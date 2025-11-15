‘ग्लोब ट्रॉटर’ नहीं... प्रियंका चोपड़ा की नई फिल्म का नाम ‘वाराणसी’, महेश बाबू का फर्स्ट लुक आउट

Mahesh Babu Film Varanasi: महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की मोस्ट अवेटेड फिल्म का टाइटल फैंस के लिए रिवील हो गया है. इस फिल्म का नाम 'वाराणसी' है. 'ग्लोब ट्रॉटर' में फिल्म से महेश बाबू के किरदार की पहली झलक शेयर की है.
SS Rajamaouli Film Title: एसएस राजामौली की अपकमिंग धांसू एक्शन-एडवेंचर फिल्म काफी सुर्खियों में बनी हुई है. काफी वक्त से इस फिल्म के कई टाइटल सामने आ रहे थे, लेकिन अब आखिरकार ग्लोब ट्रॉटर इवेंट की शुरुआत में ही फिल्म का टाइटल अनाउंस कर दिया गया है. महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा स्टारर इस फिल्म का टाइटल वाराणसी होने वाला है. इसके साथ ही महेश बाबू और प्रियंका का भी लुक सामने आ गया है, जो काफी कमाल का है. इवेंट से वीडियो सामने आने लगे हैं और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.
1000 करोड़ी फिल्म का टाइटल
महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की अपकमिंग फिल्म जिसे लोग ग्लोब ट्रॉटर या एसएसएमबी 29 के नाम से जान रहे थे, अब उस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल सामने आ चुका है. इस 1000 करोड़ फिल्म का टाइटल वाराणसी होने वाला है. कुछ वक्त पहले इस नाम को लेकर तेजी से चर्चा हो रही थी. इस इवेंट को लेकर लोगों में काफी एक्साइटमेंट थी, जो हैदराबाद के बाहरी इलाके रामोजी फिल्म सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया है.
Ah looks entayya sammi urstrulyMahesh #GlobeTrotter twitter.com/HqOqrNK8Xm
DEVIL (Devil4005) November 15, 2025
महेश बाबू की पहली झलक
इवेंट की शुरुआत हो चुकी है, जहां लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हुई है. सामने एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, जिसमें महेश बाबू एक बैल की सवारी करते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में वो खून से लथपथ दिख रहे हैं और उनके हाथ में त्रिशूल है. वहीं एक वीडियो और सामने आया है, जिसमें प्रियंका चोपड़ा मंदाकिनी और पृथ्वीराज सुकुमारन कुंभा के किरदार में दिख रहे हैं.
लोगों में दिखी एक्साइटमेंट
फिल्म को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है, इवेंट के शुरू होने से पहले लोगों का वीडियो सामने आ रहा था, जिसमें लोगों की भीड़ वेन्यू की तरफ जाते दिख रही है. इवेंट में फिल्म के सभी सितारे शामिल हुए हैं. महेश बाबू की पत्नी भी इवेंट में शिरकत की है. इवेंट के वेन्यू को वाराणसी के घाटों की तरह बनाया गया है.
