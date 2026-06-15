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रिव्यू: Made in India: A Titan Story, यह सिर्फ टाइटन की कहानी है ही नहीं!

A Titan Story: जीवन में टाइम और टाइमिंग की वैल्यू क्या होती है, इस सीरीज में बखूबी दिखाया गया है. कैसे कोई अपने किसी फितूर के लिए जुनूनी हो सकता है और कुछ ऐसा रचने देने की क्षमता रखता है जिसका प्रभाव सिर्फ उसी तक नहीं रहता. बल्कि उसे पीढ़ियां याद रखती हैं.

Written ByGaurav Prabhat Pandey
Published: Jun 15, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 06:20 PM IST
रिव्यू: Made in India: A Titan Story, यह सिर्फ टाइटन की कहानी है ही नहीं!

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