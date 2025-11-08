Advertisement
trendingNow12994340
Hindi Newsबॉलीवुड

‘ये सिर्फ मेरे घर में ही नहीं…’, पिता के अफेयर पर बोला एक्टर, कहा- ‘जब मैं छोटा था, तब इन सभी लोगों…’

हिंदी फिल्म जगत में ऐसे कई कलाकार हैं जो कि अपनी मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचे. मगर इंडस्ट्री के पार्टी कल्चर और चकाचौंध के चक्कर में उन्होंने अपने सम्पन्न परिवार को बार्बादी के राह पर लाकर छोड़ दिया. आज हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं, उसने शादी और बच्चों के बाद दूसरी एक्ट्रेस के साथ अफेयर किया और परिवार को छोड़ दिया. 

 

 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Nov 08, 2025, 11:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘ये सिर्फ मेरे घर में ही नहीं…’, पिता के अफेयर पर बोला एक्टर, कहा- ‘जब मैं छोटा था, तब इन सभी लोगों…’

80, 90 के दशक में ऐसे कई एक्टर्स थे, जिन्होंने ना सिर्फ ऑनस्क्रीन बल्कि ऑफ स्क्रीन अपनी फिल्मों में हीरोइनों के साथ रोमांस किया और अपने परिवार के साथ-साथ फैंस को भी चौंका दिया था. आज हम अपनी इस खबर में ‘मैं हूं ना’ एक्टर जायेद खान के कलाकार पिता संजय खान के बारे में बात कर रहे हैं. संजय खान और एक्ट्रेस जीनत अमान के अफेयर एक ओपन बुक की तरह था, जो कि किसी से नहीं छुपा था और एक्टर के पहले से शादीशुदा होने के कारण ये काफी चर्चा में रहा. साल 1978 में फिल्म ‘अब्बदुल्ला’ के दौरान इन दोनों स्टार्स के बीच प्यार की खबरें मीडिया में आने लगीं. वहीं संजय और जीनत अमान के अफेयर की चर्चा के दौरान ही एक्टर की पत्नी जरीन खान बेटे जायेद खान से प्रेग्नेंट थीं. 

 

पिता और जीनत अमान के अफेयर पर बोले जायेद
संजय खान और जीनत अमान के इस अफेयर ने जायेद खान और उनकी मां जरीन खान की जिंदगी पर गहरा असर डाला, जो कि लंबे समय तक उनके परिवार को दुख पहुंचाता रहा. वहीं साल 2007 में एक इंटरव्यू के दौरान जायेद खान ने पिता संजय खान और जीनत के रिश्ते पर बात करते हुए बताया कि उस समय बॉलीवुड काफी वाइल्ड था. उन्होंने आगे बताया कि उस समय अफेयर काफी कॉमन थे, और ये सिर्फ उनके पिता और जीनत के बारे में ही नहीं बल्कि उनके जैसे इंडस्ट्री के कई कलाकारों के लिए ये करना बहुत ही नॉर्मल था और ये हर घर की कहानी हो थी.

Add Zee News as a Preferred Source

 

fallback

 

जायेद बोले वो समय अलग था
जायेद ने कहा, ‘ये सिर्फ मेरे पिता के घर में नहीं हो रहा था, बल्कि सारे एक्टर्स के घर में यही चल रहा था. हर कोई इसमें शामिल था बस कुछ ही ऐसे लोग थे, जो अपने पार्टनर के लॉयल थे, और बाकि सारे…उफ! मैं जब छोटा था, तब इन सभी लोगों को खूब जेज़ लुक में वर्साचे की शर्ट में पार्टी करते हुए देखता था. वो समय कुछ और था. वो लोग रियल पर्सनैलिटी थे.’

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

Zayed Khan

Trending news

'वोट खोने के डर से लोग खुद को हिंदू नहीं कहते', भागवत ने इशारों में किस पर कसा तंज
Mohan Bhagwat
'वोट खोने के डर से लोग खुद को हिंदू नहीं कहते', भागवत ने इशारों में किस पर कसा तंज
Kerala: सरकारी कार्यक्रम में RSS के गीत पर CM विजयन ने किया विरोध
Kerala
Kerala: सरकारी कार्यक्रम में RSS के गीत पर CM विजयन ने किया विरोध
अजित पवार के बेटे पर लगे आरोपों की जांच पर बोले संजय निरुपम, कहा- एक बड़ा घोटाला...
Ajit Pawar
अजित पवार के बेटे पर लगे आरोपों की जांच पर बोले संजय निरुपम, कहा- एक बड़ा घोटाला...
PFI पर ED ने कसा शिकंजा, 67.03 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की
ED
PFI पर ED ने कसा शिकंजा, 67.03 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की
जम्मू-कश्मीर में टेररिज्म पर करारा प्रहार, आतंक के 100 मददगारों के घरों में छापेमारी
Jammu Kashmir
जम्मू-कश्मीर में टेररिज्म पर करारा प्रहार, आतंक के 100 मददगारों के घरों में छापेमारी
वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में सीटों पर बवाल, हिन्दुओं ने मांगा 'अल्पसंख्यक' का दर्जा
jammu kashmir news
वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में सीटों पर बवाल, हिन्दुओं ने मांगा 'अल्पसंख्यक' का दर्जा
सोशल मीडिया पर क्यों माफी मांग रहे बड़े ब्रैंड्स, Reliance से BSNL तक मची होड़
Reliance
सोशल मीडिया पर क्यों माफी मांग रहे बड़े ब्रैंड्स, Reliance से BSNL तक मची होड़
Tamil Nadu: तमिलनाडु में गवर्नर Vs स्टालिन... सियासी रस्साकशी पर राजभवन का जवाब
Tamil Nadu
Tamil Nadu: तमिलनाडु में गवर्नर Vs स्टालिन... सियासी रस्साकशी पर राजभवन का जवाब
सफेद कोट में 'काला' कारनामा... अनंतनाग में डॉक्टर के पास मिली AK-47, मचा हड़कंप
jammu kashmir news
सफेद कोट में 'काला' कारनामा... अनंतनाग में डॉक्टर के पास मिली AK-47, मचा हड़कंप
VIDEO: चलती ट्रेन से टकराया बाज... टूट गया कांच; फिर लोको पायलट के साथ क्या हुआ?
Viral Video
VIDEO: चलती ट्रेन से टकराया बाज... टूट गया कांच; फिर लोको पायलट के साथ क्या हुआ?