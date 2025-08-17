तू फुटपाथ बेचकर भी खा जाएगा...; आखिर क्यों कादर खान के पैरों पर गिर पड़ा था प्रोड्यूसर

फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन कलाकारों में से एक कादर खान ने अपने करियर में कई शानदार किरदार निभाए. अपनी दमदार एक्टिंग के दम पर कादर खान ने अपनी पहचान बनाई. उन्होंने करीब 200 फिल्मों में डायलॉग्स लिखे और लगभग 300 फिल्मों में काम किया है. अब कादर खान के दोस्त टीकू तलसानिया ने उनसे जुड़ा एक किस्सा सुनाया है. उन्होंने बताया कैसे एक बार एक प्रोड्यूसर उनसे उनकी अपनी फिल्म पूरी करने के लिए उनके पैरों में बैठ गया था.

टीकू तलसानिया ने सुनाया किस्सा

यूट्यूब चैनल फ्राइडे टॉकीज के साथ बातचीत में टीकू तलसानिया ‘उमर 55 की दिल बच्चपन का’ के सेट का किस्सा बताया. उन्होंने कहा, ‘कादर खान के साथ बैठना बहुत मजेदार होता था. उनके पास कुदरती ताकत थी. वह अपनी पंच लाइन के मामले में बहुत अच्छे थे. वह बेहद टेलैंटेड थे. एक बार एक प्रोड्यूसर उनके पैरों के पास बैठा हुआ था और सचमुच उनसे अपनी फिल्म पूरी करने की गुहार लगा रहा था. मुझे यह पूरा हालात थोड़ा अजीब लगा, तो मैंने सोचा कि मैं वहां से चला जाऊं. मैंने उनसे कहा कि आप अपनी मीटिंग कर लीजिए, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आ जाऊंगा. उन्होंने कहा- नहीं, यहीं रहो. फिर मैं वहीं रुक गया.’

टीकू तलसानिया ने आगे कहा, ‘फिर मैंने प्रोड्यूसर को कहते सुना सर, प्लीज मेरी फिल्म पूरी कर दीजिए. डबिंग अभी पूरी नहीं हुई है. अगर आप इसे पूरा नहीं करेंगे, तो मैं फुटपाथ पर आ जाऊंगा. खान साहब (कादर खान) ने कहा, ‘तू इतना खराब इंसान है, फुटपाथ बेचकर भी खा जाएगा. वह इस तरह की प्रभावशाली लाइन्स बोल सकते थे.’

कॉमेडी से बनाई पहचान

कादर खान शुरुआत में नाटक लिखते थे और उनमें एक्टिंग भी करते थे. वह सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे और स्टूडेंट्स को एप्लाइड मैथमेटिक्स और मेकेनिक्स पढ़ाते थे. एक प्ले के दौरान ही दिलीप कुमार ने उन्हें देखा और अपनी फिल्मों में शामिल कर लिया. इसके बाद कादर खान ने लगभग 300 फिल्मों में काम किया, जिनमें कुली, कुली नंबर 1 और जुड़वा जैसे क्लासिक्स मूवीज शामिल हैं. उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ भी कई मूवीज में अपने हुनर का जलवा बिखेरा है. ‘मुझसे शादी करोगी’ में अक्षय कुमार के साथ उनकी कॉमेडी छा गई थी.