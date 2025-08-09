महेश बाबू के फैंस को तोहफा, राजामौली नवंबर में ला रहे धमाकेदार फिल्म, सामने आया पहला लुक

SSMB29 First Look: सुपरस्टार महेश बाबू रक्षाबंधन के दिन 9 अगस्त 2025 को 50 साल के हो गए हैं. इस खास मौके पर एस एस राजामौली ने महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा के साथ अपकमिंग फिल्म का फर्स्ट लुक शेयर कर दिया है. उन्होंने महेश बाबू संग अपनी आने वाली फिल्म 'एसएसएमबी 29' से जुड़ा पहला पोस्टर शेयर किया है.
Trending Photos
SSMB29 First Look: फिल्ममेकर एस.एस.राजामौली की अपकमिंग फिल्म साउथ सुपरस्टार महेश बाबू के साथ होने वाली है, इसके बारे में तो फैंस पहले से ही जानते है. बीते कुछ वक्त से फैंस इसी फिल्म का इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब फैंस को फिल्म की पहली झलक देखने को मिलेगी. अब आखिरकार फिल्म का फर्स्ट लुक सामने आ गया है और फैंस ने इसके टीजर की भी जानकारी शेयर कर दी है. मशहूर डायरेक्टर एसएस राजामौली को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े निर्देशकों में से एक माना जाता है.
बर्थडे पर मिला बड़ा तोहफा
राजामौली अपनी शानदार ब्लॉकबस्टर फिल्में 'बाहुबली' और 'आरआरआर' के लिए जाने जाते हैं. अब जल्द ही राजामौली महेश बाबू के साथ फिल्म बना रहे हैं, जिसे अभी तक एसएसएसबी29 कहा जा रहा था. 9 अगस्त को महेश बाबू के 50वें जन्मदिन के मौके पर राजामौली ने एक मेगा अनाउंसमेंट की है. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया र इसकी झलकर शेयर की. इस पोस्ट में एक शख्स के गले में ए लॉकेट नजर आ रहा है. इस पोस्टर को राजामौली और महेश बाबू दोनों ने शेयर किया है और कैप्शन में 'पहला खुलासा नवंबर 2025 में होगा. ग्लोबल ट्रोटर.'
'काफी लंबे वक्त से चल रही शूटिंग'
वहीं राजामौली ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा 'भारत और दुनियाभर के प्यारे सिनेमा प्रेमियों, साथ ही महेश के फैंस, हमें फिल्म की शूटिंग शुरू किए काफी समय हो गया है और हम फिल्म के बारे में जानने की आपकी उत्सुकता की तारीफ करते हैं. इस फिल्म की कहानी और दायरा इतना बड़ा है कि मुझे लगता है, सिर्फ तस्वीरें या प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके साथ न्याय नहीं कर सकते. हम उस सार, गहराई और मनमोहक दुनिया को सामने लाने के लिए काम कर रहे हैं. यह फिल्म नवंबर 2025 में रिलीज की जाएगी. आप सभी के धैर्य के लिए धन्यवाद.'
नवंबर में होगा धमाका
इस ऐलान के बाद से फैंस की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है. एक बार फिर एसएस राजामौली नवंबर 2025 में धमाल मचाने के लिए तैयार है. 'बाहुबली' सीरीज और 'आरआरआर' जैसी ब्लॉकबस्टर देने वाले राजामौली अब एक और ब्लॉकबस्टर देने के लिए बिल्कुल तैयार है. फैंस को अब इस फिल्म की पूरी झलक का इंतजार है.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.