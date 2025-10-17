‘धक-धक गर्ल’ ने 26 साल पहले थामा था श्रीराम नेने का हाथ, एकदम फिल्मी थी दोनों की लव स्टोरी, माधुरी दीक्षित ने छिपाई थी एक्ट्रेस होने की बात

Madhuri Dixit Shriram Nene 26th Anniversary: बॉलीवुड की ‘धक-धक गर्ल’ माधुरी दीक्षित ने 1999 में डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी की थी. इस साल दोनों की शादी को 26 साल हो चुके हैं, जिसको उन्होंने बेहद खास अंदाज में मनाई. इस मौके पर माधुरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक प्यारा सा पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने पति के लिए दिल छू लेने वाला कैप्शन लिखा. दोनों की जोड़ी हमेशा से ही फैंस की फेवरेट रही है और उनकी बॉन्डिंग हर साल और मजबूत होती जा रही है.

17 अक्टूबर को माधुरी दीक्षित ने अपने इंस्टाग्राम पर एक खूबसूरत वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में उनके साथ बिताए गए कई यादगार पल दिखाई दिए, जिनमें रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर छुट्टियों और फेस्टिवल्स के खास लम्हों तक. वीडियो में बैकग्राउंड में ‘मिस्टर एंड मिसेज माहि’ फिल्म का गाना ‘तू है तो’ सुनाई दे रहा था. इस रोमांटिक वीडियो ने फैंस का दिल जीत लिया और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. इसके साथ ही माधुरी ने बड़ा प्यारा सा कैप्शन में लिखा.

माधुरी-श्रीराम नेने को साथ में हो गए 26 साल

माधुरी ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'लम्हों से यादों तक, 26 साल हाथों में हाथ डालकर जिंदगी के सफर पर साथ चलने का सफर. हैप्पी एनिवर्सरी @drneneofficial'. माधुरी दीक्षित और श्रीराम नेने ने 17 अक्टूबर, 1999 को एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी. शादी के तीन साल बाद 2003 में उनके बड़े बेटे एरिन का जन्म हुआ और 2005 में छोटे बेटे रयान ने उनके परिवार को पूरा कर दिया. माधुरी दीक्षित और श्रीराम नेने की लव स्टोरी भी काफी फिल्मी और दिलचस्प है.

श्रीराम ने से छिपाई थी एक्ट्रेस होने की बात

एक इंटरव्यू में माधुरी ने बताया था कि जब वे पहली बार श्रीराम नेने से मिलीं, तो उन्हें ये नहीं पता था कि माधुरी एक मशहूर फिल्म स्टार हैं. माधुरी ने ये बात जानबूझकर छिपाई थी, क्योंकि वो चाहती थीं कि नेने उन्हें एक आम इंसान के तौर पर जानें, न कि एक एक्ट्रेस के तौर पर. उनका मानना था कि जब कोई आपको आपकी असली पहचान से जानता है, तब रिश्ता ज्यादा सच्चा बनता है. माधुरी ने कहा था, 'मेरे लिए ये बहुत जरूरी था कि वो मुझे एक इंसान के रूप में जानें, न कि एक एक्ट्रेस के रूप में'.

एकदम फिल्मी है लव स्टोरी

उन्होंने आगे कहा, 'जब लोग आपको एक स्टार के रूप में जानते हैं, तो उनके मन में कई धारणाएं बन जाती हैं. लेकिन नेने के साथ ऐसा कुछ नहीं था. मुझे सही इंसान मिला और मैंने शादी का फैसला कर लिया'. उनकी ये सादगी और ईमानदारी फैंस को खूब पसंद आती है. वर्कफ्रंट की बात करें तो माधुरी दीक्षित हाल ही में ‘भूल भुलैया 3’ में नजर आई थीं. अनीस बज्मी के निर्देशन में बनी इस हॉरर-कॉमेडी फिल्म में उनके साथ कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, तृप्ति डिमरी, राजपाल यादव, विजय राज, संजय मिश्रा और राजेश शर्मा जैसे कई कलाकार दिखे.