महेश बाबू-प्रियंका चोपड़ा पहली बार साथ आएंगे नजर? शूटिंग के लिए हसीना पहुंची केन्या

Priyanka Chopra in Kenya: बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा काफी लंबे समय बाद किसी इंडियन फिल्म में दिखने वाली है. उनकी इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. जल्द ही प्रियंका चोपड़ा एसएस राजामौली की अपकमिंग फिल्म एसएसएमबी 29 (SSMB29) के लिए तैयारी कर रही हैं. हालांकि अभी तक यह बात साफ नहीं हुई है कि प्रियंका किस फिल्म में नजर आने वाली है. फिलहाल एक्ट्रेस केवल फिल्म की शूटिंग में लगी हुई है. मगर प्रियंका चोपड़ा को अभी तक उन जगहों पर ही शूट करते देखा गया है जहां पर फिल्म के हीरो महेश बाबू नजर आते हैं.

हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें हसीना केन्या में नजर आ रही है. उन्होंने नैरोबी के मसाई मारा घूमने के बाद अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया है. इस वीडियो में वह कार में बैठकर जंगल में सैर करती नजर आ रही हैं. प्रियंका चोपड़ा इस वीडियो में प्रकृति की खूबसूरती में नजर आ रही है. जहां घास के मैदान, जंगली जानवर वगैरह सब नजर आ रहे हैं. इस दौरान एक्ट्रेस काफी खुश नजर आ रही हैं. इस वीडियो में एक्ट्रेस कहती सुनाई दे रही हैं कि 'हवा तेज है, यह खूबसूरत है.'

बता दें कि एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा कुछ दिन पहले फिल्म एसएसएमबी 29 (SSMB29) के लिए हैदराबाद में नजर आई थीं. उन्होंने सोशल मीडिया पर बेटी मालती मैरी जोनास के साथ हैदराबाद के अपने सफर की कुछ झलकियां फैंस को दिखाई थी. बता दें कि अपकमिंग इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा पहली बार महेश बाबू के साथ नजर आने वाली है. हालांकि अपकमिंग फिल्म में एक्ट्रेस प्रियंका की एंट्री को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.