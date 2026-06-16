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बिन ब्याही मां को लेकर मिलते थे तानें, झूठ बोलकर मिली थी पहली नौकरी; बचपन का किस्सा सुनाते वक्त भर आईं महेश भट्ट की आंखें

'जख्म', 'सारांश', 'आशिकी'और 'सड़क' जैसे सुपरहिट फिल्म देने वाले महेश भट्ट ने हर बार बड़े पर्दे पर एक ऐसी कहानी को उतारा, जो सीधे लोगों के दिलों तक जा पहुंचीं. उन्होंने अपनी फिल्मों में न सिर्फ रोमांस दिखाया, बल्कि दर्द और जज्बात का ऐसा संगम पेश किया, जिसे चाहकर भी कोई नजरअंदाज नहीं कर पाया. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक झूठ से उन्होंने अपने इस जादुई सफर की शुरुआत की थी.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 16, 2026, 09:40 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 09:54 PM IST
बिन ब्याही मां को लेकर मिलते थे तानें, झूठ बोलकर मिली थी पहली नौकरी; बचपन का किस्सा सुनाते वक्त भर आईं महेश भट्ट की आंखें

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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