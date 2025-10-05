Advertisement
11 फिल्में में साथ किया काम, पनपने लगा था रिश्ता, फिर संजय दत्त से दूर भागनी लगीं माधुरी दीक्षित, वजह थी मुंबई...

Madhuri Dixit Sanjay Dutt: फिल्म 'साजन' से मशहूर हुई संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की जोड़ी के बीच अफेयर की चर्चा रही, लेकिन 1993 में संजय की गिरफ्तारी के बाद माधुरी ने उनसे दूरी बना ली. हाल ही में एक मशहूर पत्रकार ने उनके रिश्तों से जुड़े कुछ ऐसे राज खोले, जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे. 

Oct 05, 2025, 07:54 AM IST
संजय दत्त से दूर भागनी लगीं माधुरी दीक्षित
संजय दत्त से दूर भागनी लगीं माधुरी दीक्षित

Madhuri Dixit Sanjay Dutt Relationship: बॉलीवुड की सबसे फेमस जोड़ियों में से एक रही संजय दत्त और माधुरी दीक्षित ने लगभग 11 फिल्मों में साथ काम किया. दोनों की जोड़ी ने फिल्म 'साजन' (1991) में अपनी कमाल की केमिस्ट्री से सबका दिल जीत लिया था. उनकी ऑन-स्क्रीन जोड़ी इतनी पसंद की गई कि उनके बीच असली जिंदगी में भी प्यार की खबरें उड़ने लगीं, लेकिन 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद जब संजय दत्त गिरफ्तार हुए, तो उनके रिश्तों में दूरी आ गई. 

जेल से छूटने के बाद एक घटना ने इस दूरी को और बढ़ा दिया. फिल्मी पत्रकार हनीफ जवेरी ने हाल ही में मेरी सहेली से बातचीत में बताया कि उन्होंने खुद एक ऐसा मौका देखा था जब माधुरी ने संजय से दूरी बनाई. जवेरी के मुताबिक, “जब संजय दत्त जेल में थे, तब फिल्म इंडस्ट्री ने उनके सपोर्ट में विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन माधुरी ने उसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया”. जवेरी ने बताया कि बाद में जब संजय को जमानत मिली, तो निर्देशक अफजल खान ने उनकी फिल्म 'महानता' की पार्टी रखी.

संजय दत्त से दूर रहना चाहती थीं माधुरी दीक्षित

इस पार्टी के लिए दोनों को इंविटेशन भेजा गया था. जवेरी ने बताया कि माधुरी ने पार्टी में आने का वादा किया था और वे अपनी सेक्रेटरी और दोस्तों के साथ पहुंचीं. लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि संजय मंच पर बैठे हैं, उनका चेहरा थोड़ा बदल गया. जवेरी ने बताया, “वे मंच पर बाकी कलाकारों के साथ बैठने के बजाय पास की एक सीट पर बैठ गईं. कुछ देर तक अनकंफर्टेबल होकर बैठीं और फिर चुपचाप अपनी टीम के साथ वहां से निकल गईं”. उन्होंने बताया कि मीडिया वाले दोनों की साथ में तस्वीर लेना चाहते थे.

पार्टी बीच में छोड़ कर चली गई थीं माधुरी दीक्षित  

जवेरी ने बताया, “मुझे समझ आ गया कि वे क्यों चली गईं, माधुरी नहीं चाहती थीं कि उनकी कोई तस्वीर संजय के साथ खिंचे”. उनका मानना था कि एक्ट्रेस किसी भी विवाद या गलत अफवाह से बचना चाहती थीं, क्योंकि उस समय मामला बेहद सेंसिटिव था. जवेरी ने ये भी बताया कि संजय की गिरफ्तारी से पहले दोनों एक-दूसरे के बहुत करीब थे. माधुरी की मां चाहती थीं कि वे शादी कर लें. लेकिन जैसे ही संजय को गिरफ्तार किया गया, माधुरी ने रिश्ता खत्म करने का फैसला ले लिया. 

बाद में श्रीराम नेने से की शादी 

जवेरी ने बताया, “उन्हें डर था कि कहीं वे भी किसी परेशानी में न फंस जाएं. उस समय उनकी मां ने उनके लिए सिंगर सुरेश वाडकर का रिश्ता भी सोचा था. बाद में माधुरी की मुलाकात डॉक्टर श्रीराम नेने से हुई और उन्होंने उनसे शादी कर ली”. सालों बाद, माधुरी और संजय एक बार फिर 2019 की फिल्म 'कलंक' में साथ नजर आए. करीब दो दशक बाद दोनों की जोड़ी बड़े पर्दे पर लौटी, लेकिन उन्होंने अपने रिश्ते पर कभी खुलकर कुछ नहीं कहा. आज भी उनका अधूरा रिश्ता बॉलीवुड की सबसे चर्चित कहानियों में गिना जाता है.

