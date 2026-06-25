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हाउसफुल शो के बीच इम्तियाज अली का बड़ा बयान, बोले- 'लोग महाभारत समझ सकते हैं, तो मेरी फिल्म क्यों नहीं?

Main Vaapas Aaunga: इम्तियाज अली इन दिनों फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' की सफलता से काफी खुश हैं. सिनेमाघरों में फिल्म जोरदार तरीके से चल रही है. अभी भी लोग फिल्म को देखने जा रहे हैं. इस बीच फिल्ममेकर ने कहा, 'अगर लोग महाभारत समझ सकते हैं, तो मेरी फिल्म क्यों नहीं?'

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 25, 2026, 08:56 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 08:56 AM IST
हाउसफुल शो के बीच इम्तियाज अली का बड़ा बयान, बोले- 'लोग महाभारत समझ सकते हैं, तो मेरी फिल्म क्यों नहीं?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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