'मैं हूं हीरो तेरा' सुपरहिट गाना पहले अरमान मलिक ने गाया था, फिर सलमान खान ने क्यों दी अपनी आवाज? सालों बाद खुला बड़ा राज

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान उन चुनिंदा सितारों में से हैं, जो इंडस्ट्री में नए चेहरों को लॉन्च करने के लिए जाने जाते हैं. साल 2015 में आई फिल्म 'हीरो' से उन्होंने सूरज पंचोली और अथिया शेट्टी को बॉलीवुड में एंट्री दिलाई थी. अब इस फिल्म को लेकर म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक ने एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि सलमान खान ने फिल्म के मशहूर गाने 'मैं हूं हीरो तेरा' को अपनी आवाज में क्यों रिकॉर्ड किया था.
अमाल मलिक ने हाल ही में 'मैशेबल इंडिया' के साथ बातचीत में उस दौर को याद किया. उन्होंने बताया कि 'मैं हूं हीरो तेरा' का ओरिजिनल वर्जन उनके भाई अरमान मलिक ने गाया था. फिल्म के ट्रेलर के साथ रिलीज होते ही यह गाना हर किसी की जुबान पर चढ़ गया था और रातोंरात सुपरहिट हो गया था. लेकिन जैसे ही फिल्म रिलीज होने का वक्त करीब आया, तो फिल्म के को-प्रोड्यूसर सलमान खान ने इस गाने को एक नए वर्जन में खुद गाने का फैसला किया था.
अमाल मलिक ने बताया, 'जब अरमान की आवाज में गाना आया, तब वह ब्लॉकबस्टर हो चुका था. लेकिन फिल्म की रिलीज के वक्त स्टारकिड्स को लेकर सोशल मीडिया पर काफी नेगेटिविटी फैलने लगी थी. तब भाईजान ने मुझसे कहा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, जिससे यह नेगेटिविटी खत्म हो जाए और सारा फोकस सूरज और अथिया से हटकर मुझ पर आ जाए. सलमान खान ने वह सारी ट्रोलिंग खुद पर लेने का फैसला किया और उन्होंने कहा कि मैं खुद यह गाना गाऊंगा और इसे एंड क्रेडिट में रखेंगे. मैं उन्हें लॉन्च कर रहा हूं और मैं भी एक हीरो हूं, तो मैं ही इसे गाऊंगा. इसके बाद उन्होंने खुद कहा कि चलो, मेरी आवाज में इसे डब करके देखते हैं कि कैसा बनता है.'
वहीं, अमाल मलिक ने आगे बताया कि सलमान कभी खुद को सिंगर नहीं मानते हैं. वह अक्सर अमाल से कहते थे कि 'मैं कोई सिंगर नहीं हूं, तुम खुद तय कर लो कि यह कैसा लग रहा है.' हालांकि, अमाल ने उनकी आवाज में गाना रिकॉर्ड करने का फैसला किया, जो बाद में बिल्कुल सही साबित हुआ. सलमान की आवाज में इस गाने को रिकॉर्ड करना काफी लंबा प्रोसेस था. इसे फाइनल करने से पहले अलग-अलग लोकेशन पर कई बार रिकॉर्ड किया गया था.
उन्होंने आगे कहा, 'पहला सेशन हिमेश रेशमिया के स्टूडियो में हुआ, जहां हमने तीन घंटे तक डबिंग की. दूसरा सेशन यश राज स्टूडियो में, तीसरा उनके फार्महाउस पर और चौथा फिल्म के सेट पर हुआ. कुल मिलाकर, हमने आठ अलग-अलग जगहों पर गाने की डबिंग की. जब आप अलग-अलग माइक्रोफोन पर गाते हैं, तो आपकी आवाज बदल जाती है. हम किस्मत वाले थे, क्योंकि हमने हर बार एक ही माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया.'
वहीं, रिकॉर्डिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हुए अमाल ने कहा कि सलमान की नैचुरली भारी आवाज ने गाने की खास साउंड बनाने में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने बताया कि सलमान की आवाज की गहराई को और बेहतर बनाने के लिए उन्होंने माइक्रोफोन को कुछ फीट दूर रखा और गूंजने वाला असर (इको इफेक्ट) पैदा करने के लिए रिवर्ब का इस्तेमाल किया. अमाल ने आगे कहा कि सलमान से किसी लाइन को दोहराने के लिए कहने से पहले वे खुद वह लाइन गाते थे.
गाने के फाइनल रिजल्ट के बारे में बात करते हुए अमाल ने कहा कि उन्हें लगता है कि 'मैं हूं हीरो तेरा' के लिए उन्होंने जो अनोखी आवाज तैयार की थी, वैसी आवाज फिर कभी नहीं बन पाई. उन्होंने कहा कि भले ही सलमान ने उसके बाद कई गाने रिकॉर्ड किए हों, लेकिन 'हीरो' के लिए उन्होंने जिस तरह से अपनी आवाज दी थी, वह जबरदस्त थी. अमाल को यह भी याद है कि सलमान ने उनसे कहा था कि इस गाने से जो जादू उन्होंने पैदा किया था, वह बेमिसाल था और उसे कभी दोबारा नहीं बनाया जा सका.