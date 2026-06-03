Advertisement
trendingNow13236648
Hindi NewsबॉलीवुडMade In India A Titan Story Review: 6 एपिसोड की वो अनोखी कहानी... जिसमें बनी दुनिया की सबसे कमाल की घड़ी, जीत लेगी दिल

Made In India A Titan Story Review: 6 एपिसोड की वो अनोखी कहानी... जिसमें बनी दुनिया की सबसे कमाल की घड़ी, जीत लेगी दिल

Made In India: A Titan Story Review: टाइटन घड़ी को तो आपने कई बार अपनी कलाई पर बड़ी शान से पहना होगा. लेकिन, इस मेड इन इंडिया घड़ी को बनाने का आइडिया कब, किसके और कैसे दिमाग में आया. इसी पर बेस्ड एक सीरीज हाल ही में स्ट्रीम हुई है, जिसकी कहानी आपका दिल जीत लेगी. देखने से पहले इसका रिव्यू जरूर पढ़ लें.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Jun 03, 2026, 02:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Made In India: A Titan Story Review
Made In India: A Titan Story Review

सीरीज: मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी
ओटीटी प्लेटफॉर्म: अमेजन एमएक्स प्लेयर / प्राइम वीडियो
कलाकारा: जिम सरभ, नसीरुद्दीन शाह
रेटिंग: 4

Made In India: A Titan Story Review: भारत में सालों साल से लोग टाइटन घड़ी को अपनी कलाई पर पहनते आ रहे हैं.इस घड़ी की शान और चमक कुछ ऐसी है कि लोग आज भी इस घड़ी को इतना पसंद करते हैं कि वो ज्यादातर लोगों की आज भी पहली पसंद बनी हुई है. लेकिन, क्या आपको पता है तमाम विदेशी घड़ियों के बीच इस मेड इन इंडिया घड़ी को बनाने का आइडिया किसे आया. इन तमाम छोटी से छोटी चीज को पर्दे पर बेहतरीन कलाकारों के जरिए उतारा गया है. इस 6 एपिसोड की सीरीज का नाम 'मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी' है. ये सीरीज हाल ही में अमेजन एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम हुई है. चलिए आपको बताते हैं कि ये कैसी है.

टाइटन घड़ी का वो शानदार सफर

विनय कामत की किताब पर आधारित,'मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी' एक बेहद दिलचस्प कॉपोरेट ड्रामा सीरीज है. कहानी की शुरुआत टाटा के एक वफादार कर्मचारी से होती है.जिसके दिमाग में विदेशी घड़ियों की तस्करी को रोकने के लिए भारत की अपनी एक वर्ल्ड-क्लास घड़ी बनाने का आइडिया आता है.इसके बाद शुरू होता है वो मुश्किल भरा सफर. 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jim Sarbh (@jimsarbhforreal)

जिम सरभ और नसीरुद्दीन का बेहतरीन काम

इस सीरीज की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसका मुख्य किरदार कोई सुपरहीरो नहीं है, बल्कि वो हम सब की तरह एक आम इंसान है जिसके पास एक बेहतरीन विजन है. जिम सरभ ने जेरक्सेस देसाई का रोल स्क्रीन पर निभाया है. उन्होंने इस किरदार को जिस बारीकी और शानदार तरीके से निभाया है, वो वाकई तारीफ के काबिल है.वहीं, नसीरुद्दीन शाह ने जे.आर.डी. टाटा के रोल को बेहतरीन तरीके से जिया. सच कहें तो, टाटा के इस किरदार को उनसे बेहतर कोई और निभा ही नहीं सकता था.

क्यों देखें सीरीज?

इस सीरीज को बनाने में छोटी से छोटी चीज पर बड़ी बारीकी से काम किया गया है. ऐसे में अगर आप इस सीरीज को देखने बैठेंगे तो बैक टू बैक सारे एपिसोड देखकर ही दम लेंगे. डायरेक्टर रोबी ग्रेवाल का निर्देशन शानदार और असरदार है. उन्होंने इस कहानी को सबसे सिंपल और बेहतरीन तरीके से पेश किया है,जो सीधे दर्शकों के दिलों तक पहुंचती है.ऐसे में अगर आप एक रियल कहानी को पर्दे देखना चाहते हैं तो इसे आपको जरूर देखना चाहिए.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Naseeruddin ShahJim SarbhMade In India A Titan Story

Trending news

अनियंत्रित दोहन, बढ़ती हुई निर्भरता और... दुनियाभर में खड़ा होने वाला है जल संकट!
Water Crisis
अनियंत्रित दोहन, बढ़ती हुई निर्भरता और... दुनियाभर में खड़ा होने वाला है जल संकट!
घर के बजाय पार्क में हुई मीटिंग, उमर ने पलभर में बदल दिया सियासी रूख
Jammu Kashmir
घर के बजाय पार्क में हुई मीटिंग, उमर ने पलभर में बदल दिया सियासी रूख
बंगाल में एक और TMC नेता पर फेंके अंडे, लगे 'चोर-चोर' के नारे, देखें वायरल VIDEO
TMC
बंगाल में एक और TMC नेता पर फेंके अंडे, लगे 'चोर-चोर' के नारे, देखें वायरल VIDEO
गद्दे बिछाए तब कूदने लगे वो...दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में 21 लोग जिंदा जले
Delhi Fire
गद्दे बिछाए तब कूदने लगे वो...दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में 21 लोग जिंदा जले
पंजाब में 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत ऑर्थोपेडिक उपचार पर ₹84 करोड़ से अधिक खर्च
Punjab
पंजाब में 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत ऑर्थोपेडिक उपचार पर ₹84 करोड़ से अधिक खर्च
CBSE में बड़ा बदलाव? नए चेयरमैन IAS प्रशांत लोखंडे के सामने 3 बड़ी चुनौतियां
CBSE chairman
CBSE में बड़ा बदलाव? नए चेयरमैन IAS प्रशांत लोखंडे के सामने 3 बड़ी चुनौतियां
'मूल' से उखड़ गया 'तृण', TMC में रण! बागी विधायकों ने 59 MLA के समर्थन का किया दावा
west bengal tmc
'मूल' से उखड़ गया 'तृण', TMC में रण! बागी विधायकों ने 59 MLA के समर्थन का किया दावा
वादे पर खरे उतर रहे हैं विजय! 13 महिला IAS को बना दिया कलेक्टर, क्या है CM का प्लान?
Tamil Nadu IAS Transfers
वादे पर खरे उतर रहे हैं विजय! 13 महिला IAS को बना दिया कलेक्टर, क्या है CM का प्लान?
11 से घटकर 3 रह गया... इस्तीफा देने आए 'सिंघम' को भाजपा ने दिल्ली में ही क्यों रोका?
tamilnadu news
11 से घटकर 3 रह गया... इस्तीफा देने आए 'सिंघम' को भाजपा ने दिल्ली में ही क्यों रोका?
मजदूरों, किसानों को न्योता...DK की ताजपोशी से पहले सिद्धारमैया को नई जिम्मेदारी
dk shivakumar oath ceremony
मजदूरों, किसानों को न्योता...DK की ताजपोशी से पहले सिद्धारमैया को नई जिम्मेदारी