फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' के साथ भी जबरदस्त चमत्कार हुआ है. बंटवारे के दौर की प्रेम कहानी वाली इस फिल्म की धीमी शुरुआत के बावजूद इसने बॉक्स ऑफिस पर अपनी जगह बना ली है और अब देशभर के कई सिनेमाघरों में हाउसफुल चल रही है. फिल्ममेकर के लिए यह बेहद खुशी का पल है. इम्तियाज अली की बेटी इदा अली के इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में, हाउसफुल स्क्रीनिंग के बाद फिल्म निर्माता दर्शकों से बातचीत करते और आभार जताते हुए दिखाई दे रहे हैं. उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है, 'लोगों की शक्ति में मेरी उम्मीद को फिर से जगाने के लिए धन्यवाद. मुझे लगातार कहा जाता है कि लोग समझेंगे नहीं, कि अगर आप दर्शकों को खुश करना चाहते हैं, तो सिर्फ एक खास तरह की फिल्में बनाएं. यहां आने के लिए धन्यवाद.'