‘ये सिर्फ मेरे घर में ही नहीं…’, पिता के अफेयर पर बोला एक्टर, कहा- ‘जब मैं छोटा था, तब इन सभी लोगों…’

हिंदी फिल्म जगत में ऐसे कई कलाकार हैं जो कि अपनी मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचे. मगर इंडस्ट्री के पार्टी कल्चर और चकाचौंध के चक्कर में उन्होंने अपने सम्पन्न परिवार को बार्बादी के राह पर लाकर छोड़ दिया. आज हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं, उसने शादी और बच्चों के बाद दूसरी एक्ट्रेस के साथ अफेयर किया और परिवार को छोड़ दिया.
80, 90 के दशक में ऐसे कई एक्टर्स थे, जिन्होंने ना सिर्फ ऑनस्क्रीन बल्कि ऑफ स्क्रीन अपनी फिल्मों में हीरोइनों के साथ रोमांस किया और अपने परिवार के साथ-साथ फैंस को भी चौंका दिया था. आज हम अपनी इस खबर में ‘मैं हूं ना’ एक्टर जायेद खान के कलाकार पिता संजय खान के बारे में बात कर रहे हैं. संजय खान और एक्ट्रेस जीनत अमान के अफेयर एक ओपन बुक की तरह था, जो कि किसी से नहीं छुपा था और एक्टर के पहले से शादीशुदा होने के कारण ये काफी चर्चा में रहा. साल 1978 में फिल्म ‘अब्बदुल्ला’ के दौरान इन दोनों स्टार्स के बीच प्यार की खबरें मीडिया में आने लगीं. वहीं संजय और जीनत अमान के अफेयर की चर्चा के दौरान ही एक्टर की पत्नी जरीन खान बेटे जायेद खान से प्रेग्नेंट थीं.
पिता और जीनत अमान के अफेयर पर बोले जायेद
संजय खान और जीनत अमान के इस अफेयर ने जायेद खान और उनकी मां जरीन खान की जिंदगी पर गहरा असर डाला, जो कि लंबे समय तक उनके परिवार को दुख पहुंचाता रहा. वहीं साल 2007 में एक इंटरव्यू के दौरान जायेद खान ने पिता संजय खान और जीनत के रिश्ते पर बात करते हुए बताया कि उस समय बॉलीवुड काफी वाइल्ड था. उन्होंने आगे बताया कि उस समय अफेयर काफी कॉमन थे, और ये सिर्फ उनके पिता और जीनत के बारे में ही नहीं बल्कि उनके जैसे इंडस्ट्री के कई कलाकारों के लिए ये करना बहुत ही नॉर्मल था और ये हर घर की कहानी हो थी.
जायेद बोले वो समय अलग था
जायेद ने कहा, ‘ये सिर्फ मेरे पिता के घर में नहीं हो रहा था, बल्कि सारे एक्टर्स के घर में यही चल रहा था. हर कोई इसमें शामिल था बस कुछ ही ऐसे लोग थे, जो अपने पार्टनर के लॉयल थे, और बाकि सारे…उफ! मैं जब छोटा था, तब इन सभी लोगों को खूब जेज़ लुक में वर्साचे की शर्ट में पार्टी करते हुए देखता था. वो समय कुछ और था. वो लोग रियल पर्सनैलिटी थे.’
