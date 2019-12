'जख्म' का पोस्टर शेयर कर बोले महेश भट्ट, पहले दिन की कमाई मायने नहीं रखती

नई दिल्ली : फिल्मकार महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) को अपनी बात साफ-साफ कहने वाले के तौर पर जाना जाता है. हाल ही में वह अपनी बेटी की बुक के लॉन्च पर आपा खो बैठे थे और समाज में लड़कियों के साथ होती अमानवीय घटनाओं पर खरी-खरी सुना दी थी. अब उन्होंने कहा कि कोई फिल्म पहले दिन कितना कमा रही है वह उनके लिए ज्यादा मायने नहीं रखती, बल्कि वह फिल्म कितने दिनों तक दर्शकों के जेहन में रहती है, यह महत्वपूर्ण है. महेश भट्ट ने बुधवार को ट्विटर पर अपनी फिल्म 'जख्म' के पोस्टर को साझा किया. यह फिल्म 21 साल पहले रिलीज हुई थी.

इस पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा कि मेरी रुचि फिल्म की पहले दिन की कमाई में नहीं बल्कि उसकी लंबी आयु में अधिक है. इतिहास उन फिल्मों से भरा पड़ा है, जो अपने शुरुआती सप्ताहांत में असफल रहीं, लेकिन जिन्हें हम आज भी प्यार करते हैं.

I am more interested in the longevity of my films than by their debut grosses.I ask does it have anything to say in 10 years or 20 years? Could it still have legs? Could it still be around? History is rife with films that we love today that were ‘bombs’ on their opening weekend. pic.twitter.com/MLa91fYMpz

— Mahesh Bhatt (@MaheshNBhatt) December 11, 2019