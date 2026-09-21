महाभारत के 'भीम' सौरव गुर्जर गिरफ्तार: महिला ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण का लगाया आरोप, 14 दिन की जेल

Mahabharat Actor Saurav Gurjar Arrested: 'महाभारत' में भीम और फिल्म 'ब्रह्मास्त्र: पार्ट वन – शिवा' में जोर का किरदार निभाने वाले एक्टर व पूर्व WWE रेसलर सौरव गुर्जर को एक 29 साल की महिला द्वारा दर्ज कराए गए यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार किया गया है. महिला ने उन पर शादी का झूठा वादा करके गुमराह करने का आरोप लगाया है.
पुलिस द्वारा जारी लुक आउट सर्कुलर के आधार पर सौरव को मुंबई एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया, जिसके बाद हैदराबाद पुलिस उन्हें ले आई और कोर्ट में पेश किया. अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
पीड़ित महिला ने 15 अगस्त को हैदराबाद के गचीबोवली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद पुलिस ने सौरव गुर्जर के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी कर दिया था. 17 सितंबर की रात जब सौरव मिडिल ईस्ट से मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे, तो इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया. हैदराबाद पुलिस की टीम शनिवार को उन्हें हैदराबाद लाई और रविवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने पुलिस को बताया कि उनकी सौरव से पहली बातचीत 2021 में इंस्टाग्राम पर हुई थी. 25 दिसंबर 2021 को दोनों पहली बार मिले और भारत व अमेरिका के बीच उनका रिश्ता शुरू हुआ. महिला का आरोप है कि सौरव ने बाद में अपने पहले से शादीशुदा होने का खुलासा किया, लेकिन लगातार यह वादा करते रहे कि वे उन्हें पत्नी जैसा अधिकार देंगे और दोनों मिलकर नया जीवन शुरू करेंगे.
महिला का आरोप है कि जब भी वह शादी का विषय उठाती थीं, सौरव फोन और सोशल मीडिया पर ब्लॉक करके बिना किसी जानकारी के गायब हो जाते थे. महिला ने शिकायत में कहा कि सौरव के कहने पर उन्होंने अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़ दी और भारत आकर बिजनेस शुरू करने के भरोसे हैदराबाद आ गईं. इस वजह से उन्हें गंभीर मानसिक प्रताड़ना, भावनात्मक तनाव और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा.
शिकायत के अनुसार, सौरव अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 के बीच महिला के साथ रहे और फिर अचानक सभी संपर्क काट दिए. हालांकि बाद में उन्होंने महिला को हैदराबाद में रीलोकेट होने में मदद की, लेकिन शादी के वादों को लेकर खींचतान जारी रही, जिसके बाद महिला ने अंतत: पुलिस का दरवाजा खटखटाया.
गचीबोवली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत मामला दर्ज किया है, जो छल-कपट या शादी के झूठे वादे के जरिए यौन संबंध बनाने से संबंधित है. गचीबोवली के इंस्पेक्टर के. साईडुलु ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और मामले की जांच फिलहाल जारी है.
सौरव गुर्जर ने 2013 में स्टार प्लस के प्रसिद्ध धारावाहिक 'महाभारत' में भीम की भूमिका निभाकर लोकप्रियता हासिल की थी. इसके बाद वे 'संकट मोचन महाबली हनुमान' में रावण और बलि जैसे किरदारों में नजर आए. अभिनय के साथ-साथ वे पेशेवर पहलवान भी रहे हैं और 2018 में WWE से जुड़े, जहां उन्होंने 'सांगा' नाम से और 'इंडस शेर' टैग टीम के हिस्से के रूप में भाग लिया. उन्होंने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' में नकारात्मक भूमिका (जोर) निभाकर बॉलीवुड में डेब्यू किया था.