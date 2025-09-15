कौन हैं ‘Maharani’ एक्ट्रेस Huma Qureshi के बॉयफ्रेंड Rachit Singh? जानिए सगाई की खबरों के पीछे का सच!

सीरीज ‘महारानी’ एक्ट्रेस हुमा कुरैशी इन दिनों न सिर्फ अपनी सीरीज बल्कि पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं. दरअसल एक्ट्रेस काफी लंबे समय से रचित सिंह को डेट कर रही हैं दोनों की साथ में फोटो सोनाक्षी और जाहीर की शादी के समय से वायरल हो रही हैं. लेकिन अब हुमा ने गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड के इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए शादी तक पहुंचा दिया है.

सगाई

कई न्यूज वेब पर यह खबर तेजी से वायरल हो रही है कि एक्ट्रेस ने अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड रचित सिंह से सगाई कर ली है. हालांकि इस बात की पुष्टि हुमा कुरैशी और उनके परिवार द्वारा नहीं की गई है. फिर कैसे यह खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई? आइए बताते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सिंगर अकासा सिंह

हुमा कुरैशी की दोस्त और सिंगर अकासा सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर एक स्टोरी शेयर की है जिसमें वो हुमा और उनके बॉयफ्रेंड रचित के साथ दिखाई दे रही हैं. जिसमें उन्होंने एक ब्यूटीफुल कैप्शन भी लिखा है जिससे फैंस इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि दोनों ने सगाई कर ली है.

कैप्शन

सिंगर अकासा ने इस फोटो पर कैप्शन लिखा, ‘हुमा, हैवन के इस छोटे टुकड़े को कमाल का नाम देने के लिए बधाई, यह रात बहुत अच्छी रही.’ जिसमें अकासा ने हुमा और रचित दोनों को टैग किया है.

एक्टिंग कोच

हुमा कुरैशी के बॉयफ्रेंड रचित सिंह एक एक्टिंग कोच हैं और उन्होंने बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स को ट्रेन किया है जिसमें आलिया भट्ट, रणवीर सिंह और विक्की कौशल जैसे मंझे हुए कलाकार शामिल हैं. वहीं उन्होंने सीरीज Karmma Calling से इंडस्ट्री में डेब्यू भी किया था. यह भी पढ़ें: Varun Dhawan और Janhvi Kapoor ने इस बात पर जताई चिंता, बोले- ‘एक्टर्स की जरूरत नहीं…’