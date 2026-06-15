बतौर दर्शक कुछ चीजें जरूर नजर आईं जिस पर क्रिटिक्स सवाल उठाते नजर आएंगे. उठाने भी चाहिए. मसलन कुछ जगहों पर यह सीरीज टाटा ग्रुप की उपलब्धियों को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित नजर आती है. क्या ये सीरीज ब्रांड की विरासत को महिमामंडित करने की तरफ बढ़ गई? इस पर बहस होगी और होनी चाहिए. कुछ कारोबारी फैसलों और कानूनी पेचीदगियों को भी काफी सरल तरीके से दिखाया गया है. इसके अलावा किरदारों की उम्र बढ़ने के बाद भी उन्हें लगभग जस का तस दिखाया गया है. मगर इसकी कहानी कहने के अंदाज ने इन कमियों को यूं ढक लिया है कि आप नोटिस ही नहीं कर पाएंगे. बीच-बीच में असली तस्वीरों का जो तड़का लगाया गया वो भी कमाल है.