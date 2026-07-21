आखिरी दिनों में अपने कंकाल शरीर को देख मधुबाला को लगता था डर, शीशे से चुराती थी नजरें

हिंदी सिनेमा में खूबसूरती की मिसाल मधुबाला की रियल लाइफ काफी उतार-चढ़ाव से भरी हुई थी. एक्ट्रेस का अंत काफी दर्दनाक था. अपने आखिरी दिनों में मधुबाला अपनी परछाई से भी डरने लगी थी. उन्होंने शीशा देखना छोड़ दिया था. किशोर कुमार संग शादी करने के बाद भी एक्ट्रेस के अंत के दिन अकेलेपन में बीते थे.
साल 1954 में फिल्म की शूटिंग बहुत दिन हुए के दौरान सेट पर एक्ट्रेस की तबीयत खराब हो गई थी. वह सेट पर काम करने के दौरान ही खून की उल्टियां करने लग गई थी. जिसके बाद डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनके दिल में छेदा था. इस गंभीर बीमारी से जूझ रही एक्ट्रेस ने लगातार काम किया था.
मधुबाला ने साल 1960 में किशोर कुमार से शादी की थी लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही एक्ट्रेस की तबीयत खराब होने लगी थी. उनकी हालत काफी खराब हो गई थी. मधुबाला अक्सर अकेले रहती थी. धीरे-धीरे उनकी तबीयत खराब होती गई. उनका बिस्तर से हिलना भी मुश्किल हो गया.
बीमारी ने एक्ट्रेस को अंदर ही अंदर से कमजोर कर दिया था. उनके चेहरे का नूर छिन गया था. हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी मधुबाला ने खुद को शीशे में देखना बंद कर दिया था. वह शीशा देखने में हिचकिचाने लगी थी. जिस खूबसूरत चेहरे पर मधुबाला को नाज था उसे चेहरे पर मुधबाला शीशे में देखने से घबराती थी.
मधुबाला खुद को देखकर सोचती थी कि क्या से क्या हो गया. उनक वजन लगातार कम होता जा रहा था. एक्ट्रेस वजन इतना कम हो गया था कि वह कंकाल बनकर रह गई. आखिरकार एक्ट्रेस ने दर्द और तनहाई में बीमारी से दम तोड़ दिया था.