आते ही छा गया Main Vaapas Aaunga का टीजर, इम्तियाज अली पर बोलीं शर्वरी- मैंने कभी उनकी फिल्म का...

Imtiaz Ali Film Main Vaapas Aaunga: दिलजीत दोसांझ और शर्वरी वाघ 'मैं वापस आऊंगा' फिल्म में जल्द एक साथ नजर आने वाले हैं. फिल्म से इन दोनों सितारों का पहला लुक और टीजर वायरल हुआ जिसने फैंस का दिल जीत लिया. ऐसे में फिल्म और डायरेक्टर के बारे में शर्वरी ने खुलकर बात की. एक्ट्रेस ने कहा कि मैंने कभी उनकी फिल्म का हिस्सा बनने की कल्पना की थी.

शर्वरी ने लिखा पोस्ट

दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना, शर्वरी और दिग्गज स्टार नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकारों को एक साथ लाने वाली ये फिल्म इम्तियाज की अगली मूवी है. फिल्म के कई सीन्स लोगों को खूब पसंद आए. जिसकी वजह से ये मूवी सोशल मीडिया पर पहले ही काफी चर्चा में बनी हुई है. टीजर रिवील होने के बाद शर्वरी ने इंस्टाग्राम पर इम्तियाज अली के लिए एक पोस्ट लिखा जो तेजी से वायरल हो रहा है.

ये सफर शानदार रहा

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शर्वरी ने इस फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा कि इम्तियाज की मूवी का हिस्सा बनना उनके करियर के सफर में एक बेहद खास पल है. वर्षों से उनकी कहानियों और उनके किरदारों की गहराई ने इंप्रेस किया है. एक्ट्रेस ने लिखा- 'शूटिंग पूरी हो गई. ये सफर वाकई शानदार रहा. विक्रम आपका धन्यवाद कि आपने इतना दिल से लिखा हुआ किरदार लिखा और उसका निर्देशन किया, जिसे निभाना मेरे लिए बेहद खास अनुभव रहा. दुनिया के साथ आपके इस प्यार और मेहनत से बने प्रोजेक्ट को साझा करने का इंतजार नहीं हो रहा. हमारी एनर्जी से भरी टीम, असिस्टेंट्स और शानदार सह-कलाकारों का भी धन्यवाद, जिन्होंने इस पागलपन भरे लेकिन यादगार सफर को इतना खास बना दिया.'आपको बता दें, 'मैं वापस आऊंगा'फिल्म 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.