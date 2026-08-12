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‘रामायण’ के ट्रेलर से इम्प्रेस नहीं हुए ‘महाभारत’ के युधिष्ठिर! कैकेयी के लुक पर उठाए सवाल, बोले- ‘ग्राफिक्स में वो फीलिंग नहीं’

Ranbir Kapoor Ramayan: बीआर चोपड़ा की 'महाभारत' में युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले दिग्गज एक्टर गजेंद्र चौहान ने रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' के ट्रेलर की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने फिल्म के VFX, मॉडर्न कपड़ों और कास्टिंग पर सवाल उठाते हुए इसे 'इंप्रेसिव' नहीं बताया.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 12, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 06:26 PM IST
‘रामायण’ के ट्रेलर से इम्प्रेस नहीं हुए ‘महाभारत’ के युधिष्ठिर! कैकेयी के लुक पर उठाए सवाल, बोले- ‘ग्राफिक्स में वो फीलिंग नहीं’

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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