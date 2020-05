प्रवासी मजदूरों की मदद में जुटे सोनू सूद ने महाराष्ट्र के गवर्नर का भी जीता दिल, तारीफ में कही ये बात

नई दिल्ली: कोरोना संकट के इस समय में अगर किसी बॉलीवुड एक्‍टर की सबसे ज्‍यादा तारीफ हो रही है तो वो हैं सोनू सूद. सोशल मीडिया पर वह असली हीरो की तरह छाए हुए हैं. आम आदमी से लेकर सरकार तक सब उनके कामों की सराहना कर रहे हैं. अब प्रवासी मजदूरों की मदद कर रहे अभिनेता सोनू सूद को गवर्नर की शाबाशी मिली है. लॉकडाउन मे फंसे प्रवासी मजदूरों को गृहनगरों तक भेजने में मदद कर रहे फिल्म अभिनेता सोनू सूद की महाराष्ट्र के गवर्नर ने पीठ थपथपाई है.

सूद पिछले कई दिनों से मुंबई में फंसे प्रवासियों को उनके अपने गृह राज्यों तक पहुंचने में मदद कर रहे हैं. उन्‍होंने इन प्रवासियों की घर वापसी के लिए कई बसें उपलब्‍ध कराई हैं और वे लगातार ये काम कर रहे हैं.

बुधवार को राजभवन ने अपने ट्वीट ​में लिखा, "राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अभिनेता, फिल्मस्टार सोनू सूद को फोन किया और विभिन्न राज्यों से प्रवासी लोगों को उनके गृह राज्यों में सुरक्षित परिवहन की सुविधा के लिए समर्पित उनके कार्य के लिए बधाई दी."

Governor Bhagat Singh Koshyari called up actor, filmstar @SonuSood and complimented him for his dedicated work in facilitating the safe transportation of migrant people from various states to their home states.

सूद ने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान फंसे प्रवासियों को कर्नाटक, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे दूर के राज्यों में पहुंचाया है.

असल जिंदगी के हीरो

बॉलीवुड फिल्मों में खलनायकी करते दिखने वाले फिल्म एक्टर सोनू सूद असल जिंदगी में हीरो के रोल में लोगों का दिल जीत रहे हैं. दो महीने से ज्यादा वक्त से लॉकडाउन में फंसे हर एक प्रवासी मजदूर की ट्रेंड पलक झपकते ही हंसी मजाक में पूरी कर देते हैं. परेशान हाल और रोजी-रोटी गंवा चुके मजदूर मायानगरी मुंबई छोड़ उत्तर भारत और दूसरे राज्यों मे अपने अपने गृहनगरों को कूच करने को बेताब हैं. और फिल्मों के विलेन सोनू सूद हैं कि ऐसे मजबूर मजदूरों की दिल की चाहत पूरी करने में एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं. सोनू सूद सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं. हर एक शख्स को वो सोशल मीडिया पर तपाक से जवाब दे रहे हैं और उनकी मन की मुराद पूरी करने मे लग जाते हैं.

हर ट्वीट का जवाब

ट्विटर, इंस्टाग्राम और दूसरी सोशल साइट्स हर कोई सोनू सूद से मदद मांगता नजर आता है. किसी को यूपी जाना है, तो किसी को बिहार या फिर झारखंड. सब अपने गृहनगरों तक पहुंचाने के लिए गुजारिश करते नजर आते हैं. और सोनू सूद एक एक ट्वीट का खुद जवाब देते हैं. सैकड़ों प्रवासी मजदूरों को राशन के इंतजाम के साथ उनके रेल-बस के किराए का इंतजाम कर उनके घरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिए हुए वह हमेशा तैयार नजर आते हैं. ट्विटर पर अपनी खास शैली में और हंसी-मजाक करते हुए सोनू सूद लोगों की परेशानियों को हर ले रहे हैं. ट्विटर पर सोनू सूद के बोलने का तरीका लोगों का मन मोह रहा है. कभी भोजपुरिया जुबान में वो लोगों की मुश्किलों को आसान कर रहे हैं तो कभी अपनेपन मे चुटकुलेबाजी के साथ मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं.

'ऑनस्क्रीन खलनायक वास्तविकता में एक प्रेरक नायक'

सिल्वर स्क्रीन पर ग्लैमर की दुनिया के विलेन की असल जिंदगी में इस जिंदादिली ने महाराष्ट्र के मंत्री का दिल जीत लिया है. महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री जयंत पाटिल ने लॉकडाउन के इस दौर में फंसे हुए लोगों की मदद में लगे सोनू सूद की तारीफ की है. और प्रवासी मजदूरों की मदद करने की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

Sonu Sood is arranging buses for migrants who want to go back to their homes. He is trying to help as many migrants as he can. The on screen villain is an inspiring hero in reality!

— Jayant Patil (@Jayant_R_Patil) May 23, 2020