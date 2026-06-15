हम मूवी देखते हैं. वेब सीरीज देखते हैं. क्यों? कुछ को शौक होगा सिनेमा का. कुछ वीकेंड में अच्छा टाइम बिताने के लिए ऐसा करते होंगे. कुछ शायद मनोरंजन के लिए देखते होंगे. कुछ उस पेशे में होंगे. कुछ के और भी कारण हो सकते हैं. मगर कई बार कुछ कहानियां जो मोबाइल स्क्रीन या सिल्वर स्क्रीन पर दिखती हैं वो सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करतीं हैं. कई बार वो अतीत और सोच और यहां तक कि अपने समाज-देश को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देती हैं. प्राइम वीडियो पर आई वेब सीरीज 'Made in India: A Titan Story' कुछ ऐसी ही कहानी है.
कुल 6 एपिसोड में बनी इस सीरीज की कहानी टाटा के टाइटन ब्रांड के बनने और सक्सेज होने के इर्द गिर्द है. मगर आखिरी एपिसोड खत्म होते-होते एहसास होता है कि यह सिर्फ एक ब्रांड की कहानी नहीं है. ये उस भारत की कहानी है जो दुनिया को यह साबित करना चाहता था कि वह सिर्फ कंज्यूमर नहीं है निर्माता भी बन सकता है. यह सीरीज महत्वाकांक्षा, संघर्ष, नेतृत्व और आत्मविश्वास का ऐसा मिश्रण है जो लंबे समय तक आपके साथ बना रहेगा.
कहानी जर्क्सिस देसाई के इर्द-गिर्द घूमती है. जर्क्सिस वो शख्स हैं जिन पर जेआरडी टाटा खूब भरोसा करते हैं. जर्क्सिस टाटा समूह के एक समर्पित अधिकारी हैं. जेआरडी उन्हें सरकारी कंपनी NBIDC में अपनी सेवाएं देने के लिए डेप्युटेशन पर भेजते हैं और फिर वे टाटा ग्रुप में लौटते हैं. लेकिन वापसी पर उन्हें महसूस होता है कि कंपनी आगे बढ़ चुकी है और उनके लिए कोई बड़ी भूमिका नहीं बची है. अभिनेता जिम सरभ ने जर्क्सिस देसाई के किरदार को निभाया है.
मगर उनके अंदर एक नए चैलेंज की तलाश शुरू होती है. इस चैलेंज के लिए जेआरडी टाटा उन्हें बस इशारा करते हैं और जर्क्सिस जुट जाते हैं इतिहास रचने की तरफ. उस इतिहास के उतार-चढ़ाव को ही इस सीरीज में इतने करीने से बुन दिया गया है कि छह एपिसोड कब खत्म हो जाएंगे पता नहीं चलेगा. जर्क्सिस देसाई की नजर भारत में विदेशी और तस्करी के जरिए आने वाली घड़ियों की बढ़ती मांग पर पड़ती है. यही आइडिया एक सपने में बदल गया जिसने आगे चलकर टाइटन जैसा ब्रांड दुनिया को दिया.
इस सीरीज की सबसे बड़ी ताकत इसकी कहानी कहने का तरीका है. OTT की यात्रा में देखा जाता है कि अधिकांश वेब सीरीज तेज रफ्तार, हिंसा या बड़े ट्विस्ट के सहारे दर्शकों को बांधने की कोशिश करती हैं. मगर 'Made in India: A Titan Story' बहुत ही धैर्य के साथ आगे बढ़ती है. यहां रोमांच किसी गोलीबारी या साजिश में नहीं बल्कि एक आइडिया को हकीकत में बदलने की प्रक्रिया में है. किसी फैक्ट्री का खड़ा होना, सही तकनीक की तलाश, सरकारी नियमों से जूझना और बार-बार मिलने वाली असफलताओं के बावजूद आगे बढ़ते रहना ही इस सीरीज का असली ड्रामा है.
अभिनय की बात करें तो जिम सरभ ने जर्क्सिस देसाई के किरदार को जी भर के जी लिया है. उन्होंने इस भूमिका को किसी बड़े नायक की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह निभाया है जो अपने काम और सपनों के प्रति हद के आसपास जुनूनी है. उनके चेहरे के भाव, संवाद अदायगी और शांत आत्मविश्वास हर सीन को क्रांतिकारी बना रहे हैं.
जेआरडी टाटा के किरदार में नसीरुद्दीन शाह हैं. नसीर की एक्टिंग पर कोई क्या लिखेगा. कुछ साल पहले मनोज वाजपेयी के एक इंटरव्यू की याद आ जाती है जिसमें उन्होंने कहा था कि इस दुनिया में नसीरुद्दीन शाह से बड़ा एक्टर कोई नहीं है. जेआरडी के रूप में एक दूरदर्शी बिजनेसमैन, एक मार्गदर्शक और एक ऐसे इंसान का व्यक्तित्व, जो भारत देश की क्षमता पर अटूट विश्वास रखता था, नसीर साहब ने बेहद खूबसूरती से पेश किया है. कुछ सीन्स में तो नसीर और जिम सरभ ने बिना बोले ही ऐसा करिश्मा दिखा दिया कि स्क्रीन पर नजर गड़ाए आपकी आंखें डबडबा जाएंगी.
