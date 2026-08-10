/बॉलीवुड के बाद अब टीवी पर माधुरी दीक्षित का जलवा, 24 साल बाद नए अंदाज में बनेंगी क्विज शो की होस्ट; पूछेंगी करोड़ों के सवाल

Madhuri Dixit Host New Show: बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित अब मराठी टेलीविजन पर अपनी मेजबानी (होस्टिंग) की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. वह मशहूर क्विज शो 'कोण होणार करोडपती' (Kon Honaar Crorepati) के नए सीजन को होस्ट करेंगी. सोनी मराठी और सोनी लिव ने सोमवार को उनके नाम की आधिकारिक घोषणा की, जिसके साथ 'आता खेल बदलणार' (अब खेल बदलेगा) नाम से एक नया कैंपेन भी शुरू किया गया है.
दशकों से भारतीय सिनेमा का अहम हिस्सा रहीं माधुरी अब हॉट सीट पर बैठे प्रतियोगियों के साथ बातचीत करती और उनके जीवन की असाधारण कहानियां सुनती नजर आएंगी. इस शो से जुड़ने पर माधुरी ने खुशी जताते हुए कहा कि यह शो ज्ञान को लोगों के सपनों से जोड़ता है. उनके अनुसार, 'कोण होणार करोडपती' सिर्फ एक क्विज शो नहीं है, बल्कि यह जिज्ञासा, आशा और बड़े सपने देखने के साहस का उत्सव है.
यह दूसरी बार है जब माधुरी किसी टेलीविजन शो की मेजबानी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. इससे पहले साल 2002 में उन्होंने सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर 'कहीं ना कहीं कोई है' नामक शो होस्ट किया था, जो अरेंज मैरिज के कॉन्सेप्ट पर आधारित था. अब कई सालों बाद, वह एक अलग अवतार में ज्ञान और मनोरंजन के इस मंच पर वापसी कर रही हैं. नए शो 'कोण होणार करोडपती' में प्रतियोगी न केवल पैसों के लिए खेलेंगे, बल्कि अपने संघर्ष और सफलता की कहानियां भी शेयर करेंगे.
इस शो का हिस्सा बनने पर माधुरी दीक्षित ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वह एक ऐसे शो से जुड़कर सम्मानित महसूस कर रही हैं, जो ज्ञान की ताकत के माध्यम से लोगों को प्रेरित करता है. उनके अनुसार, 'कोण होणार करोडपती' केवल एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह जिज्ञासा, आकांक्षा, आशा और बड़े सपने देखने के साहस का उत्सव है. माधुरी ने यह भी कहा कि ज्ञान को लोगों के सपनों से जोड़ना उनके लिए एक सुखद अनुभव है.
'कोण होणार करोडपती' को सोनी मराठी चैनल और ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव (Sony LIV) पर प्रसारित किया जाएगा. हालांकि, मेकर्स ने अभी तक इसके प्रीमियर की तारीख का खुलासा नहीं किया है. वहीं, एक्ट्रेस के अभिनय की बात करें तो माधुरी दीक्षित को हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई कॉमेडी व्यंग्य फिल्म 'मां बहन' (Maa Behen) में देखा गया था, जिसमें उनके साथ तृप्ति डिमरी और धारणा दुर्गा भी मुख्य भूमिकाओं में थीं.