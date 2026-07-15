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कौन हैं साउथ कोरिया की Hyein Kim? जो बनने वाली हैं महेश बाबू के परिवार की बहू; भांजे सिद्धार्थ संग जल्द लेंगी सात फेरे

Siddharth Galla Hyein Kim Engagement: महेश बाबू के भतीजे सिद्धार्थ गल्ला की शादी की शहनाइयां बजने वाली हैं. बॉलीवुड शादीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सिद्धार्थ ने अपनी साउथ कोरियन गर्लफ्रेंड ह्येन किम से सगाई कर ली है और जल्द ही उनके साथ शादी के बंधन में बंधने वाले हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 15, 2026, 08:23 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 08:23 AM IST
कौन हैं साउथ कोरिया की Hyein Kim? जो बनने वाली हैं महेश बाबू के परिवार की बहू; भांजे सिद्धार्थ संग जल्द लेंगी सात फेरे
Image Credit: Siddharth Galla Hyein Kim Engagement

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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