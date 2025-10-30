Advertisement
trendingNow12981942
Hindi Newsबॉलीवुड

'महारानी 4' के ट्रेलर ने मचाया धमाल, अब हुमा कुरैशी बोलीं- अपने करियर में मैंने...

Maharani Season 4 के ट्रेलर ने हंगामा मचा दिया है. इस सीरीज में हुमा कुरैशी इस बार दिल्ली की गद्दी पर राज करने की कोशिश करती नजर आएंगी. इस शो को लेकर एक्ट्रेस ने कई बातें बताईं.

Written By  IANS|Last Updated: Oct 30, 2025, 09:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हुमा कुरैशी
हुमा कुरैशी

Maharani Season 4: राजनीतिक ड्रामा सीरीज 'महारानी'अपने चौथे सीजन के साथ लौटने को तैयार है. पिछले तीन सीजन दर्शकों को बिहार की राजनीति और उसकी जटिल दुनिया में गहराई से ले गए हैं, और अब चौथा सीजन आने वाला है. हुमा कुरैशी अपने किरदार रानी भारती के रूप में फिर से स्क्रीन पर नजर आएंगी. पहले सीजन से 'महारानी' से जुड़े रहने पर एक्ट्रेस ने कहा कि उन्होंने अगर ननिहाल के बाद कहीं सबसे ज्यादा समय बिताया है, तो वह 'महारानी' का सेट है.

समय के साथ दिखेंगे कई बदलाव

एक इंटरव्यू में हुमा कुरैशी ने बताया कि 'महारानी' एक तरह का राजनीतिक फैंटेसी शो है. यह राजनीति और जीवन की कुछ घटनाओं से प्रेरित हो सकता है, लेकिन पूरी तरह काल्पनिक है. इसमें असली जीवन के लोगों से मिलती-जुलती परिस्थितियां हो सकती हैं. शो का असली मकसद दर्शकों को एक ऐसी दुनिया दिखाना है,जहां भावना,रिश्ते और मानवीय संघर्ष सबसे महत्वपूर्ण हैं. रानी भारती का किरदार समय के साथ कई बदलावों से गुजरा है.

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sony LIV (@sonylivindia)

रानी के आदर्श और राजनीतिक चालाकी...

अपने किरदार को लेकर हुमा ने कहा- 'रानी के आदर्श और राजनीतिक चालाकी के बीच संतुलन बनाना मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी. इस किरदार के साथ मेरा जुड़ाव बहुत गहरा है. अपने करियर में, ननिहाल के बाद मैंने सबसे ज्यादा समय 'महारानी' के सेट पर बिताया है. रानी भारती और उस दुनिया का हिस्सा बनना मेरे लिए खास अनुभव रहा है और मैं उम्मीद करती हूं कि यह सफर कई सालों तक चलता रहे.'

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Huma Qureshi (@iamhumaq)

'आप मेरा सेफ प्लेस थे...'पंकज धीर की मौत के 15 दिन बाद छलका कृतिक सेंगर का दर्द, बोलीं- आप हमेशा कहते थे वो मेरी बेटी है

 

7 नवंबर को होगी स्ट्रीम

चौथे सीजन में दो नए कलाकार, राजेश्वरी सचदेव और दर्शील सफारी जुड़ रहे हैं. इसका निर्देशन पुनीत प्रकाश ने किया है, जबकि प्रोड्यूस कांगड़ा टॉकीज प्राइवेट लिमिटेड ने किया है. निर्माण सुभाष कपूर ने किया है.इसके मुख्य कलाकारों में हुमा कुरैशी, श्वेता प्रसाद, विपिन शर्मा, अमित सियाल, विनीत कुमार, शार्दुल भारद्वाज, कनी कुसरुति, और प्रमोद पाठक शामिल हैं. 'महारानी 4' सोनी लिव पर 7 नवंबर से स्ट्रीम होगी.

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
IANS

TAGS

Maharani Season 4Huma Qureshi

Trending news

RSS विवाद पर प्रियांक खड़गे ने BJP को घेरा, कहा-अदालती आदेशों की गलत व्याख्या बंद...
Priyank Kharge
RSS विवाद पर प्रियांक खड़गे ने BJP को घेरा, कहा-अदालती आदेशों की गलत व्याख्या बंद...
सियासी पिच पर मोहम्मद अजहरुद्दीन को एक और खिताब, तेलंगाना कैबिनेट में मिलेगी जगह
Mohammad Azharuddin
सियासी पिच पर मोहम्मद अजहरुद्दीन को एक और खिताब, तेलंगाना कैबिनेट में मिलेगी जगह
बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित का एनकाउंटर, आरोपी की मौत पर क्या बोले DCP
Mumbai News
बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित का एनकाउंटर, आरोपी की मौत पर क्या बोले DCP
'हर बार मैं ही क्यों गाली खाऊं, पब्लिक सबकुछ...', आखिर ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
Nitin Gadkari
'हर बार मैं ही क्यों गाली खाऊं, पब्लिक सबकुछ...', आखिर ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
'न मैं आतंकी हूं ना पैसे चाहिए.. बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी की क्या है डिमांड?
mumbai
'न मैं आतंकी हूं ना पैसे चाहिए.. बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी की क्या है डिमांड?
भारत ने जम्मू-कश्मीर पर OIC के बयानों को किया खारिज, कहा- उन्हें भारत के आंतरिक...
Jammu-kashmir
भारत ने जम्मू-कश्मीर पर OIC के बयानों को किया खारिज, कहा- उन्हें भारत के आंतरिक...
मुंबई के स्टूडियो में शख्स ने 20 बच्चों को बनाया बंधक, खिड़की से गुहार लगाते आए नजर
Mumbai News
मुंबई के स्टूडियो में शख्स ने 20 बच्चों को बनाया बंधक, खिड़की से गुहार लगाते आए नजर
कौन हैं बच्चू कडू, जिन्होंने सुलगा दिया पूरा महाराष्ट्र? मुंबई से दिल्ली तक मची हलचल
maharashtra news in hindi
कौन हैं बच्चू कडू, जिन्होंने सुलगा दिया पूरा महाराष्ट्र? मुंबई से दिल्ली तक मची हलचल
कौन है दानिश चिकना जिसने खोल दी खोली डी कंपनी की पोल, दाऊद का 'कटा' दाहिना हाथ?
about Dawood
कौन है दानिश चिकना जिसने खोल दी खोली डी कंपनी की पोल, दाऊद का 'कटा' दाहिना हाथ?
राहुल गांधी बच्चे हैं, नाचने-गाने से ऊपर नहीं है उनकी सोच, शाइना एनसी का बड़ा बयान
Rahul Gandhi
राहुल गांधी बच्चे हैं, नाचने-गाने से ऊपर नहीं है उनकी सोच, शाइना एनसी का बड़ा बयान