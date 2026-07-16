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'मैं हूं हीरो तेरा' सुपरहिट गाना पहले अरमान मलिक ने गाया था, फिर सलमान खान ने क्यों दी अपनी आवाज? सालों बाद खुला बड़ा राज

बॉलीवुड म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक ने सलमान खान को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि साल 2015 में आई फिल्म 'हीरो' के ब्लॉकबस्टर गाने 'मैं हूं हीरो तेरा' को भाईजान ने खुद अपनी आवाज क्यों दी थी?

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 16, 2026, 11:11 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 11:11 AM IST
'मैं हूं हीरो तेरा' सुपरहिट गाना पहले अरमान मलिक ने गाया था, फिर सलमान खान ने क्यों दी अपनी आवाज? सालों बाद खुला बड़ा राज
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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