इस सीरीज के डायरेक्टर रॉबी ग्रेवाल हैं. उन्होंने 1970 और 1980 यहां तक कि 1990 के दशक के भारत को जिस बारीकी से पर्दे पर उतारा है वो काबिल-ए-तारीफ है. बॉम्बे की सड़कें, दफ्तरों का माहौल, कर्मचारियों की वर्क स्टाइल, फैशन और उस दौर की सामाजिक हलचल सब कुछ वास्तविक महसूस होता है. ऐसा लगता है जैसे दर्शक किसी डॉक्यूमेंट्री नहीं, बल्कि उस दौर में जाकर खुद घटनाओं को देख रहा हो.
बैकग्राउंड म्यूजिक और पुराने हिंदी गीतों को जिस अंदाज में सीन्स के बीच पिरोया गया है वो कमाल है. देसाई की टीम में जितने भी कलीग रहे हैं उनके किरदार को निभाने वाले एक्टर्स ने शानदार काम किया है. मजे की बात ये है कि एक छोटी सी लव स्टोरी को भी इसी यात्रा में पिरो दिया गया है. ये लव स्टोरी किसी बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह टाइटन ब्रांड की यात्रा के साथ आगे बढ़ती है. इस लव स्टोरी को कावेरी सेठ और लक्षवीर सरन ने बखूबी निभाया है. वैभव तत्ववादी ने जिम सरभ के दोस्त और कलीग की भूमिका में जान फूंक दी है.
बतौर दर्शक कुछ चीजें जरूर नजर आईं जिस पर क्रिटिक्स सवाल उठाते नजर आएंगे. उठाने भी चाहिए. मसलन कुछ जगहों पर यह सीरीज टाटा ग्रुप की उपलब्धियों को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित नजर आती है. क्या ये सीरीज ब्रांड की विरासत को महिमामंडित करने की तरफ बढ़ गई? इस पर बहस होगी और होनी चाहिए. कुछ कारोबारी फैसलों और कानूनी पेचीदगियों को भी काफी सरल तरीके से दिखाया गया है. इसके अलावा किरदारों की उम्र बढ़ने के बाद भी उन्हें लगभग जस का तस दिखाया गया है. मगर इसकी कहानी कहने के अंदाज ने इन कमियों को यूं ढक लिया है कि आप नोटिस ही नहीं कर पाएंगे. बीच-बीच में असली तस्वीरों का जो तड़का लगाया गया वो भी कमाल है.
इन सबके इतर ये सीरीज इसलिए भी देखने लायक है कि जीवन में टाइम और टाइमिंग की वैल्यू क्या होती है. परिवार का कोई सदस्य या किसी कॉर्पोरेट दफ्तर में काम करने वाला कोई कर्मचारी, कोई किसान, कोई आर्टिस्ट, कोई खिलाड़ी या कोई आम आदमी कैसे अपने किसी फितूर के लिए जुनूनी हो सकता है और कुछ ऐसा रचने देने की क्षमता रखता है जिसका प्रभाव सिर्फ उसी तक नहीं रहता. पीढ़ियां याद रखती हैं.
एक भावुक पहलू इस सीरीज का यह भी है कि टाटा सिर्फ एक घड़ी कंपनी के रूप में यह टाइटन को नहीं देखती या दिखाती है. यह उस सोच की कहानी है जिसने भारतीयों को यह भरोसा दिया कि यहां बनी चीजें भी वर्ल्ड क्लास हो सकती हैं. एक समय था जब टाइटन सिर्फ घड़ी नहीं, बल्कि उपलब्धि का प्रतीक हुआ करती थी. नौकरी लगने पर, शादी में, प्रमोशन पर या किसी खास मौके पर टाइटन घड़ी उपहार में दी जाती थी. यह सीरीज उसी भावना को फिर से जिंदा करने का मैजिक दिखाती है.
'Made in India: A Titan Story' सिर्फ टाइटन की सफलता की कहानी नहीं है. यह भारत के उस दौर की कहानी है जिसने तमाम चुनौतियों के बावजूद बड़े सपने देखने का साहस किया. यह सीरीज बिजनेस, लीडरशिप और स्टार्टअप में रुचि रखने वालों के लिए तो खास है ही मगर उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो यह समझना चाहते हैं कि किसी ब्रांड के पीछे कितनी मेहनत, धैर्य और विश्वास लगा होता है जो शायद बाहर से दिखाई नहीं देता है.
'रेटिंग: 4 स्टार'