SS राजामौली की 'वाराणसी' की कहानी लीक? महेश बाबू के 'रुद्र' के सामने होगी एस्ट्रॉयड की चुनौती

इन दिनों SS राजामौली की अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' का खूब बज बना हुआ है. इस फिल्म में महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा जोनस और पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल में नजर आएंगे. अभी तक फिल्म की कहानी को लेकर मेकर्स ने कोई ज्यादा जानकारी नहीं दी है. लेकिन इसी बीच इंटरनेट पर 'वाराणसी' का एक कथित सिनॉप्सिस सामने आया है.
इसमें फिल्म की कहानी और इसके बड़े स्तर की झलक मिली है. बताया जा रहा है कि 'वाराणसी' टाइम ट्रैवल और एक्शन से भरपूर एडवेंचर फिल्म होगी. इसमें महेश बाबू का किरदार ‘रुद्र’ बताया जा रहा है. साथ ही इसमें कथित सिनॉप्सिस में एस्ट्रॉयड से जुड़े खतरे का भी जिक्र है.
गुल्टे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कहानी 2027 की है, जब 'शंभवी' नाम का एक एस्टेरॉयड वाराणसी की ओर बढ़ रहा है और इससे भयानक टक्कर का खतरा है. खबरों के मुताबिक, महेश बाबू 'रुद्र' का किरदार निभा रहे हैं, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सप्लोरर हैं. उन्हें एक प्राचीन कॉस्मिक आर्टिफैक्ट से जुड़े मिशन के लिए चुना जाता है. इस सफर में प्रियंका चोपड़ा का किरदार 'मंदाकिनी' भी उनके साथ जुड़ता है, जो एक हिस्टोरियन और कुशल निशानेबाज हैं.
लीक हुई कहानी के मुताबिक, 'साल 2027 में दुनिया के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि 'शंभवी' नाम का एक विशाल एस्टेरॉयड पवित्र शहर वाराणसी से सीधे टकराने वाला है. एक मज़बूत पुरातत्वविद् और खोजी, रुद्र को एक प्राचीन कॉस्मिक चीज (अंतरिक्ष से जुड़ी वस्तु) को खोजने के लिए दुनिया भर में फैले एक बेहद अहम मिशन पर भेजा जाता है. इस मिशन में उनके साथ मंदाकिनी भी शामिल होती हैं, जो एक निडर इतिहासकार और माहिर निशानेबाज़ हैं."
खबरों के मुताबिक, उनकी खोज उन्हें अफ्रीका, अंटार्कटिका और यूरोप ले जाती है, जहां पृथ्वीराज सुकुमारन का किरदार 'कुंभ' विलेन के तौर पर सामने आता है. कहानी के बारे में आगे बताया गया है, 'उनकी यह खोज एक हाई-टेक साइंस-फ़िक्शन थ्रिलर बन जाती है, जो अफ्रीका के जंगलों, अंटार्कटिका के बर्फीले इलाकों और यूरोप की जगहों से होकर गुजरती है, और टेक-जीनियस विलेन 'कुंभ' उनका पीछा करता है. भविष्य में आने वाली तबाही को रोकने का राज़ शहर के पौराणिक अतीत में छिपा है. हालांकि, मेकर्स ने इस कहानी (सिनॉप्सिस) की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है.
हालांकि 'रुद्र' महेश बाबू का लीड रोल होगा, लेकिन सुपरस्टार ने यह भी कन्फर्म किया है कि वे फिल्म के एक हिस्से में भगवान राम के रूप में भी नजर आएंगे. राजमौली 'वाराणसी' को एक जबरदस्त टाइम-ट्रैवल एक्शन-एडवेंचर फिल्म के तौर पर बना रहे हैं, जिसकी कहानी अलग-अलग जगहों और समय-कालों से होकर गुजरेगी. प्रियंका मंदाकिनी का किरदार निभा रही हैं, जबकि पृथ्वीराज कुंभ का रोल करेंगे. फिलहाल, फिल्म की शूटिंग कई जगहों पर हो रही है और इसके बड़े प्रोडक्शन में देश-विदेश दोनों जगह की शूटिंग शामिल है. राजमौली के विजन को स्क्रीन पर उतारने में भारी VFX का भी अहम रोल होगा.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट का बजट लगभग 900-1,000 करोड़ रुपये के बीच है, हालांकि मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर इस आंकड़े की पुष्टि नहीं की है. हाल ही में राजामौली ने इशारा दिया था कि इस साल अक्टूबर तक फिल्म की शूटिंग पूरी होने की उम्मीद है.