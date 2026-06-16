महेश भट्ट ने कुछ बड़ा करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में कोई गॉड फादर ना होने के कारण उनका कोई मजबूत कॉन्टैक्ट नहीं था. लेकिन फिर भी उनके भीतर एक ऐसा जुनून था, जो उन्हें महबूब स्टूडियो तक ले आया. इस मौके को वो खोना नहीं चाहते थे, इसलिए नौकरी पाने के लिए उन्होंने एक झूठ बोल दिया. उन्होंने स्टूडियो में कहा कि वो फिल्म निर्देशक राज खोसला को जानते हैं. मगर उनका ये झूठ पकड़ा गया और जब उनसे सच पूछा गया, तो उन्होंने बिना किसी झिझक के सच कह दिया. महेश भट्ट की इस ईमानदारी ने राज खोसला का दिल जीत लिया और उन्होंने अपनी टीम में भट्ट को असिस्टेंट के रूप में रख लिया. यहीं ये महेश भट्ट के इस जादुई सफर की शुरुआत हो गई.