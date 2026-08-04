माधुरी दीक्षित ने बेचा करोड़ों का ऑफिस, 18 साल में मिला तगड़ा रिटर्न; 824% बढ़ गई प्रॉपर्टी की कीमत

Madhuri Dixit Sells Mumbai Office: बॉलीवुड की धक-धक गर्ल के तो लाखों दीवाने हैं. उनके डांस और खूबसूरती पर फैंस फिदा हो जाते हैं. हाल ही में माधुरी दीक्षित ने मुंबई के अंधेरी वेस्ट स्थित अपना एक कमर्शियल ऑफिस 4.85 करोड़ रुपये में बेच दिया है.
खास बात यह है कि यह प्रॉपर्टी उन्होंने करीब 18 साल पहले, साल 2008 में, केवल 52.5 लाख रुपये में खरीदी थी. इस डील से उन्हें लगभग 824 फीसदी का तगड़ा फायदा हुआ है.
प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों के अनुसार, इन सालों में इस ऑफिस की कीमत में लगभग 824 प्रतिशत का भारी उछाल आया है, जो मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट की ग्रोथ को दर्शाता है. इस बिक्री का रजिस्ट्रेशन 23 जून 2026 को किया गया था.
रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों के मुताबिक, इस कमर्शियल ऑफिस को फ्रेम्स प्रोडक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदा है. यह ऑफिस अंधेरी वेस्ट के ओशिवारा में लिंक रोड के पास स्थित 'मौर्या लैंडमार्क-II' की चौथी मंजिल पर है. 1,594.24 वर्ग फुट के इस बड़े कार्पेट एरिया वाले ऑफिस के साथ तीन कार पार्किंग स्पेस भी शामिल हैं. इस ट्रांजैक्शन के लिए 29.10 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी का भुगतान किया गया है.
इस प्रॉपर्टी को बेचने से कुछ महीने पहले ही माधुरी दीक्षित ने एक और बड़ी डील की थी. मार्च 2026 में उन्होंने मुंबई के लोअर परेल स्थित 'वन लोढ़ा प्लेस' में एक ऑफिस पांच साल की लीज पर लिया है. 731 वर्ग फुट के इस ऑफिस का पांच साल का कुल किराया 2.81 करोड़ रुपये है. इसका मासिक किराया पहले साल के लिए 4.25 लाख रुपये से शुरू होगा और हर साल इसमें 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी. इस लीज एग्रीमेंट के लिए उन्होंने 17 लाख रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा किया है.