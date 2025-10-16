Advertisement
trendingNow12964061
Hindi Newsबॉलीवुड

‘उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया... पंकज धीर के निधन से टूटी हेमा मालिनी, बेटी ईशा के भी छलक उठे आंसू

महाभारत के ‘कर्ण’ एक्टर पंकज धीर के निधन पर बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने अपने दोस्त को याद करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने एक्टर के निधन पर दुख जताते हुए उनके साथ पुराने दिनों को साझा किया है.

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 16, 2025, 01:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया... पंकज धीर के निधन से टूटी हेमा मालिनी, बेटी ईशा के भी छलक उठे आंसू

पॉपुलर बीआर चोपड़ा की महाभारत में ‘कर्ण’ की भूमिका से घर-घर में फेमस हुए एक्टर पंकज धीर का बुधवार यानी 15 अक्टूबर को मुंबई में गंभीर बीमारी कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया है. एक्टर के निधन से टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री में गहरा शोक फैल गया है, और उनके साथ काम करन वाले और फैंस ने उनकी शंति के लिए प्रार्थना की है और उनको अंतिम विदाई देने के लिए सलमान खान भी गए थे. वहीं पंकज धीर की पुरानी दोस्त और बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी को इस खबर से गहरा झटका लगा है. उनके जाने से उन्हें काफी दुख हुआ है, जिसको लेकर उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है.

 

अपने दोस्त को खोने का दुख
हेमा मालिनी ने पंकज धीर के साथ अपनी दो पुरानी फोटोज को पोस्ट किया है, ‘जिसमें उन्होंने कैप्शन में अपना पुराना दोस्त बताया है और कहा कि वह उनके निधन से काफी दुखी हैं.’ एक्ट्रेस और नेता ने आगे लिखा, ‘मैंने आज एक बहुत ही प्यारे दोस्त को खो दिया है और इस खबर से मैं पूरी तरह से टूट गई हूं. पंकज धीर, हमेशा इतने प्यारे, हर चीज के लिए उत्साही, एक प्रतिभाशाली एक्टरर, जिन्होंने महाभारत में ‘कर्ण’ में अपने किरदार से फैंस का दिल जीता, इतने जीवन से भरपूर, ने अपनी आखिरी सांस ली है. कैंसर से एक साहस बरी लड़ाई के बाद उनका निधन हो गया, जिसे उन्होंने दूर करने का दूर करने की हर कोशिश की थी.’ 

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

‘मुझे उनकी कमी खलेगी..’
ड्रीमगर्ल ने आगे लिखा, ‘उन्होंने हमेशा एक इंसान और सहकर्मी के तौर पर मेरा साथ दिया है, मेरे लिए वो हमेशा मेरे सहयोगी रहे हैं, जो भी काम किया मेरा साथ दिया और जब भी मुझे उनकी जरूरत पड़ी है वो हमेशा मेरे साथ रहे. मुझे अपने जीवन में उनके साथ की कमी हमेशा खलेगी. मैं उनकी प्यारी पत्नी अनीता जी के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं, जो उनके जीवन की रोशनी थीं.’

 

fallback

 

ईशा देओल भी हुईं इमोशनल
हेमा मालिनी के साथ-साथ उनकी बेटी और एक्ट्रेस ईशा देओल ने भी सोशल मीडिया पर स्टोरी शेयर कर लिखा, ‘पंकज अंकल के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ है, एक प्यारे फैमिली फ्रेंड और हमेशा खुश रहने वाले एक इंसान, आपको और वो हमारी मजेदार बातें और उसके बाद आपकी हंसी को बहुत याद करेंगे, भागवान आपकी आत्मा को शंति दे. जिसमें उन्होंने एक्टर के परिवार और उनके बेटे के को गहरी संवेदना दी है’

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

pankaj dheerPankaj Dheer DeathNikitin DheerHema MaliniIsha Deol

Trending news

नारायण मूति-सुधा मूर्ति ने कांग्रेस सरकार को कौन सा लिखा लेटर? कर्नाटक में बवाल
Sudha Murty
नारायण मूति-सुधा मूर्ति ने कांग्रेस सरकार को कौन सा लिखा लेटर? कर्नाटक में बवाल
CJI पर जूता फेंकने वाले के खिलाफ सरकार का बड़ा फैसला, SC में विष्णु का जिक्र क्यों?
Supreme Court News
CJI पर जूता फेंकने वाले के खिलाफ सरकार का बड़ा फैसला, SC में विष्णु का जिक्र क्यों?
बाबू अयान खान मुंबई में 30 सालों तक बनी रही 'गुरु मां', करोड़ों की बनाई प्रॉपर्टी
Bangladeshi
बाबू अयान खान मुंबई में 30 सालों तक बनी रही 'गुरु मां', करोड़ों की बनाई प्रॉपर्टी
रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत... ट्रंप के बयान पर आया मोदी सरकार का जवाब, क्या कहा?
Donald Trump
रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत... ट्रंप के बयान पर आया मोदी सरकार का जवाब, क्या कहा?
दुनिया की नामी कंपनियां पंजाब में निवेश के लिए कतारबद्ध, उद्योगपतियों से मिले CM मान
Bhagwant Mann
दुनिया की नामी कंपनियां पंजाब में निवेश के लिए कतारबद्ध, उद्योगपतियों से मिले CM मान
1 नहीं, 3 सुई...जहरीले इंजेक्शन से मौत की सजा में दिक्कत क्या है? सरकार तैयार नहीं
Supreme Court News
1 नहीं, 3 सुई...जहरीले इंजेक्शन से मौत की सजा में दिक्कत क्या है? सरकार तैयार नहीं
ट्रंप कर रहे हौले-हौले गुस्‍ताखियां...राहुल ने दागा PM से सवाल- क्‍या आप डरे हुए हैं
Rahul Gandhi
ट्रंप कर रहे हौले-हौले गुस्‍ताखियां...राहुल ने दागा PM से सवाल- क्‍या आप डरे हुए हैं
200 करोड़ के घोटाले में फंसी मेयर ने पद से दिया इस्तीफा, पति गया जेल, CM का एक्‍शन
Indrani Ponvasanth
200 करोड़ के घोटाले में फंसी मेयर ने पद से दिया इस्तीफा, पति गया जेल, CM का एक्‍शन
आंध्र प्रदेश को 13,430 करोड़ की सौगात, आज पीएम करेंगे शुभारंभ, कहां खर्च होगा पैसा?
PM Modi
आंध्र प्रदेश को 13,430 करोड़ की सौगात, आज पीएम करेंगे शुभारंभ, कहां खर्च होगा पैसा?
पढ़ना हमारा काम है क्या?...जब संसद में लालू का जवाब सुन हंस पड़े मिनिस्टर नीतीश
Lalu Prasad Yadav
पढ़ना हमारा काम है क्या?...जब संसद में लालू का जवाब सुन हंस पड़े मिनिस्टर नीतीश