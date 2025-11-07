Advertisement
महारानी 4: इस बार लड़ाई सिर्फ बिहार की कुर्सी की नहीं, दिल्ली की राजगद्दी के लिए ताकत झोकेगी भारती देवी

'महारानी' वेब सीरीज के अंतिम दो सीजन का जब-जब टीजर या ट्रेलर आया, बिहार में सरकार बदल गई. अब महारानी 4 रिलीज हो गई है, वो भी ऐसे समय में जब बिहार में चुनाव चल रहे हैं. पुनीत प्रकाश ने इसे महज संयोग बताया और कहा कि हम ये नहीं कह सकते कि इसका कोई वास्तविक राजनीतिक संकेत है

Written By  Swati Singh|Last Updated: Nov 07, 2025, 09:49 PM IST
'महारानी 4' वेब सीरीज अब सोनी लिव पर रिलीज हो चुकी है. पिछले तीनों सीजन के मुकाबले इस सीजन में सत्ता, राजनीति और संघर्ष की कहानी और भी गहराई से दिखाई गई है. निर्देशक पुनीत प्रकाश ने कहा कि इस बार रानी भारती की लड़ाई सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि केंद्र से है. 

निर्देशक पुनीत प्रकाश ने कहा कि पहले तीन सीजन को दर्शकों का काफी प्यार मिला है. मुझे उम्मीद है कि सीजन 4 भी हिट रहेगा. इस बार दर्शकों को काफी कुछ अलग देखने को मिलेगा. इस सीजन में रानी भारती की टक्कर और भी बड़े और मजबूत विरोधियों से होगी. कहानी में इस बार संघर्ष सिर्फ बाहर की दुनिया तक सीमित नहीं, बल्कि घर के अंदर भी गहरी उलझनों और राजनीतिक खेलों के साथ चलती है. पुराने किरदारों की मजबूती और नए किरदारों की अनूठी पृष्ठभूमि दर्शकों को काफी पसंद आएगी.

'महारानी' से है बिहार विधानसभा का कनेक्शन?

'महारानी' वेब सीरीज के अंतिम दो सीजन का जब-जब टीजर या ट्रेलर आया, बिहार में सरकार बदल गई. अब महारानी 4 रिलीज हो गई है, वो भी ऐसे समय में जब बिहार में चुनाव चल रहे हैं. पुनीत प्रकाश ने इसे महज संयोग बताया और कहा कि हम ये नहीं कह सकते कि इसका कोई वास्तविक राजनीतिक संकेत है, लेकिन कहानी ऐसी लिखी गई है कि सत्ता हमेशा किसी न किसी रूप में हिलती रहती है. अगर इसका असर दर्शकों पर पड़ता है, तो वह उनकी जागरूकता और समझदारी है.

पुनीत प्रकाश ने कहा कि पहले तीन सीजन के हिट होने के बाद निश्चित रूप से चौथे सीजन को बनाने में थोड़ा प्रेशर था, लेकिन यह प्रेशर पॉजिटिव था. पहले तीन सीजन इतने पसंद किए गए कि जिम्मेदारी और भी बढ़ गई. इस बार सोचना पड़ा कि कहानी को और गहराई दी जाए, किरदारों को नया आयाम मिले और दर्शक जुड़े रहें.

दमदार राइटिंग को दिया क्रेडिट

इस दौरान उन्होंने प्रोड्यूसर सुभाष कपूर का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि सुभाष ने उन्हें इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी. यह भरोसा मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत बनी और यही मुझे और मेहनत करने, बेहतर देने के लिए प्रेरित करता रहा. पुनीत प्रकाश का कहना है कि इस सीजन का असली क्रेडिट इसकी दमदार राइटिंग को जाता है. सुभाष कपूर, उमाशंकर सिंह और नंदन सिंह की कलम से ही राजनीति की चाल निकलती है और जादू भी. उनका काम दर्शकों को कहानी में पूरी तरह डुबो देता है.

हुमा कुरैशी की दमदार वापसी

कास्ट की बात करें तो हुमा कुरैशी की रानी भारती के रूप में वापसी, शार्दुल भारद्वाज, श्वेता बसु प्रसाद, विनीत कुमार, विपिन शर्मा, कनी कुसरुति और प्रमोद पाठक जैसे कलाकारों के दमदार परफॉर्मेंस इस सीजन को और भी मजबूत बनाते हैं. पुनीत प्रकाश का कहना है कि जब दर्शक हमारी लीड कास्ट को अपनी भूमिका में देखेंगे, तो उन्हें शो से एक बार फिर और अधिक प्यार हो जाएगा.

महारानी का जादू हमेशा दमदार राइटिंग और सशक्त परफॉर्मेंस में छिपा है. हर सीजन में कुछ नया पेश किया जाता है, लेकिन यह दिल से जुड़ा हुआ और वास्तविक लगता है. 'महारानी 4' में भी यही मंत्र कायम है. राजनीति, परिवार और व्यक्तिगत संघर्ष की कहानी को इतनी मजबूती से पेश करना कि दर्शक हर पल कहानी में खो जाएं.

Maharani Series

