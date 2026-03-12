Advertisement
कैसे हुई थी महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा की फरमान खान से पहली मुलाकात? रिश्ते के खिलाफ था परिवार, जमकर भड़के लोग

Mahakumbh Viral Girl Monalisa: महाकुंभ मेले से वायरल हुई मोनालिसा भोसले ने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खान से केरल के एक मंदिर में शादी कर ली. इंटरफेथ रिश्ते की वजह से परिवार शुरू से ही इस शादी का खिलाफ था. इसके बाद दोनों ने केरल पहुंचकर शादी की और पुलिस से सुरक्षा मांगी. अब उनकी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

Monalisa Bhosle Married Muslim Actor

Monalisa Bhosle Married Muslim Actor: पिछले साल 2025 में सोशल मीडिया पर वायरल हुई महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा भोसले ने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खान से केरल के तिरुवनंतपुरम में मंदिर में शादी कर ली है. बताया जा रहा है कि ये शादी काफी सादगी से हुई. दोनों की शादी की तस्वीरें और वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर फैल रहे हैं. खास बात ये है कि ये इंटरफेथ मैरिज है, जिसकी वजह से उनके परिवारों ने शुरुआत में कड़ा विरोध किया था.

रिपोर्ट्स के मुताबिक मोनालिसा भोसले और फरमान खान ने तिरुवनंतपुरम के नैनार मंदिर में शादी की. ये एक छोटा और प्राइवेट इवेंट था, जिसमें सिर्फ कुछ करीबी लोग मौजूद थे. हालांकि, खबरें ये भी हैं कि राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के कुछ जाने-माने लोग भी इस शादी में शामिल हुए थे. शादी के बाद ये कपल केरल पुलिस के पास भी पहुंचा और अपने रिश्ते के लिए सुरक्षा की मांग की. बताया जा रहा है कि दोनों अलग-अलग धर्म से ताल्लुक रखते हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इस रिश्ते के खिलाफ था मोनालिसा का परिवार 

इसी वजह से उनके परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोनालिसा के पिता जय सिंह भोसले चाहते थे कि उनकी बेटी शादी परिवार की पसंद से करे. इसी वजह से घर में काफी तनाव की स्थिति बनी हुई थी. लेकिन दोनों ने फैसला किया कि वे साथ रहेंगे और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे. परिवार के विरोध के बाद मोनालिसा और फरमान ने केरल जाने का फैसला किया. वहां पहुंचकर उन्होंने मंदिर में शादी की और पुलिस से सुरक्षा मांगी. 

केरल पहुंचकर मंदिर में फरमान संग रचाई शादी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों फिलहाल केरल में ही रहने की ही प्लानिंग कर रहे हैं. फरमान ने मीडिया से बातचीत में केरल के लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि यहां उन्हें काफी सहयोग और सपोर्ट मिला. अगर फरमान खान की बात करें तो वे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और एक एक्टर-मॉडल के तौर पर काम करते हैं. बताया जाता है कि करीब डेढ़ साल पहले उनकी मुलाकात मोनालिसा से फेसबुक के जरिए हुई थी. शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती थी. 

फेसबुक से शुरू हुई दोस्ती प्यार में बदल गई

धीरे-धीरे ये रिश्ता प्यार में बदल गया. बाद में दोनों एक फिल्म के सेट पर भी मिले, जहां उनका रिश्ता और मजबूत हो गया. मोनालिसा भोसले की बात करें तो वे उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं. वे उस समय अचानक इंटरनेट पर वायरल हो गई थीं जब प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान उनका एक वीडियो सामने आया था. उस वीडियो में वे मेले में रुद्राक्ष की माला बेचती नजर आ रही थीं. जिसके बाद वे देखते ही देखते इंटरनेट सेंसेशन बन गईं.

