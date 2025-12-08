Advertisement
trendingNow13034119
Hindi Newsबॉलीवुड

'महाभारत' के 'कर्ण' से लेकर 'पवित्र रिश्ता' की 'वर्षा, इस साल इन सितारों को निगल गया कैंसर; कुछ ने छोटी उम्र में कहा अलविदा

साल 2025 भारतीय मनोरंजन जगत को भावनात्मक रूप से झकझोर रख देने वाला रहा. इस साल कुछ ऐसे बड़े कलाकारों ने दुनिया को अलविदा कहा, जिनके खालीपन को भर पाना नामुमकिन है.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 08, 2025, 10:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'महाभारत' के 'कर्ण' से लेकर 'पवित्र रिश्ता' की 'वर्षा, इस साल इन सितारों को निगल गया कैंसर; कुछ ने छोटी उम्र में कहा अलविदा

साल 2025 भारतीय मनोरंजन जगत को भावनात्मक रूप से झकझोर रख देने वाला रहा. इस साल कुछ ऐसे बड़े कलाकारों ने दुनिया को अलविदा कहा, जिनके खालीपन को भर पाना नामुमकिन है. साल 2025 के अंत में हम उन टीवी और सिनेमा के कलाकारों के बारे में बात करेंगे, जिनका निधन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की वजह से हुआ.

वो स्टार जिन्हें निगल गया कैंसर

तमिल के अनुभवी और बड़े कलाकारों में शामिल सुपर गुड सुब्रमणि की कैंसर की वजह से मौत हुई थी. अप्रैल 2025 में अभिनेता को कैंसर का पता चला और ठीक एक महीने बाद, 10 मई, 2025 को उनका निधन हो गया. उन्होंने 'सरपट्टा परंबराई', 'पेरीयेरुम पेरुमल', 'महाराज', और 'पिसासु' जैसी फिल्मों में काम किया.

Add Zee News as a Preferred Source

टीवी के मशहूर एक्टर्स में शामिल विभु राघवे ने बहुत कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. एक्टर का निधन 2 जून, 2025 को हुआ. वे स्टेज-4 कोलन कैंसर (बड़ी आंत का कैंसर) से जूझ रहे थे और काफी समय से अपना इलाज भी करा रहे थे, लेकिन इसी साल जून के महीने में उन्होंने आखिरी सांस ली. अभिनेता का निधन 37 साल की उम्र में हुआ था.

fallback

कुछ ने छोटी उम्र में कहा अलविदा

हिंदी और मराठी टीवी सीरियल की जान रहीं प्रिया मराठे भी कम उम्र में कैंसर से जंग हार गईं और 31 अगस्त, 2025 को उनका निधन हो गया. प्रिया 'पवित्र रिश्ता', 'बड़े अच्छे लगते हैं', 'कसम से', और 'उतरन' जैसे टीवी सीरियल में नजर आई थीं. उन्होंने कई मराठी सीरियल में भी काम किया. अभिनेत्री का निधन 38 साल की उम्र में हो गया था.

रामानंद सागर के बेटे और प्रोड्यूसर प्रेम सागर का निधन भी कैंसर की वजह से ही हुआ था. वे कैंसर की वजह से ही लंबे समय से बीमार चल रहे थे और 81 साल की उम्र में निर्माता ने 31 अगस्त 2025 को दुनिया को अलविदा कह दिया है.

छोटे पर्दे पर महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाने वाले अभिनेता पंकज धीर का निधन कैंसर की वजह से हुआ था. पहले उन्होंने कैंसर की बीमारी से निजात पा लिया था, लेकिन फिर बाद में दोबारा कैंसर के लक्षण दिखने के बाद वे बहुत बीमार हुए और 15 अक्टूबर, 2025 को उन्होंने आखिरी सांस ली. अभिनेता ने हिंदी सिनेमा की कई मशहूर फिल्मों में काम किया.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

year ender

Trending news

गुजरात में बनेगी अब जनता की सरकार, राजकोट में बोले अरविंद केजरीवाल का BJP पर हमला
Arvind Kejriwal
गुजरात में बनेगी अब जनता की सरकार, राजकोट में बोले अरविंद केजरीवाल का BJP पर हमला
पुलिस की आंख में धूल झोंक गोवा क्लब के मालिक भागे, IndiGo की फ्लाइट से फुकेट फरार
Goa
पुलिस की आंख में धूल झोंक गोवा क्लब के मालिक भागे, IndiGo की फ्लाइट से फुकेट फरार
'अच्छी सर्विस चाहिए तो खर्च करना पड़ेगा...', टोल से शहरों के जाम पर क्या बोले गडकरी
Nitin Gadkari
'अच्छी सर्विस चाहिए तो खर्च करना पड़ेगा...', टोल से शहरों के जाम पर क्या बोले गडकरी
चीन भारतीय नागरिकों को टार्गेट... महिला के साथ दुर्व्यवहार पर MEA की चीन को चेतावनी
MEA
चीन भारतीय नागरिकों को टार्गेट... महिला के साथ दुर्व्यवहार पर MEA की चीन को चेतावनी
SIR के बाद ECI ने पार्टियों से मांगा जरूरी दस्तावेज, खत में लिखा- फौरन जमा कराएं...
Election Commission
SIR के बाद ECI ने पार्टियों से मांगा जरूरी दस्तावेज, खत में लिखा- फौरन जमा कराएं...
कर्ज और कंगाली ने ली तीन जान, मां के साथ मिलकर महिला ने उतारा बेटे को मौत के घाट
Karnataka News
कर्ज और कंगाली ने ली तीन जान, मां के साथ मिलकर महिला ने उतारा बेटे को मौत के घाट
सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को पंजाब कांग्रेस ने तत्काल प्रभाव से किया सस्पेंड
Punjab
सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को पंजाब कांग्रेस ने तत्काल प्रभाव से किया सस्पेंड
बंकिम चंद्र अंग्रेजों के खिलाफ क्यों बन गए थे बागी और लिख दिया 'वंदे मातरम्'?
Bankim Chandra Chatterjee
बंकिम चंद्र अंग्रेजों के खिलाफ क्यों बन गए थे बागी और लिख दिया 'वंदे मातरम्'?
वंदे मातरम् पर प्रियंका ने किया बंगाल चुनाव का जिक्र, ममता मंदिर में करने लगीं आरती
Vande Mataram row
वंदे मातरम् पर प्रियंका ने किया बंगाल चुनाव का जिक्र, ममता मंदिर में करने लगीं आरती
चंदा, कुरान ख्वानी और मांस-भात की दावत, 'बाबरी' के नए पैरोकार हुमायूं का फुल प्लान
Humayun Kabir
चंदा, कुरान ख्वानी और मांस-भात की दावत, 'बाबरी' के नए पैरोकार हुमायूं का फुल प्लान