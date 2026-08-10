खुद को खुशनसीब मानता हूं, क्योंकि... फैंस के प्यार को देखकर इमोशनल हुए महेश बाबू, खोला दिल का राज

Mahesh Babu Reaction On Fans: साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू का जन्मदिन उनके फैंस के लिए किसी त्योहार से कम नहीं रहा. फैंस, दोस्तों और मीडिया से मिले बेहिसाब प्यार और शुभकामनाओं के बाद महेश बाबू काफी भावुक नजर आए. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक खास मैसेज शेयर करते हुए कहा कि उनका दिल खुशी से भर गया है. इसके साथ ही दिग्गज डायरेक्टर एस एस राजामौली की मच-अवेटेड फिल्म 'वाराणसी' से महेश बाबू का पहला लुक भी सामने आ गया है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.
अपने जन्मदिन के खास मौके पर महेश बाबू को दुनियाभर से ढेरों शुभकामनाएं मिलीं. महेश बाबू ने सोशल मीडिया पर अपने दिल की बात शेयर की. उन्होंने लिखा कि आप सभी की विशेज पढ़कर मेरा दिल भर आया है. जिस तरह से मुझे प्यार मिला है, उसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है. उन्होंने अपने सभी शुभचिंतकों, दोस्तों, साथियों और मीडिया का दिल से शुक्रिया अदा किया.
फैंस को बताया अपनी असली ताकत
अपने चहेते फैंस का शुक्रिया अदा करते हुए सुपरस्टार ने कहा कि थैंक यू बोलना कभी काफी नहीं होगा. आप लोग हमेशा मेरा प्यार, मेरी ताकत और मेरी भावना रहे हैं. जो प्यार आप मुझे लगातार देते हैं, उसके लिए मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानता हूं. इसके साथ ही महेश बाबू ने वादा किया कि वे आगे भी कड़ी मेहनत करेंगे और अपने फैंस को और गर्व महसूस कराएंगे.
फिल्म 'Varanasi' से 'रुद्र' का पहला लुक आउट
महेश बाबू के जन्मदिन पर मेकर्स ने उनकी आने वाली फिल्म 'Varanasi' से दो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जारी की हैं. इन तस्वीरों में महेश बाबू के किरदार 'रुद्र' की पहली झलक देखने को मिली है. पहली तस्वीर में वे बांस के बेड़े पर आराम करते दिख रहे हैं, जिसके चारों ओर घना जंगल है. वहीं दूसरी तस्वीर केन्या के मासाई मारा के जंगलों की है, जहां वे जिराफ और जंगली जानवरों के बीच एक रोबीले अंदाज में खड़े नजर आ रहे हैं.
किलिमंजारो और मासाई मारा में शूटिंग का अनुभव
यह फिल्म भारत की पवित्र नदियों से लेकर दुनिया के सबसे जंगली कोनों तक की एक रोमांचक यात्रा होगी. IANS की रिपोर्ट में डायरेक्टर एस एस राजामौली के हवाले से बताया गया कि 'रुद्र' का जन्म एक बड़े मकसद के लिए हुआ है. वह निडर भी है और भावुक भी. राजामौली ने बताया कि किलिमंजारो और मासाई मारा के प्राकृतिक माहौल में शूटिंग का अनुभव अद्भुत था. कई बार तो ऐसा लगा कि IMAX फ्रेम भी उस खूबसूरती को समेटने के लिए छोटा पड़ रहा है.
कब रिलीज होगी यह ब्लॉकबस्टर फिल्म?
एस एस राजामौली के निर्देशन में बन रही इस फिल्म का म्यूजिक एम एम कीरावनी तैयार कर रहे हैं. श्री दुर्गा आर्ट्स और शोइंग बिजनेस के बैनर तले बन रही यह मेगा बजट फिल्म अगले साल 7 अप्रैल को दुनियाभर के सिनेमाघरों में IMAX फॉर्मेट में रिलीज की जाएगी. फैंस अब महेश बाबू और राजामौली की इस जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेताब हैं.
(इनपुट IANS से भी)