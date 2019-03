मधुर भंडारकर का पाकिस्तानी कलाकारों पर तंज, कहा- पुलवामा हमले की क्यों नहीं की निंदा

मुंबई: फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर ने शनिवार को पाकिस्तानी कलाकारों की निंदा की. मधुर भंडारकर ने कहा कि किसी भी पाकिस्तानी कलाकार ने पुलवामा आतंकी हमले की निंदा नहीं की. उन्होंने कहा कि यहां तक ​​कि हमारे देश में नाम और प्रसिद्धि पाने वाले कई पाकिस्तानी कलाकारों में से किसी ने इसकी निंदा नहीं की. उन्होंने कहा कि वे मानवता के नाम पर कम से कम ट्वीट तो कर ही सकते थे.

भारत और पाक के बीच तल्ख होते रिश्तों के चलते इन दिनों दोनों ही देशों के कलाकारों के रिश्ते भी तल्ख होते नजर आ रहे हैं. ऐसी ही एक तकरार भारतीय एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और पाकिस्तानी अभिनेत्री वीना मलिक के बीच चल रही है. पाकिस्तान के कब्जे में मौजूद भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर स्वरा ने वीना मलिक को फटकार लगाई है. वीना मलिक ने विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट की थी.

भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन की एक तस्वीर वीना मलिक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है जिसमें वो काफी घायल नजर आ रहे हैं. इस तस्वीर में विंग कमांडर को कुछ लोगों ने पकड़ा हुआ है साथ ही कमांडर की आंखों पर पट्टी बंधी नजर आ रही है. इस तस्वीर को शेयर करते हुए वीना ने लिखा है, ''अभी अभी तो आए हो...अच्छी मेहमान नवाजी हो गई आपकी''.

जब वीना की यह पोस्ट सामने आई तो भारतीय एक्ट्रेस स्वरा भास्कर से रहा नहीं गया. स्वरा ने वीना को उनकी इस हरकत के लिए शर्म करने की नसीहत दी. स्वरा भास्कर ने लिखा, ''वीना जी, तुम्हें खुद पर अपनी गंदी सोच पर शर्म आनी चाहिए. आपका उत्साह क्षण भर का है. हमारा जवान बहादुर हीरो है, उसके चेहरे पर अनुग्रह और कॉन्फिडेंस है. कम से कम उस मेजर में कुछ तो शालीनता थी जो विंग कमांडर अभिनंदन से सवाल कर रहा था.''

Veena ji.. Shame on you & ur sick mindset. Your glee is just gross! Our officer is a hero- brave, gracious & dignified in the face of capture. At least some decency from that major in you army who was questioning #WingCommanderAbhinandan or the many Pakistanis suing 4 peace #sick https://t.co/KvJH8ClkmW

— Swara Bhasker (@ReallySwara) February 28, 2019