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माधुरी दीक्षित ने बेचा करोड़ों का ऑफिस, 18 साल में मिला तगड़ा रिटर्न; 824% बढ़ गई प्रॉपर्टी की कीमत

Madhuri Dixit Sells Mumbai Office: बॉलीवुड की फेमस धक-धक गर्ल उर्फ माधुरी दीक्षित ने मुंबई के अंधेरी वाला अपना कमर्शियल ऑफिस बेच दिया है. हसीना ने इसे साल 2008 में महज 52.5 लाख रुपये में खरीदा था. इस प्रॉपर्टी ने एक्ट्रेस को तगड़ा मुनाफा हुआ है.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 04, 2026, 07:33 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 07:33 PM IST
माधुरी दीक्षित ने बेचा करोड़ों का ऑफिस, 18 साल में मिला तगड़ा रिटर्न; 824% बढ़ गई प्रॉपर्टी की कीमत

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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