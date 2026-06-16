महेश भट्ट ने अपनी कई फिल्मों में स्क्रिप्ट से हटकर, समाज की उस कड़वी सच्चाई को बड़े पर्दे पर उतारा, जिसे स्क्रीन पर दिखाने से अक्सर फिल्ममेकर झिझकते हैं. लेकिन महेश भट्ट ने बिना किसी डर या दोहरी सोच के उसे सिनेमाघरों में पेश किया. उन्होंने हाल ही में 'इन सर्च ऑफ ट्रूथ' में अपनी जिंदगी के उन पलों के बारे में खुलकर बात की, जिन्होंने उनके भीतर जिंदगी में आगे बढ़ने, मजबूत बने रहने और कुछ कर दिखाने की इच्छा जगाई. इस कार्यक्रम की दौरान उन्होंने अपने विचारों को खुलकर शेयर किया. महेश भट्टने कहा कि हम फिल्मी दुनिया से निकलकर जीवन की उस सच्चाई तक पहुंचे, जिससे हर इंसान किसी न किसी रूप में जुड़ा होता है.
महेश भट्ट ने आगे कहा कि प्रेस से लेकर बिछड़ने के दर्द तक, असफलता से लेकर दोबारा शुरुआत करने तक और दिमागी मुश्किलों से लेकर रिश्तों और जीवन के अर्थ तक, इन सभी विषयों पर हमें खुलकर अपने विचारों को सबके सामने रखना चाहिए. इस दौरान महेश भट्ट ने अपने बचपन की उन घटनाओं के बारे में जिक्र किया,जिन्होंने उन्हें महज चार साल की उम्र में आगे बढ़ने की सीख दी और उनके भीतर कहानी लिखने और उसे शानदार तरीके से पेश करने की, एक ऐसी चिंगारी जगा दी, जिसने हिंदी सिनेमा में सैलाब ला दिया.
महेश भट्ट ने इस दौरान कहा कि हम अक्सर अपने ही एक भम्र में जीते हैं और सच्चाई को स्वीकार करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है. 20 सितंबर 1948 को मुंबई में जन्म लेने वाले मुकेश भट्ट का बचपन बाकी आम बच्चों की तरह आसान नहीं था. उनके पिता नानाभाई भट्ट एक मशहूर फिल्म निर्माता थे, लेकिन उनके पिता ने मां शिरीन मोहम्मद अली से कभी शादी नहीं की थी. उस दौर में बिन ब्याही मां को समाज ने कभी स्वीकार नहीं किया, जिसके चलते महेश और उनकी मां को लोगों के तानों का सामना करना पड़ा. वहीं आर्थिक हालत भी कुछ खास सही नहीं थी, जिसके चलते महेश ने जिंदगी में कुछ बड़ा करने का फैसला किया.
महेश भट्ट ने कुछ बड़ा करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में कोई गॉड फादर ना होने के कारण उनका कोई मजबूत कॉन्टैक्ट नहीं था. लेकिन फिर भी उनके भीतर एक ऐसा जुनून था, जो उन्हें महबूब स्टूडियो तक ले आया. इस मौके को वो खोना नहीं चाहते थे, इसलिए नौकरी पाने के लिए उन्होंने एक झूठ बोल दिया. उन्होंने स्टूडियो में कहा कि वो फिल्म निर्देशक राज खोसला को जानते हैं. मगर उनका ये झूठ पकड़ा गया और जब उनसे सच पूछा गया, तो उन्होंने बिना किसी झिझक के सच कह दिया. महेश भट्ट की इस ईमानदारी ने राज खोसला का दिल जीत लिया और उन्होंने अपनी टीम में भट्ट को असिस्टेंट के रूप में रख लिया. यहीं ये महेश भट्ट के इस जादुई सफर की शुरुआत हो गई.
महेश भट्ट ने अपने करियर के शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताया कि डायरेक्टर राज खोसला ने उनके जीवन को आकार देने में मदद की. उन्होंने कहा कि राज खोसला ने उनसे कहा था कि 'शून्य से शुरुआत करना एक बेहतरीन आंकड़ा है'. भट्ट ने कहा कि जीरो से शुरुआत करने में डरने की कोई बात नहीं होती है, बल्कि इस पर गर्व होना चाहिए क्योंकि हर बड़े सफर की शुरुआत यहीं से होती है. इस दौरान उन्होंने भावुक होते हुए अपनी बीमार मां का भी जिक्र किया.
इस कार्यक्रम में महेश भट्ट अपनी मां को याद करते समय भावुक हो गए. उन्होंने अपनी बीमार मां से जुड़े एक ऐसे किस्से का जिक्र किया, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों को नम कर दिया. महेश ने बताया कि एक समय ऐसा था कि जब उन्होंने अपनी बीमार मां को हंसाने के लिए उनके बालों में जुगनू सजा दिए थे. उन्होंने ये स्वीकार किया कि ज्यादातर क्रिएटिविटी और फिल्में उनके निजी जीवन,असफलताओं और टूटे हुए दिल के अनुभवों का नतीजा हैं.
महेश भट्ट ने 1990 में 'विशेष फिल्म्स' नाम से खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया. उन्होंने इस बैनर के तले राज, जिस्म, जन्नत और आशिकी 2 जैसी सुपरहिट फिल्में बनाई. महेश ने अपनी इन फिल्मों में न्यूकमर्स को मौका दिया, जो आज इंडस्ट्री में एक बड़ा चेहरा हैं. वहीं साल 1998 में उनकी फिल्म जख्म को नेशनल फिल्म अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. इसके साथ ही उनकी फिल्म 'हम हैं राही प्यार के', 'तमन्ना' और 'गुड़िया' ने भी नेशनल अवॉर्ड हासिल किए.