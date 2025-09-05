'मैं Kiss नहीं करूंगी, आपके मुंह से बदबू आती है...; ऋषि कपूर को दिल पर लग गई थी ये बात, फिर छोड़ दी थी स्मोकिंग

बॉलीवुड में कई सितारे आए और गए, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं, जो सिनेमा से परे हमारे दिलों में बस जाते हैं. ऋषि कपूर भी उन्हीं सितारों में से एक थे. एक समय ऐसा था जब हर युवा उनके जैसा दिखना चाहता था और लड़कियां उनकी मुस्कान पर फिदा थीं. पर्दे के पीछे ऋषि कपूर की जिंदगी भी आम इंसानों जैसी थी, जिसमें प्यार, रिश्तों की गर्माहट और कुछ बुरी आदतें शामिल थीं. उनसे जुड़ा आज हम आपको एक ऐसा किस्सा बता रहे हैं, जब एक्टर को अपनी बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी की एक बात दिल पर लग गई थी. इसके बाद उन्होंने बड़ा कदम उठाते हुए सिगरेट छोड़ने का फैसला लिया था.

बेटी को आती थी ऋषि के मुंह से बदबू

ऋषि कपूर कभी स्मोकिंग किया करते थे, लेकिन एक बार उनकी बेटी ने उनसे कुछ ऐसा कह दिया था जिसके बाद एक्टर ने सिगरेट छोड़ दी थी. इस किस्से का जिक्र ऋषि कपूर की बायोग्राफी ‘खुल्लम खुल्ला’ में भी है. रिद्धिमा जब छोटी थी तो हर दिन ऋषि अपनी लाडली को किस करते थे. एक दिन जब ऋषि बेटी को किस कर रहे थे तो रिद्धिमा ने कहा मैं आपको किस नहीं करूंगी क्योंकि आपके मुंह से बदबू आती है. इसके बाद अपनी लाडली के लिए ऋषि ने बड़ा कदम उठाया था.

Add Zee News as a Preferred Source

रिद्धिमा के लिए छोड़ दी सिगरेट

ऋषि कपूर को बेटी की वो बात दिल पर लग गई थी. इसके बाद एक्टर ने तुरंत सिगरेट छोड़ने का फैसला ले लिया. बताया जाता है कि इसके बाद ऋषि ने कभी अपनी लाइफ में स्मोकिंग नहीं की. ऋषि अपनी बेटी से बेहद प्यार करते थे और रिद्धिमा का भी पिता से खास रिश्ता था लेकिन जब ऋषि ने इस दुनिया को अलविदा कहा था तब रिद्धिमा पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाई थीं. क्योंकि उस समय कोरोना महामारी का दौर था और दिल्ली में रहने वाली रिद्धिमा मुंबई वक्त पर नहीं पहुंच पाई थीं.

बेटी के लिए अकेले में बैठकर रोते थे

ऋषि ने साल 1980 में मशहूर एक्ट्रेस नीतू कपूर से शादी की थी. शादी के बाद दोनों बेटी रिद्धिमा और बेटे रणबीर कपूर के माता-पिता बने. दोनों भाई-बहन में रिद्धिमा बड़ी है. रिद्धिमा ने साल 2006 में दिल्ली के बिजनेसमैन भरत साहनी से शादी की थी. ऋषि ने बताया था कि जब बेटी की शादी तय हो गई थी तो वो अकेले में बैठकर खूब रोया करते थे.