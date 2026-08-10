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बॉलीवुड के बाद अब टीवी पर माधुरी दीक्षित का जलवा, 24 साल बाद नए अंदाज में बनेंगी क्विज शो की होस्ट; पूछेंगी करोड़ों के सवाल

Madhuri Dixit Host New Show: बॉलीवुड की 'धक धक गर्ल' माधुरी दीक्षित अब मराठी टेलीविजन पर डेब्यू करने जा रही हैं. वह लोकप्रिय क्विज शो 'कोण होणार करोडपती' की कमान संभालेंगी. जानिए इस नए सफर और शो से जुड़ी खास बातें.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 10, 2026, 11:25 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 11:25 PM IST
बॉलीवुड के बाद अब टीवी पर माधुरी दीक्षित का जलवा, 24 साल बाद नए अंदाज में बनेंगी क्विज शो की होस्ट; पूछेंगी करोड़ों के सवाल

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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