इन तस्वीरों के चलते ट्रोल हो रहे Mahesh Bhatt, यूजर्स ने Rhea Chakraborty को भी घेरा

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के सुसाइड मामले में अब तक कुल 13 लोगों का बयान दर्ज किया जा चुका है. पुलिस अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए अब दोस्तों, नौकरों और रिश्तेदारों के साथ ही सुशांत सिंह के साथ काम करने वाले लोगों और प्रोडक्शन हाउसेस से भी पूछताछ करने जा रही है. सुशांत सिंह की आत्महत्या के मामले में मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड एक्ट्रेस और सुशांत सिंह राजपूत की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) से कल यानी गुरुवार की सुबह 11 बजे से लेकर रात 10 बजे तक पूछताछ की. जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पर आई लोगों ने महेश भट्ट को ट्रोल कर शुरू कर दिया, क्योंकि रिया के साथ उनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आने लगी हैं, जो 2 साल पुरानी हैं.

इस वक्त महेश भट्ट ट्विटर पर जमकर ट्रेंड कर रहे हैं. दरअसल, महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती की कुछ तस्वीरें आज से 2 साल पहले सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई थी, जिसमें महेश भट्ट, रिया कंधे पर अपना सिर रखे हुए नजर आ रहे थे. इन तस्वीरों को खुद रिया ने अपने इंस्टाग्राम पर साल 2018 में शेयर किया था. उन्होंने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए महेश भट्ट को जन्मदिन की बधाई दी थी और कहा था- 'हैप्पी बर्थडे मेरे बुद्धा. सर ये आपने मुझे प्यार से संभाला, प्यार दिया और मुझे उड़ना सिखाया. आप एक ऐसे इंसान हैं जो दूसरों को रोशन करते हैं.'

Rhea and Mahesh Bhatt do make me uncomfortable and specially her addressing Mahesh Bhatt as “My Budha” We all know much of a perv and womanizer him n his brothers are.#MaheshBhatt #JusticeForSushantSinghRajput pic.twitter.com/LlhTUnImn1 — DeepikaTiwari (@iDeepikaTiwari) June 19, 2020

#RheaChakraborty had pictures up with Mahesh Bhatt until yesterday where she adressed him as “My Budha”. She deleted those pictures today, if it’s just a father daughter relationship why did she feel the beed to delete those pictures from her instagram? #MaheshBhatt pic.twitter.com/bX5uwdqsQW — Mstruthseeker (@Mstruthseeker1) June 18, 2020

Not to be a creep or anything but these pictures of Rhea and Mahesh Bhatt do make me uncomfortable and specially her addressing Mahesh Bhatt as “My Budha” We all know much of a perv and womanizer him n his brothers are. #MaheshBhatt #RheaChakraborty #JusticeForSushantSinghRajput pic.twitter.com/lyaxO57QuA — Mstruthseeker (@Mstruthseeker1) June 18, 2020

Mahesh bhatt what is his age what is he doing with the girls of his daughter ohh sorry he kissed his daughter on lips & said he would marry her if she is not his daughter he is a womanizer no relations.The below pictures r proof of his womanizer character #MaheshBhatt pic.twitter.com/58HbwnzD7f — Subha (@Subha36297841) June 19, 2020

वहीं, सुशांत के सुसाइड मामले में जब रिया से पूछताछ की गई तो इधर ट्विटर पर यही पुरानी तस्वीरें फिर से वायरल होने लगी. यही नहीं, ट्विटर यूजर्स महेश भट्ट और रिया को सुशांत के सुसाइड का जिम्मेदार मान रहे हैं. ट्विटर पर लोग महेश भट्ट पर कई तरह के आरोप भी लगा रहे हैं. वहीं, एक पक्ष रिया के सपोर्ट में भी लगातार ट्वीट कर रहा है. इस पक्ष का कहना है कि रिया को इस मामले में नहीं घसीटना चाहिए. ट्विटर पर यूजर्स महेश भट्ट को अनफॉलो करने की अपील कर रहे हैं. बता दें, बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को अपने मुंबई वाले घर पर फांसी लगाकर जान दे दी थी, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री पर कई तरह के सवाल उठने लगे.

