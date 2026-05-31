ऐश्वर्या राय बच्चन की ट्रोलिंग पर भड़कीं ‘धक-धक गर्ल’, बोलीं- ‘वजन और उम्र से…’

Cannes 2026 फिल्म फेस्टिवल में इस बार कई सेलिब्रिटीज ने शिरकत की, जिसमें करण जौहर, मनीष मल्होत्रा, मौनी रॉय, आदिति राव हैदरी समेत कई इन्फ्लुएंसर्स का नाम शामिल है. लेकिन इंडियन ऑडियंस के साथ-साथ विदेशों में बैठे लोगों को इस फिल्म फेस्टिवल में सिर्फ एक चेहरे की तलाश थी, जिसे वो देखने के लिए पहले दिन से इंतजार कर रहे थे. ऐश्वर्या राय बच्चन के कान्स 2026 में एंट्री लेते ही लोग खुशी से झूम उठे और सोशल मीडिया पर मिनटों में उनकी तस्वीरें वायरल हो गईं.

ऐश्वर्या राय बच्चन की कान्स 2026 की तस्वीरों को देखने के बाद उनके फैंस ने अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगीं. लेकिन फैंस के साथ-साथ इन तस्वीरों को देखने के बाद ट्रोलर्स भी एक्टिव हो गए और एक्ट्रेस के लुक्स, वेट और एज पर तरह-तरह के कमेंट्स करने लग गए.

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को-एक्ट्रेस की ट्रोलिंग पर भड़कीं माधुरी

सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या राय बच्चन को ट्रोल होते देख, बॉलीवुड की ‘धक धक गर्ल’ यानी माधुरी दीक्षित को गुस्सा आ गया. फिल्म ‘देवदास’ में ऐश्वर्या की को-एक्ट्रेस रह चुकीं माधुरी दीक्षित ने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कहा कि लोगों को उनकी उम्र और वजन नहीं, बल्कि उनकी अचीवमेंट्स को याद रखना चाहिए.

ऐश्वर्या ने देश को गर्व महसूस कराया

माधुरी दीक्षित ने एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या राय बच्चन का सपोर्ट करते हुए कहा कि वो पिछले 20 साल से कान्स में इंडिया को रिप्रजेंट कर रही हैं और दुनिया भर में उन्होंने देश का नाम रोशन किया है. माधुरी ने ऐश्वर्या राय को ग्लोबल स्टार बताया. उन्होंने आगे कहा कि मिस वर्ल्ड से लेकर इंटरनेशनल स्टेज पर रिप्रजेंट करने के साथ उन्होंने देश को काफी गर्व महसूस कराया है. आप सिर्फ उन्हें वजन, ड्रेस या साइज से नहीं आंक सकते हैं. वो अंदर और बाहर दोनों से एक खूबसूरत इंसान हैं.

यंग जनरेशन को गलत मैसेज जाएगा

माधुरी ने इस मुद्दे पर आगे बात करते हुए कहा कि ‘जब आप किसी की अचीवमेंट्स को छोड़कर, सिर्फ उनके लुक्स या साइज पर बात करते हैं, तो सोसायटी में इसका गलत मैसेज जाता है. इससे यंग जनरेशन क्या सीख रही है? क्या किसी इंसान की कीमत उसके अच्छे दिखने से तय की जाती है? मुझे लगता है ये एक गलत मैसेज है.’

शाहरुख-ऐश्वर्या ने कान्स 2002 में की शिरकत

आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय बच्चन, माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान एक साथ संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘देवदास’ में नजर आए थे, जिसमें उन्होंने पारो, चंद्रमुखी और देवदास का किरदार निभाया था. वहीं ऐश्वर्या राय बच्चन ने पहली बार कान्स में फिल्म ‘देवदास’ के प्रीमियर के समय हिस्सा लिया था, जहां वो पीली साड़ी में शाहरुख खान के साथ दिखाई दी थीं. दोनों स्टार्स की वो तस्वीर आज भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल होती रहती हैं.