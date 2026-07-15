/कौन हैं साउथ कोरिया की Hyein Kim? जो बनने वाली हैं महेश बाबू के परिवार की बहू; भांजे सिद्धार्थ संग जल्द लेंगी सात फेरे

तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू के घर में इस समय खुशियों का माहौल है. उनके भांजे सिद्धार्थ गल्ला जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सिद्धार्थ ने अपनी साउथ कोरियन गर्लफ्रेंड ह्येन किम के साथ सगाई कर ली है. इस सगाई की बेहद खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही छा गई हैं. फैंस और परिवार के लोग इस कपल को सोशल मीडिया पर जमकर बधाइयां दे रहे हैं. गल्ला जयदेव का पूरा परिवार इस खास मौके को बेहद धूमधाम और एक्साइटमेंट के साथ सेलिब्रेट कर रहा है.
इस खास मौके पर महेश बाबू की पत्नी नम्रता शिरोडकर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सगाई की कुछ प्यारी तस्वीरें शेयर की हैं. पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, ‘जश्न की शुरुआत होने दीजिए. मैं इस खूबसूरत कपल सिद्धार्थ और ह्येन किम को ढेर सारा प्यार और खुशियों की शुभकामनाएं देती हूं. भगवान करे आपकी जिंदगी का यह नया चैप्टर आपकी उम्मीदों से भी ज्यादा खूबसूरत हो’. नम्रता की इस पोस्ट के बाद से ही फैंस लगातार कपल पर अपना प्यार बरसा रहे हैं और उनके अच्छे भविष्य की दुआ कर रहे हैं.
सिद्धार्थ गल्ला की सगाई से बिजनेसमैन और पूर्व राजनेता गल्ला जयदेव और उनकी पत्नी पद्मावती के घर में खुशियों की लहर दौड़ गई है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पद्मावती रिश्ते में सुपरस्टार महेश बाबू की सगी बहन हैं. पूरा परिवार इस यादगार पल का पूरा लुत्फ उठा रहा है और घर में नई बहू के वेलकम की तैयारियां चल रही हैं. सगाई की तस्वीरों में सिद्धार्थ की मंगेतर ह्येन किम येलो कलर के ऑफ शोल्डर फ्लोरल लहंगे में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन तस्वीरों को देखकर फैंस ह्येन किम की सादगी और उनके पहनावे की जमकर तारीफ कर रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि विदेशी होने के बाद भी वे इंडियन लुक में बेहद प्यारी लग रही हैं. इंटरनेट पर चल रही खबरों की मानें तो सिद्धार्थ गल्ला और ह्येन किम ने भारत से दूर इटली के एक बेहद खूबसूरत और प्राइवेट वेन्यू में एक-दूसरे को अंगूठियां पहनाई हैं. इस फंक्शन में सिर्फ परिवार के लोग और कुछ बेहद करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे.
कौन हैं सिद्धार्थ गल्ला और ह्येन किम?
जहां सिद्धार्थ के बड़े भाई अशोक गल्ला तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्टर के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं और जल्द ही अपनी नई फिल्म ‘वीजा’ में नजर आने वाले हैं. वहीं, सिद्धार्थ गल्ला ने खुद को फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध से पूरी तरह दूर रखा है. सिद्धार्थ अपने पिता के बिजनेस को संभालने में हाथ बंटाते हैं और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक्टिव हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ह्येन किम के प्रोफेशन के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन वे सर्विस सेक्टर में काम करती हैं.
ह्येन किम को घूमने-फिरने का बेहद शौक है और वे एक बेहतरीन ट्रैवलर हैं. उन्होंने सैन फ्रांसिस्को, सिंगापुर, इटली, कैलिफोर्निया, थाईलैंड, जापान और इंडोनेशिया जैसी खूबसूरत जगहों की यात्रा की है. भारत में भी वे हैदराबाद और गोवा जैसी पॉपुलर जगहों पर घूम चुकी हैं. ह्येन किम अपने माता-पिता के बेहद करीब हैं. साल 2025 में वे सभी सिंगापुर घूमने गए थे, जहां सिद्धार्थ गल्ला भी उनके साथ नजर आए थे. इससे साफ पता चलता है कि ह्येन के माता-पिता के साथ भी सिद्धार्थ का रिश्ता बेहद मजबूत है.