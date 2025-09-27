Advertisement
मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं... पुरानी हिंदी फिल्मों के वो मशहूर सीरियस डायलॉग, जिन्हें सुनकर आज आ जाती है हंसी

Hindi Movies Dialogues: पुरानी हिंदी फिल्मों के सीरियस डायलॉग्स कभी लोगों को इमोशनल कर देते थे, लेकिन वक्त के साथ उनका असर बदल गया. अब वही डायलॉग्स लोगों को हंसी में डुबो देते हैं. बदलते जमाने और सोच के चलते फिल्मों के वो पुराने सीरियस डायलॉगभी आज मजाकिया लगते हैं और सोशल मीडिया पर हंसी का कारण बन जाते हैं.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Sep 27, 2025, 12:17 PM IST
पुरानी हिंदी फिल्मों के वो मशहूर सीरियस डायलॉग

Old Hindi Movies Famous Dialogues: पुरानी हिंदी फिल्मों का दौर अलग ही था. उस समय के डायलॉग्स इतने सीरियस अंदाज में बोले जाते थे कि दर्शक उन्हें बहुत गंभीरता से लेते थे. भावनाओं से भरे इन डायलॉग्स का असर सीधा दिल पर होता था और लोग इन्हें याद करके इमोशनल हो जाते थे. हालांकि, वक्त बदलने के साथ सोच और नजरिए में भी बदलाव आया. अब वही डायलॉग्स लोगों को उतने गंभीर नहीं लगते, बल्कि हंसी का कारण बन जाते हैं.

आज जब हम पुराने समय के सीरियस डायलॉग को सुनते हैं, तो चेहरे पर अक्सर मुस्कुराहत आ जाती है. वजह ये है कि उन डायलॉग्स की प्रेजेंटेशन आज के दौर की तुलना में बेहद ड्रामेटिक और ओवरड्रामैटिक लगती है. जहां कभी ये बातें लोगों की आंखों में आंसू ले आती थीं, वहीं अब सोशल मीडिया पर इन्हें मजाकिया अंदाज में शेयर किया जाता है. यही बदलाव दिखाता है कि कैसे समय के साथ सिनेमा और दर्शकों की पसंद बदलती रहती है.

पुरानी हिंदी फिल्मों के मशहूर डायलाग

1. बेटा... हाथ मुंह धो ले, तब तक मैं खाना लगाती हूं.

2. मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कल सुबह तक इन्हें होश आ जाएगा.

3. अगले 24 घंटे नाजुक हैं, भगवान से प्रार्थना करिए.

4. ये तो खुशी के आंसू हैं बेटा.

5. ये लो ब्लैंक चेक, अपनी कीमत लिख लो और मेरी बेटी को भूल जाओ.

6. मीट माई सन विक्की, आज ही विलायत से पढ़ाई पूरी करके लौटा है.

7. एहसान कैसा मां जी, ये तो मेरा फर्ज था.

8. मैं उस लड़की का गरूर तोड़ कर रहूंगा.

9. ये अदालत जज्बातों से नहीं सबूतों से चलती है.

10. मेरे फाजिल दोस्त अदालत का कीमती वक्त जाया कर रहे हैं मीलॉर्ड.

11. ड्राइवर, उस गाड़ी का पीछा करो.

12. मैं इधर से गुजर रहा था सोचा आपसे मिलता चलूं.

13. इनसे मिलिए शहर के जाने माने बिजनेसमैन.

.14. सारे सबूतों और गवाहों के बयानों के मद्देनजर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि....

15. मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं.

16. पता नहीं ये किसका पाप है....

17. आप इन्हें सही समय पर ले आए हैं. अगर थोड़ी देर और हो जाती तो इनका बचना मुश्किल था.

18. हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है खुद को पुलिस के हवाले कर दो.

19. मैंने तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाया है.

20. अरे कन्या को बुलाइए मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा है.

21. आज खुश तो बहुत होगे भगवान.

22. हे भगवान ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई. 

