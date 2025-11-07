नहीं रहीं ‘मैं हूं ना’ के जायद खान की मां, 81 उम्र में ली आखिरी सांस, ऋतिक रोशन से है गहरा ताल्लुक

Sussanne Khan Mother Zarine Khan Death: हिंदी सिनेमा के जाने-माने एक्टर और निर्माता संजय खान की पत्नी, सुजैन खान और जायद खान की मां जरीन खान का निधन हो गया है. वे 81 साल की थीं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने मुंबई स्थित अपने घर में आखिरी सांस ली. बताया जा रहा है कि जरीन खान पिछले कुछ समय से बढ़ती उम्र से जुड़ी बीमारियों से जूझ रही थीं. उनके निधन से खान परिवार गहरे दुख में है. परिवार ने लोगों से प्राइवेसी बनाए रखने की गुजारिश की है.

जरीन खान के परिवार में पति संजय खान, बच्चे सुजैन खान, सिमोन अरोड़ा, फराह अली खान और जायद खान हैं. जरीन खान, ऋतिक रोशन की एक्स सास हैं, क्योंकि ऋतिक की शादी पहले सुजैन खान से हुई थी. हालांकि, दोनों का कुछ साल पहले तलाक हो गया था, लेकिन आज भी दोनों अपने दो बेटों की को-पेरेंटिंग करते हैं. ऋतिक और सुजैन कई बार बच्चों के साथ घूमते और फैमिली इवेंट्स में साथ नजर आते हैं. दोनों ने हमेशा बच्चों की खुशी को प्रायोरिटी दी है और एक-दूसरे के लिए सम्मान है.

बेहद छोटा रहा जरीन खान का फिल्मी सफर

जरीन खान का फिल्मी सफर भले ही छोटा रहा, लेकिन यादगार रहा. शादी से पहले उन्होंने हिंदी सिनेमा में कुछ फिल्मों में काम किया था. उन्होंने 'तेरे घर के सामने' और 'एक फूल दो माली' जैसी फिल्मों में अभिनय किया था. बताया जाता है कि संजय खान और जरीन की पहली मुलाकात एक बस स्टॉप पर हुई थी. दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया और 1966 में उन्होंने शादी कर ली थी. इसके बाद जरीन ने फिल्मों से दूरी बना ली और पारिवारिक जीवन में बिजी हो गईं. सुजैन न अपनी मां के बहुत करीब थीं.

जुलाई में मनाया था 81वां जन्मदिन

इसी साल जुलाई में उन्होंने जरीन का 81वां जन्मदिन बड़ी खूबसूरती से सेलिब्रेट किया था. सुजैन ने सोशल मीडिया पर मां के साथ बिताए कुछ यादगार लम्हों का वीडियो शेयर किया था. वीडियो के साथ उन्होंने लिखा था, ‘मामा मिया... मेरी मां, आप कितनी अमेजिंग हैं. मेरी खूबसूरत और गॉर्जियस मां को जन्मदिन की शुभकामनाएं. मैं जो कुछ भी हूं, वो आपकी दी हुई सीख और प्यार की वजह से हूं’. सुजैन ने आगे लिखा था, ‘मैं खुद को बहुत लकी मानती हूं कि मैं आपकी बेटी हूं. यूनिवर्स हमेशा आपकी रक्षा करे और वो मुस्कान कभी न मिटे जो आप सबको देती हैं’.

जरीन की मौत से गहरे सदमे में है परिवार

अब जरीन खान के निधन की खबर से पूरा खान परिवार और उनके करीबी सदमे में हैं. फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारों ने भी सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है और परिवार के लिए संवेदना जाहिर कर रहे हैं. बता दें, 2025 में सिनेमा जगत ने कई चमकते सितारों और उनके करीबी साथियों को खो दिया है. साल के जाते-जाते भी इंडस्ट्री को दुखद विदाई संदेश मिल रहे हैं.