/‘रामायण’ के ट्रेलर से इम्प्रेस नहीं हुए ‘महाभारत’ के युधिष्ठिर! कैकेयी के लुक पर उठाए सवाल, बोले- ‘ग्राफिक्स में वो फीलिंग नहीं’

Ranbir Kapoor Ramayan: साल 2026 की मच अवेटेड फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ, जिसे दर्शकों का मिलाजुला रिस्पॉन्स मिला. इस ट्रेलर में भव्यता, दमदार किरदार और शानदार विजुअल्स की झलक फैंस को देखने को मिली थी. सोशल मीडिया पर तो ट्रेलर को लोगों ने काफी प्यार दिया, लेकिन बीआर चोपड़ा की 'महाभारत' में युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले दिग्गज एक्टर गजेंद्र चौहान ने इस ट्रेलर का रिव्यू करते हुए अपनी निराशा जाहिर की है. उन्हें ट्रेलर कुछ खास रास नहीं आया. उनका मानना है कि रणबीर कपूर की इस फिल्म की पहली झलक इंप्रेसिव नहीं है.
बीआर चोपड़ा की 'महाभारत' में युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले एक्टर गजेंद्र चौहान को 4000 करोड़ में बनी रामायण का ट्रेलर पसंद नहीं आया है. उन्होंने फिल्म कलाकारों की कास्टिंग और आउटफिट को लेकर सवाल खड़े किए हैं. दरअसल, हाल ही में गजेंद्र चौहान ने हिंदी रश को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने अपने दिल की बात रखी. उनका कहना है कि ट्रेलर देखकर मैं इंप्रेस नहीं हुआ.
गजेंद्र चौहान ने फिल्म के कलाकारों की कास्टिंग और उनके पहनावे (आउटफिट) पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने विशेष रूप से कैकेयी के किरदार पर आपत्ति जताते हुए कहा कि 'कैकेयी ऐसी नहीं थी.' गजेंद्र के अनुसार, पुरानी रामायण में कैकेयी काले कपड़ों में बैठती थीं, लेकिन नए ट्रेलर में उनकी ड्रेसिंग काफी मॉडर्न दिखाई गई है, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई. उन्होंने बताया कि मैंने बीआर चोपड़ा की रामायण में दशरथ का किरदार निभाया था. उसमें अगर कैकेयी-दशरथ का सीन देखेंगे तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे. उस शूट को करने में डेढ़ दिन लगा था. वो सीन रामायण की आत्मा है.
हालांकि, मेकर्स ने इस फिल्म पर 4000 करोड़ का भारी बजट खर्च किया है, लेकिन गजेंद्र चौहान को इसके ग्राफिक्स इंप्रेसिव नहीं लगे. उनका तर्क है कि जब आप महलों और बैकग्राउंड को ग्राफिक्स (VFX) से बनाते हैं, तो उनमें वह 'फीलिंग' और आत्मा नहीं आती, जो वास्तविकता में होती है. उनके अनुसार, पुराने दौर की रामायण और महाभारत इसलिए हिट थीं, क्योंकि वे रियल थीं, कार्टून जैसी नहीं.
रणबीर कपूर की कास्टिंग पर टिप्पणी करते हुए गजेंद्र ने कहा कि आज के सितारों की अपनी एक इमेज बन चुकी है, जिससे उन्हें पौराणिक (Mythology) किरदारों में स्वीकार करना दर्शकों के लिए मुश्किल होता है. उन्होंने कहा कि रणबीर अच्छे लग रहे हैं, लेकिन भगवान राम को लेकर जो हमारी इमेजिनेशन (लंबी नाक, राजा वाला लुक) थी, उस पर मूवी देखने के बाद ही कमेंट करना सही होगा. हालांकि, उन्होंने अरुण गोविल को दशरथ के रूप में कास्ट करने के फैसले को सबसे बेहतरीन बताया है.
यह फिल्म इसी साल दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी. रणबीर कपूर के अलावा, इस रामायण में साई पल्लवी, सनी देओल, रवि दुबे और यश जैसे बड़े कलाकार अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे. गजेंद्र चौहान का मानना है कि निर्माताओं ने प्रयास तो अच्छा किया है, लेकिन ट्रेलर उन्हें भावनात्मक रूप से छू नहीं पाया.