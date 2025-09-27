‘ऐसा कहीं नहीं देखा...’ महेश भट्ट ने बताया असल जिंदगी में कैसा है दामाद रणबीर कपूर का बिहेवियर? बोलें- ‘आलिया अलग तरह की...’

Mahesh Bhatt On Damad Ranbir Kapoor: इन दिनों अपनी नई फिल्म 'तू मेरी पूरी कहानी' को लेकर सुर्खियों में बने डायरेक्टर महेश भट्ट अक्सर अपने दामाद रणबीर कपूर की जमकर तारीफ की. उनकी छोटी बेटी आलिया भट्ट की शादी रणबीर से हुई है. महेश का मानना है कि रणबीर बॉलीवुड के सबसे फैमिली-कॉन्शियस एक्टर हैं. हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन से बातचीत में उन्होंने रणबीर की सबसे बड़ी खूबी बताई कि वो सामने वाले को ध्यान से सुनते हैं.

साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रणबीर बहुत पढ़े-लिखे इंसान हैं. उन्होंने ये भी बताया कि उनके इस गुण के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते. महेश भट्ट ने बातचीत में कहा, 'रणबीर बहुत सुलझा हुआ इंसान है. मैंने अब तक इंडस्ट्री में इतना फैमिली-कॉन्शियस कोई नहीं देखा. वो अपने घर और बेटी से बेहद प्यार करता है. रणबीर बहुत पढ़ाई करता है और साथ ही ढेर सारी फिल्में भी देखता है. जब हमारी बातचीत होती है तो हमेशा फिल्मों की ही बातें नहीं होतीं. वो छोटी-छोटी और आम बातें भी ध्यान से सुनता है'.

कैसा है रणबीर कपूर का बिहेवियर?

उन्होंने आगे समझाया कि रणबीर कपूर का शांत स्वभाव और सुनने की आदत ही उसे बेहतरीन अभिनेता बनाती है. महेश भट्ट के मुताबिक, 'वे कम बोलता है, लेकिन जो भी सुनता है, दिल से सुनता है. यही गुण एक अच्छे कलाकार की पहचान है'. महेश ने साफ कहा कि रणबीर का ये नेचर उनकी शख्सियत को और खास बना देता है. इससे पहले महेश भट्ट ने रणबीर और आलिया के रिश्ते पर भी खुलकर बातें की थीं. द हिमांशु मेहता शो में उन्होंने बताया कि रणबीर, आलिया की महत्वाकांक्षा देखकर हैरान रह जाते हैं.

आलिया-रणबीर की जमकर की तारीफ

महेश ने कहा, 'जब मैंने रणबीर से पूछा कि आलिया के बारे में वे क्या सोचते हैं, तो उन्होंने कहा, ‘आलिया अलग तरह की इंसान है. उसकी काम करने की भूख और ऊंचाइयां छूने का जज्बा वाकई कमाल का है’. महेश के मुताबिक, 'रणबीर खुद काफी कंफर्टेबल और लेड-बैक इंसान हैं. उन्हें बस उतना ही करना पसंद है जितना जरूरी हो, जबकि आलिया हमेशा और ज्यादा करने के लिए तैयार रहती है. यही वजह है कि रणबीर अक्सर आलिया की इस एनर्जी और महत्वाकांक्षा की सराहना करते हैं.

रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म

दोनों का ये संतुलन उनके रिश्ते को और मजबूत बनाता है. रणबीर और आलिया ने अप्रैल 2022 में मुंबई के बांद्रा स्थित रणबीर के घर पर शादी की थी. शादी बेहद पर्सनल रखी गई थी, जिसमें सिर्फ करीबी लोग शामिल हुए. बाद में कपल ने अपनी शादी की तस्वीरें शेयर कीं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं. उसी साल उन्होंने बेटी राहा का स्वागत किया. अब रणबीर नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ में भगवान राम का किरदार निभाने जा रहे हैं.साथ ही फिल्म में साई पल्लवी, यश रावण और सनी देओल भी नजर आने वाले हैं.