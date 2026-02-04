'हम पति-पत्नी जैसे थे', जब आदित्य पंचोली ने कंगना रनौत को लेकर किया था दावा, सरेआम कबूली थी हाथ उठाने की बात; बोले-मैं घर बनवा रहा था

Aditya Pancholi Kangana Ranaut Affair: कंगना रनौत और आदित्य पंचोली के अफेयर की खबरें फिल्म इंडस्ट्री में एक पुराना किस्सा बन चुकी हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इन दोनों के अफेयर की शुरुआत साल 2004 में हुई थी. लेकिन कई साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों का रिश्ता टूट गया. हालांकि एक कार्यक्रम के दौरान कंगना ने कहा था कि उनके पिता की उम्र के आदित्य ने घर में कैद कर लिया था. उस वक्त खिड़की से कूदने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं था. इन दोनों का अफेयर इस वजह से भी सुर्खियों में रहा क्योंकि कंगना आदित्य से उम्र में 21 साल छोटी थीं. एक्ट्रेस ने आदित्य पर मारपीट का भी आरोप लगाया था.

फ्लोर से कूदकर भागी थी कंगना

कंगना ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस वक्त पिता की उम्र के आदित्य पंचोली ने उन्हें घर में कैद करके रखा था. लेकिन खुद को बचाने के लिए वे फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से नीचे कूद गई थीं. वहीं उन्होंने उनकी पत्नी पर भी आरोप लगाया था और कहा था कि जब आदित्य की पत्नी ने भी उनकी मदद नहीं की तो उन्हें पुलिस की मदद लेनी पड़ी. उधर इस मामले पर बात करते हुए आदित्य पंचोली ने मुंबई मिरर से कंगना पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए काफी सारी बातें कही थीं.



तब आदित्य ने कहा था, 'कुछ समय से हमारी एक-दूसरे से मुलाकात नहीं हो रही थी. कुछ समय पहले उसने मुझे फोन पर कहा कि उसे घर खरीदने के लिए करीब 1 करोड़ रुपये चाहिए. यह तब हुआ जब उसने मेरे खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. मैंने अपने एक बैंकर दोस्त को फोन किया और फिर कंगना का गारंटर बनकर उसे 50 लाख रुपये का लोन दिलवाया.'

उन्होंने कंगना के साथ अपने रिश्ते पर विस्तार से बातें करते हुए कहा था, 'हम पति-पत्नी की तरह थे. मैं तो यारी रोड पर हम दोनों के लिए घर बनवा रहा था. हम पिछले तीन साल तक एक दोस्त के घर पर साथ रहे. मैं उसे बहुत सारी फिल्में दिखाया करता था.'

आदित्य ने कंगना को कहा था पागल

आपको बता दें कि कंगना ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि आदित्य के चंगुल से छूटने के लिए उन्होंने जरीना की मदद मांगी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था. वहीं उस वक्त कंगना के आरोपों पर आदित्य ने कंगना को पागल बताया था और कानूनी कार्रवाई की धमकी दी थी. ये भी कहा था कि उन्होंने उनका इस्तेमाल किया.