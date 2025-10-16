‘उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया... पंकज धीर के निधन से टूटी हेमा मालिनी, बेटी ईशा के भी छलक उठे आंसू

पॉपुलर बीआर चोपड़ा की महाभारत में ‘कर्ण’ की भूमिका से घर-घर में फेमस हुए एक्टर पंकज धीर का बुधवार यानी 15 अक्टूबर को मुंबई में गंभीर बीमारी कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया है. एक्टर के निधन से टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री में गहरा शोक फैल गया है, और उनके साथ काम करन वाले और फैंस ने उनकी शंति के लिए प्रार्थना की है और उनको अंतिम विदाई देने के लिए सलमान खान भी गए थे. वहीं पंकज धीर की पुरानी दोस्त और बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी को इस खबर से गहरा झटका लगा है. उनके जाने से उन्हें काफी दुख हुआ है, जिसको लेकर उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है.

अपने दोस्त को खोने का दुख

हेमा मालिनी ने पंकज धीर के साथ अपनी दो पुरानी फोटोज को पोस्ट किया है, ‘जिसमें उन्होंने कैप्शन में अपना पुराना दोस्त बताया है और कहा कि वह उनके निधन से काफी दुखी हैं.’ एक्ट्रेस और नेता ने आगे लिखा, ‘मैंने आज एक बहुत ही प्यारे दोस्त को खो दिया है और इस खबर से मैं पूरी तरह से टूट गई हूं. पंकज धीर, हमेशा इतने प्यारे, हर चीज के लिए उत्साही, एक प्रतिभाशाली एक्टरर, जिन्होंने महाभारत में ‘कर्ण’ में अपने किरदार से फैंस का दिल जीता, इतने जीवन से भरपूर, ने अपनी आखिरी सांस ली है. कैंसर से एक साहस बरी लड़ाई के बाद उनका निधन हो गया, जिसे उन्होंने दूर करने का दूर करने की हर कोशिश की थी.’

‘मुझे उनकी कमी खलेगी..’

ड्रीमगर्ल ने आगे लिखा, ‘उन्होंने हमेशा एक इंसान और सहकर्मी के तौर पर मेरा साथ दिया है, मेरे लिए वो हमेशा मेरे सहयोगी रहे हैं, जो भी काम किया मेरा साथ दिया और जब भी मुझे उनकी जरूरत पड़ी है वो हमेशा मेरे साथ रहे. मुझे अपने जीवन में उनके साथ की कमी हमेशा खलेगी. मैं उनकी प्यारी पत्नी अनीता जी के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं, जो उनके जीवन की रोशनी थीं.’

ईशा देओल भी हुईं इमोशनल

हेमा मालिनी के साथ-साथ उनकी बेटी और एक्ट्रेस ईशा देओल ने भी सोशल मीडिया पर स्टोरी शेयर कर लिखा, ‘पंकज अंकल के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ है, एक प्यारे फैमिली फ्रेंड और हमेशा खुश रहने वाले एक इंसान, आपको और वो हमारी मजेदार बातें और उसके बाद आपकी हंसी को बहुत याद करेंगे, भागवान आपकी आत्मा को शंति दे. जिसमें उन्होंने एक्टर के परिवार और उनके बेटे के को गहरी संवेदना दी है’