ऑस्कर विजेता कंपोजर ने दिया नया अपडेट, एसएस राजामौली की 'वाराणसी' में होगा 6 गानों का जबरदस्त तड़का

Varanasi Movie Song: फिल्म मेकर एसएस राजामौली की अगली ग्रैंड फिल्म 'वाराणसी' का इंतजार पूरी दुनिया के सिनेमा प्रेमी बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं. साल 2027 की सबसे बड़ी और मोस्ट अवेटेड फिल्मों में शामिल 'वाराणसी' को लेकर अब एक बेहद शानदार अपडेट सामने आया है. फिल्म के ऑस्कर विजेता म्यूजिक कंपोजर एमएम कीरावनी ने खुलासा किया है कि इस एक्शन-एडवेंचर फिल्म में कुल 6 धमाकेदार गाने होने वाले हैं.
ऑस्कर विजेता संगीतकार एमएम कीरावनी ने हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान फिल्म 'वाराणसी' के संगीत से जुड़ा यह बड़ा अपडेट शेयर किया. 123 तेलुगु की रिपोर्ट के अनुसार, कीरावनी ने बताया कि फिल्म में गानों का इस्तेमाल सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि कहानी को आगे बढ़ाने के लिए एक बेहद अहम माध्यम के रूप में किया जाएगा. इस फिल्म में दर्शकों को 6 अलग-अलग और बेहतरीन गाने सुनने को मिलेंगे.
सितंबर 2026 से शुरू होगा बैकग्राउंड स्कोर
खबर के मुताबिक, एमएम कीरावनी सितंबर 2026 से फिल्म 'वाराणसी' के बैकग्राउंड स्कोर पर काम करना शुरू करेंगे. उनका लक्ष्य जनवरी 2027 तक फिल्म का पूरा म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर कंप्लीट करने का है. राजामौली और कीरावनी की जोड़ी पहले भी 'बाहुबली: द बिगनिंग', 'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन' और 'RRR' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपनी संगीत का जादू चला चुकी है. 'RRR' के सुपरहिट गाने 'नाटू नाटू' के लिए कीरावनी को साल 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अकेडमी अवॉर्ड (ऑस्कर) भी मिल चुका है.
कैसी होगी 'वाराणसी' की अनोखी कहानी?
एसएस राजामौली के निर्देशन में बन रही इस फिल्म की कहानी काफी अनोखी और कई टाइमलाइन्स पर फैली हुई है. फिल्म की मुख्य कहानी रुद्र नाम के मुख्य किरदार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो वाराणसी शहर पर मंडरा रहे एक एस्टेरॉयड के खतरे से दुनिया को बचाने की कोशिश करता है. इस तबाही को रोकने के लिए रुद्र को एक प्राचीन कॉस्मिक कलाकृति की तलाश होती है.
धांसू स्टारकास्ट और उनके अनोखे किरदार
इस फिल्म में साउथ सुपरस्टार महेश बाबू 'रुद्र' के मुख्य किरदार में नजर आएंगे. वहीं बॉलीवुड और हॉलीवुड स्टार प्रियंका चोपड़ा 'मंदाकिनी' नाम की एक हथियार चलाने में माहिर इतिहासकार का रोल निभा रही हैं. पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म में 'कुंभा' नाम के एक हाई-टेक विलेन के रूप में दिखाई देंगे. यह महेश बाबू और एसएस राजामौली का पहला सहयोग है, जबकि प्रियंका चोपड़ा कई सालों बाद भारतीय सिनेमा में वापसी कर रही हैं.
कब रिलीज होगी फिल्म?
फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि यह मेगा बजट फिल्म 7 अप्रैल 2027 को उगडी के पावन त्योहार के मौके पर दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी. गानों के इस ताजा अपडेट ने फैंस के बीच फिल्म को लेकर उत्साह कई गुना बढ़ा दिया है. इस खबर की जानकारी 123 तेलुगु की रिपोर्ट के आधार पर दी गई है.