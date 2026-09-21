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महाभारत के 'भीम' सौरव गुर्जर गिरफ्तार: महिला ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण का लगाया आरोप, 14 दिन की जेल

Mahabharat Actor Saurav Gurjar Arrested: 'महाभारत' में 'भीम' का किरदार निभाने वाले एक्टर और पूर्व WWE रेसलर सौरव गुर्जर बड़ी मुश्किल में आ गए हैं. अमेरिका की एक महिला ने उन पर शादी का झांसा देकर धोखा देने का गंभीर आरोप लगाया है, जिसके बाद हैदराबाद पुलिस ने मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

Written ByKajol Gupta
Published: Sep 21, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 11:39 AM IST
महाभारत के 'भीम' सौरव गुर्जर गिरफ्तार: महिला ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण का लगाया आरोप, 14 दिन की जेल
Image Credit: ‘महाभारत’ फेम सौरव गुर्जर गिरफ्तार

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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