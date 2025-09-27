Advertisement
trendingNow12938452
Hindi Newsबॉलीवुड

‘ऐसा कहीं नहीं देखा...’ महेश भट्ट ने बताया असल जिंदगी में कैसा है दामाद रणबीर कपूर का बिहेवियर? बोलें- ‘आलिया अलग तरह की...’

Mahesh Bhatt: रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी को तीन साल हो चुके हैं और दोनों एक बेटी के माता-पिता भी बन चुके हैं. इसी बीच आलिया भट्ट के पिता महेश भट्ट ने हाल ही में अपने दामाद रणबीर कपूर के बारे में बात करते हुए कुछ ऐसा कहा जो देखते ही देखते वायरल हो गया. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Sep 27, 2025, 09:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महेश भट्ट ने बताया असल में कैसा है दामाद रणबीर कपूर का बिहेवियर?
महेश भट्ट ने बताया असल में कैसा है दामाद रणबीर कपूर का बिहेवियर?

Mahesh Bhatt On Damad Ranbir Kapoor: इन दिनों अपनी नई फिल्म 'तू मेरी पूरी कहानी' को लेकर सुर्खियों में बने डायरेक्टर महेश भट्ट अक्सर अपने दामाद रणबीर कपूर की जमकर तारीफ की. उनकी छोटी बेटी आलिया भट्ट की शादी रणबीर से हुई है. महेश का मानना है कि रणबीर बॉलीवुड के सबसे फैमिली-कॉन्शियस एक्टर हैं. हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन से बातचीत में उन्होंने रणबीर की सबसे बड़ी खूबी बताई कि वो सामने वाले को ध्यान से सुनते हैं. 

साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रणबीर बहुत पढ़े-लिखे इंसान हैं. उन्होंने ये भी बताया कि उनके इस गुण के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते. महेश भट्ट ने बातचीत में कहा, 'रणबीर बहुत सुलझा हुआ इंसान है. मैंने अब तक इंडस्ट्री में इतना फैमिली-कॉन्शियस कोई नहीं देखा. वो अपने घर और बेटी से बेहद प्यार करता है. रणबीर बहुत पढ़ाई करता है और साथ ही ढेर सारी फिल्में भी देखता है. जब हमारी बातचीत होती है तो हमेशा फिल्मों की ही बातें नहीं होतीं. वो छोटी-छोटी और आम बातें भी ध्यान से सुनता है'. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

कैसा है रणबीर कपूर का बिहेवियर? 

उन्होंने आगे समझाया कि रणबीर कपूर का शांत स्वभाव और सुनने की आदत ही उसे बेहतरीन अभिनेता बनाती है. महेश भट्ट के मुताबिक, 'वे कम बोलता है, लेकिन जो भी सुनता है, दिल से सुनता है. यही गुण एक अच्छे कलाकार की पहचान है'. महेश ने साफ कहा कि रणबीर का ये नेचर उनकी शख्सियत को और खास बना देता है. इससे पहले महेश भट्ट ने रणबीर और आलिया के रिश्ते पर भी खुलकर बातें की थीं. द हिमांशु मेहता शो में उन्होंने बताया कि रणबीर, आलिया की महत्वाकांक्षा देखकर हैरान रह जाते हैं.

पवन कल्याण की OG पर हो रही नोटों की बारिश, सिर्फ दो दिन में वसूला बजट का आधा, रिलीज होते ही खत्म किया ‘कुली’, ‘सैयारा’, ‘जॉली एलएलबी 3’ का Buzz 

आलिया-रणबीर की जमकर की तारीफ 

महेश ने कहा, 'जब मैंने रणबीर से पूछा कि आलिया के बारे में वे क्या सोचते हैं, तो उन्होंने कहा, ‘आलिया अलग तरह की इंसान है. उसकी काम करने की भूख और ऊंचाइयां छूने का जज्बा वाकई कमाल का है’. महेश के मुताबिक, 'रणबीर खुद काफी कंफर्टेबल और लेड-बैक इंसान हैं. उन्हें बस उतना ही करना पसंद है जितना जरूरी हो, जबकि आलिया हमेशा और ज्यादा करने के लिए तैयार रहती है. यही वजह है कि रणबीर अक्सर आलिया की इस एनर्जी और महत्वाकांक्षा की सराहना करते हैं. 

fallback

रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म

दोनों का ये संतुलन उनके रिश्ते को और मजबूत बनाता है. रणबीर और आलिया ने अप्रैल 2022 में मुंबई के बांद्रा स्थित रणबीर के घर पर शादी की थी. शादी बेहद पर्सनल रखी गई थी, जिसमें सिर्फ करीबी लोग शामिल हुए. बाद में कपल ने अपनी शादी की तस्वीरें शेयर कीं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं. उसी साल उन्होंने बेटी राहा का स्वागत किया. अब रणबीर नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ में भगवान राम का किरदार निभाने जा रहे हैं.साथ ही फिल्म में साई पल्लवी, यश रावण और सनी देओल भी नजर आने वाले हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Ranbir KapoorAlia BhattMahesh Bhatt

Trending news

फिलिस्तीनी बच्चों के नाम रखे गए नेहरू...राजदूत ने मदद के लिए मोदी को कहा शुक्रिया
Abdullah Abu Shawesh
फिलिस्तीनी बच्चों के नाम रखे गए नेहरू...राजदूत ने मदद के लिए मोदी को कहा शुक्रिया
ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था भगवान राम वाला सिक्का? अमित मालवीय का वायरल पोस्ट
amit malviya
ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था भगवान राम वाला सिक्का? अमित मालवीय का वायरल पोस्ट
मानसून ने लिया यू टर्न, अब गर्मी-उमस करेगी परेशान, इन जगहों पर दिखेगी हल्की बारिश
Weather
मानसून ने लिया यू टर्न, अब गर्मी-उमस करेगी परेशान, इन जगहों पर दिखेगी हल्की बारिश
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़कीं महबूबा, FCRA लाइसेंस रद्द करने पर सरकार को कोसा
Jammu Kashmir
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़कीं महबूबा, FCRA लाइसेंस रद्द करने पर सरकार को कोसा
DNA: दुर्गा भक्तों पर पत्थर फेंकने वालों की 'पद यात्रा', पुलिस ने निकाली परेड
DNA Analysis
DNA: दुर्गा भक्तों पर पत्थर फेंकने वालों की 'पद यात्रा', पुलिस ने निकाली परेड
प्रकाश राज को घुसपैठिए अच्छे लगते हैं, देश में 2 करोड़ 'बाहरी', खर्च होते हैं अरबों
DNA
प्रकाश राज को घुसपैठिए अच्छे लगते हैं, देश में 2 करोड़ 'बाहरी', खर्च होते हैं अरबों
दुर्गा पूजा पंडाल का 'ईसाईकरण'? यहां 10 साल में 29.75% बढ़ी क्रिश्चियन आबादी
DNA Analysis
दुर्गा पूजा पंडाल का 'ईसाईकरण'? यहां 10 साल में 29.75% बढ़ी क्रिश्चियन आबादी
नॉर्थ इंडिया वाली... महिलाओं पर ये क्या बोल गए मंत्रीजी! मचा बवाल, अब मांगेंगे माफी?
TRB Raza
नॉर्थ इंडिया वाली... महिलाओं पर ये क्या बोल गए मंत्रीजी! मचा बवाल, अब मांगेंगे माफी?
यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
russia ukraine war
यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
Assam news
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
;