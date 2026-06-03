Made In India A Titan Story Review: 6 एपिसोड की वो अनोखी कहानी... जिसमें बनी दुनिया की सबसे कमाल की घड़ी, जीत लेगी दिल

सीरीज: मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी

ओटीटी प्लेटफॉर्म: अमेजन एमएक्स प्लेयर / प्राइम वीडियो

कलाकारा: जिम सरभ, नसीरुद्दीन शाह

रेटिंग: 4

Made In India: A Titan Story Review: भारत में सालों साल से लोग टाइटन घड़ी को अपनी कलाई पर पहनते आ रहे हैं.इस घड़ी की शान और चमक कुछ ऐसी है कि लोग आज भी इस घड़ी को इतना पसंद करते हैं कि वो ज्यादातर लोगों की आज भी पहली पसंद बनी हुई है. लेकिन, क्या आपको पता है तमाम विदेशी घड़ियों के बीच इस मेड इन इंडिया घड़ी को बनाने का आइडिया किसे आया. इन तमाम छोटी से छोटी चीज को पर्दे पर बेहतरीन कलाकारों के जरिए उतारा गया है. इस 6 एपिसोड की सीरीज का नाम 'मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी' है. ये सीरीज हाल ही में अमेजन एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम हुई है. चलिए आपको बताते हैं कि ये कैसी है.

टाइटन घड़ी का वो शानदार सफर

विनय कामत की किताब पर आधारित,'मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी' एक बेहद दिलचस्प कॉपोरेट ड्रामा सीरीज है. कहानी की शुरुआत टाटा के एक वफादार कर्मचारी से होती है.जिसके दिमाग में विदेशी घड़ियों की तस्करी को रोकने के लिए भारत की अपनी एक वर्ल्ड-क्लास घड़ी बनाने का आइडिया आता है.इसके बाद शुरू होता है वो मुश्किल भरा सफर.

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जिम सरभ और नसीरुद्दीन का बेहतरीन काम

इस सीरीज की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसका मुख्य किरदार कोई सुपरहीरो नहीं है, बल्कि वो हम सब की तरह एक आम इंसान है जिसके पास एक बेहतरीन विजन है. जिम सरभ ने जेरक्सेस देसाई का रोल स्क्रीन पर निभाया है. उन्होंने इस किरदार को जिस बारीकी और शानदार तरीके से निभाया है, वो वाकई तारीफ के काबिल है.वहीं, नसीरुद्दीन शाह ने जे.आर.डी. टाटा के रोल को बेहतरीन तरीके से जिया. सच कहें तो, टाटा के इस किरदार को उनसे बेहतर कोई और निभा ही नहीं सकता था.

क्यों देखें सीरीज?

इस सीरीज को बनाने में छोटी से छोटी चीज पर बड़ी बारीकी से काम किया गया है. ऐसे में अगर आप इस सीरीज को देखने बैठेंगे तो बैक टू बैक सारे एपिसोड देखकर ही दम लेंगे. डायरेक्टर रोबी ग्रेवाल का निर्देशन शानदार और असरदार है. उन्होंने इस कहानी को सबसे सिंपल और बेहतरीन तरीके से पेश किया है,जो सीधे दर्शकों के दिलों तक पहुंचती है.ऐसे में अगर आप एक रियल कहानी को पर्दे देखना चाहते हैं तो इसे आपको जरूर देखना चाहिए.