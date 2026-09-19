विजय सेतुपति ने कन्फर्म की 'महाराजा 2', हॉलीवुड रीमेक के लिए नहीं लेंगे फीस; खुद किया ऐलान

साउथ के मशहूर एक्टर विजय सेतुपति ने अपनी हिट फिल्म 'महाराजा' के सीक्वल को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. एक्टर ने बताया कि 'महाराजा 2' पर काम चल रहा है. फिल्म के डायरेक्टर निथिलन स्वामीनाथन उन्हें इसकी कहानी भी सुना चुके हैं. विजय सेतुपति को कहानी काफी पसंद आई है.
विजय सेतुपति ने यह बात फिल्म 'बत्ता' के ऑडियो लॉन्च के दौरान कही. उन्होंने डायरेक्टर निथिलन की तारीफ करते हुए बताया कि उनकी कहानी लिखने की समझ काफी अच्छी है. एक्टर ने कहा, 'निथिलन एक बेहतरीन डायरेक्टर हैं. उनकी कहानी लिखने की समझ बहुत अच्छी है. उन्होंने हाल ही में मुझे 'महाराजा 2' की कहानी सुनाई. मुझे यह कहानी बहुत खूबसूरत लगी. उनके साथ काम करने का अनुभव शानदार रहा.'
इस बयान से साफ है कि 'महाराजा 2' को लेकर सिर्फ शुरुआती बातचीत नहीं हो रही है, बल्कि फिल्म की कहानी भी तैयार है. हालांकि, फिल्म की शूटिंग और रिलीज से जुड़ी बाकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.
इसी बातचीत के दौरान विजय सेतुपति ने 'महाराजा' के हॉलीवुड रीमेक को लेकर भी बात की. एक्टर ने बताया कि उन्होंने प्रोड्यूसर सुधन सुंदरम से कहा है कि अगर अमेरिकी वर्जन में उन्हें कोई रोल दिया जाता है, तो वह इसके लिए फीस नहीं लेंगे. विजय सेतुपति का कहना है कि वह हॉलीवुड रीमेक में काम करने के लिए तैयार हैं. 'महाराजा' की कहानी और फिल्म में उनके अभिनय को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. अब सीक्वल की कहानी सामने आने के बाद फैंस की नजरें फिल्म की आगे की अपडेट पर टिकी हैं.
इस पुष्टि से इसके सीक्वल को लेकर महीनों से चल रही अटकलें खत्म हो गई हैं. बता दें कि ओरिजिनल फिल्म, जो एक नाई के बारे में एक नियो-नॉयर थ्रिलर थी. इसमें एक्टर चोरी हुए डस्टबिन की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है. फिल्म का निर्देशन निथिलन स्वामीनाथन ने किया था. लगभग 20 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 190 करोड़ रुपये की कमाई की और 2024 की सबसे ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने वाली तमिल फ़िल्मों में से एक बन गई.
विजय सेतुपति ने 'महाराजा' की उम्मीद से ज़्यादा सफलता और इसके हॉलीवुड रीमेक पर बात की. विजय सेतुपति ने 'महाराजा' की सफलता के पैमाने के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा फिल्म पर भरोसा था, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि यह फिल्म इतनी दूर तक जाएगी. उन्होंने कहा, 'हमने कभी नहीं सोचा था कि 'महाराजा' इतनी दूर तक जाएगी. फिल्म अच्छी थी, लेकिन कुछ लोगों को फिल्म पर भरोसा नहीं था. मुझे भरोसा था लेकिन मैंने ऐसी सफलता की उम्मीद नहीं की थी.'
फिल्म की इंटरनेशनल सफलता ने विजय सेतुपति के करियर के सबसे खुशी भरे पलों में से एक पल दिया. पैशन स्टूडियोज़ के प्रोड्यूसर सुधन सुंदरम ने हाल ही में उन्हें बताया कि एक हॉलीवुड एजेंसी ने 'महाराजा' के रीमेक राइट्स खरीद लिए हैं.
उन्होंने हाल ही में मुझे फोन करके बताया कि उन्होंने फिल्म के हॉलीवुड राइट्स बेच दिए हैं. एक्टर बोले फिर मैंने उनसे कहा, 'मैं एक फिल्म में मुफ़्त में काम करूंगा. मुझे उस हॉलीवुड रीमेक में कोई रोल दिला दो. मैं हॉलीवुड जाऊंगा. यह मेरे लिए बहुत बड़ी हैरानी और खुशी की बात है. मुझे हमेशा से हॉलीवुड में काम करने में दिलचस्पी रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मेरी फ़िल्म हॉलीवुड जा रही है.
सुंदरम ने इस महीने की शुरुआत में कन्फ़र्म किया था कि हॉलीवुड अडैप्टेशन को एक बड़े स्टार के साथ तैयार किया जा रहा है और उम्मीद है कि अगले साल तक इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा. लीड रोल के लिए ऑस्कर विनर मैथ्यू मैककोनाघी का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है, हालाँकि सुंदरम ने कहा कि कास्टिंग के बारे में सिर्फ़ प्रोजेक्ट संभालने वाली एजेंसी ही कन्फ़र्म कर सकती है. उन्होंने कहा था, 'हो सकता है कि मैककोनाघी उन स्टार्स में से एक हों जिनसे वे बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ़ एजेंसी ही कन्फ़र्म कर पाएगी.'