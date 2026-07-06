'रामायण' के बीच वायरल हुआ महेश बाबू का 'राम' लुक, 'वाराणसी' के सेट से लीक तस्वीरों ने मचाई हलचल; रणबीर कपूर से हुई तुलना

Mahesh Babu Look: रणबीर कपूर और साई पल्लवी स्टारर फिल्म 'रामायण' इन दिनों काफी चर्चा में है और इसी साल दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म से एक्टर का लुक रिवील हो चुका है, जिसे सोशल मीडिया पर यूजर्स के मिले-जुले रिएक्शन मिल रहे हैं. जहां कुछ लोगों को रणबीर कपूर भगवान राम के लुक में बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि एक्टर इस किरदार में बिल्कुल सटीक नहीं बैठे. इसी बीच एसएस राजामौली के निर्देशन में बन रही फिल्म 'वाराणसी' के सेट से कुछ तस्वीरें लीक हुई हैं.
एसएस राजामौली की 'वाराणसी' के सेट से सामने आई तस्वीरों में एक्टर महेश बाबू भगवान राम के किरदार में नजर आ रहे हैं. वह धोती पहने और पीठ पर तीर-धनुष लिए दिखाई दे रहे हैं. रेडिट पर कुछ यूजर्स ने कोईमोई की एक रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें दावा किया गया है कि 'वाराणसी' में महेश बाबू श्रीराम के किरदार में नजर आने वाले हैं.
जैसे ही एक्टर का पहला लुक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वैसे ही रेडिट पर उन्हें जमकर ट्रोल किया जाने लगा. रेडिट यूजर्स का कहना है कि महेश बाबू श्रीराम के लुक में सही नहीं लग रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'महेश बाबू राम के किरदार में दिख रहे हैं, लेकिन एक्टिंग कैसे करेंगे?' दूसरे ने लिखा, 'महेश बाबू को शरद केलकर की डबिंग की आदत है.' एक अन्य यूजर ने ट्रोल करते हुए लिखा, 'महेश बाबू हिंदी कैसे बोलेंगे?'
एसएस राजामौली की मच अवेटेड फिल्म 'वाराणसी' को लेकर काफी बज बना हुआ है. दर्शकों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है. इस फिल्म में महेश बाबू के साथ प्रियंका चोपड़ा लीड रोल में नजर आने वाली हैं. फिल्म में दोनों दमदार एक्शन करते नजर आएंगे. बता दें कि डायरेक्टर की यह फिल्म बॉलीवुड की अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक मानी जा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म को 1,400 करोड़ रुपये के बजट में बनाया जा रहा है.
वहीं, रणबीर कपूर और साई पल्लवी स्टारर फिल्म 'रामायण' का निर्देशन नितेश तिवारी कर रहे हैं और इसे भी भारी-भरकम बजट में बनाया जा रहा है. यह फिल्म दो हिस्सों में रिलीज होगी. पहला हिस्सा इस साल दिवाली पर और दूसरा 2027 की दिवाली पर रिलीज होगा.