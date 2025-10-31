Advertisement
महाभारत की कुंती शफक नाज ने किया रिश्ते का ऐलान, इंस्टाग्राम पर शेयर की बॉयफ्रेंड संग तस्वीर; PHOTOS

शीजान खान और फलक नाज की बहन शफक नाज (Shafaq Naaz Boyfriend) ने इंस्टाग्राम पर अपने रिश्ते की आधिकारिक घोषणा कर दी है. उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ कई तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वह बेहद खुश नजर आ रही हैं. शफक़ ने लंबे समय तक अपने रिश्ते को छुपाकर रखा था, लेकिन अब उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपने ब्वॉयफ्रेंड का चेहरा दिखा दिया है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Oct 31, 2025, 10:25 PM IST
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस शफाक नाज, जो महाभारत में कुन्ती का रोल निभाकर घर-घर मशहूर हुईं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी रिलेशनशिप का खुशखबरी दी. उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ प्यारे-प्यारे फोटोज शेयर किए, जो देखकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं. शफाक ने कैप्शन में लिखा 'घर' और साथ में रेड हार्ट इमोजी लगाया, जो उनके प्यार को बयां कर रहा है.

शफाक नाज ने रिलेशनशिप का ऐलान किया

शफाक ने एक फोटो में बॉयफ्रेंड को किस करते दिखा, तो दूसरी ब्लैक एंड व्हाइट पिक में दोनों एक-दूसरे को गले लगाए नजर आ रहे हैं. ये फोटोज इतनी रोमांटिक हैं कि फैंस कमेंट्स की बाढ़ ला रहे हैं. एक फैन ने लिखा, 'बहुत खुशी हुई दीदी, गॉड ब्लेस यू!' शफाक की ये पोस्ट रातोंरात वायरल हो गई.

शफाक का ये बॉयफ्रेंड जीशान खान हैं, जो ओमान बेस्ड बिजनेसमैन हैं. दोनों चार साल से रिलेशनशिप में हैं. पहले ब्रेकअप की अफवाहें उड़ी थीं, लेकिन शफाक के भाई शीज़ान खान ने इंस्टाग्राम पर पैच-अप की पिक शेयर कर सबको चौंका दिया था. शीज़ान ने लिखा था, 'चलो पैच-अप मुबारक हो!' शादी की प्लानिंग चल रही है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से डिले हो गई.

बॉयफ्रेंड संग क्यूट फोटोज शेयर कीं

शफाक ने एक इंटरव्यू में कहा था, 'जीशान मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं. वो इंडस्ट्री से बाहर हैं, इसलिए अफवाहें बनती रहती हैं, लेकिन हमारा रिश्ता मजबूत है.' शादी को लेकर शफाक ने बताया, 'मैं चाहती हूं एक फिल्मी स्टाइल वाली शादी हो, जैसे बॉलीवुड में दिखाते हैं.' फैंस अब शादी का इंतजार कर रहे हैं.

शफाक की बहन फलक नाज बिग बॉस ओटीटी 2 में रहीं, और शफाक ने उनका सपोर्ट किया था. शफाक ने एविनाश सचदेव के साथ भी डेटिंग की अफवाहें झेलीं, लेकिन एविनाश ने डिनाय किया. फिर भी शफाक ने हमेशा प्राइवेसी रखी. उनकी ये पोस्ट ने फैंस को फिर से उनके फेवरेट बना दिया.

