Madhuri Dixit ने Hathras मामले में न्यायिक जांच तेज करने की उठाई आवाज

नई दिल्लीः अभिनेत्री माधुरी दीक्षित नेने (Madhuri Dixit Nene) ने गुरुवार को हाथरस गैंगरेप की घटना के साथ-साथ बलरामपुर बलात्कार मामले की घोर निंदा की. अधिकारियों से दोषियों के खिलाफ सख्त और तेज कार्रवाई करने का अनुरोध किया.

न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने का किया अनुरोध

फिल्म 'कलंक' की अभिनेत्री ने ट्विटर पर आकर कहा, ‘मैं # हाथरस और # बलरामपुर की घटनाओं के बारे में सुनकर अवाक रह गई. मैं शोक में डूबे परिवारों के लिए प्रार्थना करती हूं और आशा करती हूं कि हमारे अधिकारी सख्त कार्रवाई करेंगे. कानूनी कार्यवाही तेज कर पीड़ित परिवार को लंबे समय तक मिलने वाले आघात से बचाया जा सकता है.’

I'm at an utter loss of words hearing about the #Hathras & #Balrampur incidents. I pray for the bereaved families & hope that our authorities take strict action. The culprits need to be brought to justice with swift legal proceedings & save the families prolonged trauma.

(1/3)

— Madhuri Dixit Nene (@MadhuriDixit) October 1, 2020