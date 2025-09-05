'मैं Kiss नहीं करूंगी, आपके मुंह से बदबू आती है...; ऋषि कपूर को दिल पर लग गई थी ये बात, फिर छोड़ दी थी स्मोकिंग
Advertisement
trendingNow12909465
Hindi Newsबॉलीवुड

'मैं Kiss नहीं करूंगी, आपके मुंह से बदबू आती है...; ऋषि कपूर को दिल पर लग गई थी ये बात, फिर छोड़ दी थी स्मोकिंग

बॉलीवुड में कई सितारे आए और गए, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं, जो सिनेमा से परे हमारे दिलों में बस जाते हैं. ऋषि कपूर भी उन्हीं सितारों में से एक थे. एक समय ऐसा था जब हर युवा उनके जैसा दिखना चाहता था और लड़कियां उनकी मुस्कान पर फिदा थीं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 05, 2025, 09:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'मैं Kiss नहीं करूंगी, आपके मुंह से बदबू आती है...; ऋषि कपूर को दिल पर लग गई थी ये बात, फिर छोड़ दी थी स्मोकिंग

बॉलीवुड में कई सितारे आए और गए, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं, जो सिनेमा से परे हमारे दिलों में बस जाते हैं. ऋषि कपूर भी उन्हीं सितारों में से एक थे. एक समय ऐसा था जब हर युवा उनके जैसा दिखना चाहता था और लड़कियां उनकी मुस्कान पर फिदा थीं. पर्दे के पीछे ऋषि कपूर की जिंदगी भी आम इंसानों जैसी थी, जिसमें प्यार, रिश्तों की गर्माहट और कुछ बुरी आदतें शामिल थीं. उनसे जुड़ा आज हम आपको एक ऐसा किस्सा बता रहे हैं, जब एक्टर को अपनी बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी की एक बात दिल पर लग गई थी. इसके बाद उन्होंने बड़ा कदम उठाते हुए सिगरेट छोड़ने का फैसला लिया था.

बेटी को आती थी ऋषि के मुंह से बदबू

ऋषि कपूर कभी स्मोकिंग किया करते थे, लेकिन एक बार उनकी बेटी ने उनसे कुछ ऐसा कह दिया था जिसके बाद एक्टर ने सिगरेट छोड़ दी थी. इस किस्से का जिक्र ऋषि कपूर की बायोग्राफी ‘खुल्लम खुल्ला’ में भी है. रिद्धिमा जब छोटी थी तो हर दिन ऋषि अपनी लाडली को किस करते थे. एक दिन जब ऋषि बेटी को किस कर रहे थे तो रिद्धिमा ने कहा मैं आपको किस नहीं करूंगी क्योंकि आपके मुंह से बदबू आती है. इसके बाद अपनी लाडली के लिए ऋषि ने बड़ा कदम उठाया था.

Add Zee News as a Preferred Source

रिद्धिमा के लिए छोड़ दी सिगरेट

ऋषि कपूर को बेटी की वो बात दिल पर लग गई थी. इसके बाद एक्टर ने तुरंत सिगरेट छोड़ने का फैसला ले लिया. बताया जाता है कि इसके बाद ऋषि ने कभी अपनी लाइफ में स्मोकिंग नहीं की. ऋषि अपनी बेटी से बेहद प्यार करते थे और रिद्धिमा का भी पिता से खास रिश्ता था लेकिन जब ऋषि ने इस दुनिया को अलविदा कहा था तब रिद्धिमा पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाई थीं. क्योंकि उस समय कोरोना महामारी का दौर था और दिल्ली में रहने वाली रिद्धिमा मुंबई वक्त पर नहीं पहुंच पाई थीं.

बेटी के लिए अकेले में बैठकर रोते थे

ऋषि ने साल 1980 में मशहूर एक्ट्रेस नीतू कपूर से शादी की थी. शादी के बाद दोनों बेटी रिद्धिमा और बेटे रणबीर कपूर के माता-पिता बने. दोनों भाई-बहन में रिद्धिमा बड़ी है. रिद्धिमा ने साल 2006 में दिल्ली के बिजनेसमैन भरत साहनी से शादी की थी. ऋषि ने बताया था कि जब बेटी की शादी तय हो गई थी तो वो अकेले में बैठकर खूब रोया करते थे.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

Actor Rishi Kapoor

Trending news

मां जन्म देती है और गुरु जीवन, इस धनतेरस पर बदल जाएगी जिंदगी...PM मोदी ने क्यों कहा?
Happy Teacher Day
मां जन्म देती है और गुरु जीवन, इस धनतेरस पर बदल जाएगी जिंदगी...PM मोदी ने क्यों कहा?
बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल
west bengal assembly news
बंगाल में BJP का 1 भी MLA नहीं बचेगा, ममता बनर्जी के बोल पर बवाल
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Maharashtra Deputy CM controversy
क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? अजित पवार का कथित वीडियो वायरल, अवैध खनन रोकने का मामला
Monsoon: 37 साल बाद सबसे ज्‍यादा बारिश, उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड
Monsoon 2025
Monsoon: 37 साल बाद सबसे ज्‍यादा बारिश, उत्तर भारत में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
PM Narendra Modi
चीन दौरे पर PM मोदी ने ऐसा क्या किया, 120 घंटे बाद EU नेताओं ने मिला दिया फोन
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
Jammu Kashmir Weather Update
पुलवामा, बडगाम और...कई रिहायशी इलाकों में दिखा झेलम नदी का तांडव, चारों तरफ भरा पानी
'कांग्रेस वाले तो बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेते थे...', अगर मोदी ने किया होता तो..
PM Modi on GST
'कांग्रेस वाले तो बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लेते थे...', अगर मोदी ने किया होता तो..
छोले-भटूरे से मिठाई तक... क्यों महंगा हो जाएगा स्विगी-जोमैटो से खाना मंगवाना?
GST Council
छोले-भटूरे से मिठाई तक... क्यों महंगा हो जाएगा स्विगी-जोमैटो से खाना मंगवाना?
EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
karnataka
EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
jammu kashmir news
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
;