Main Vaapas Aaunga: इम्तियाज अली इन दिनों अपनी फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' की सफलता को एंजॉय कर रहे हैं. इस फिल्म को दर्शकों का बहुत प्यार मिल रहा है और हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है. फिल्म में शरवरी वाघ, वेदांग रैना, दिलजीत दोसांझ और नसीरुद्दीन शाह अहम किरदारों में नजर आए हैं. अब फिल्म को मिल रहे रिस्पॉन्स पर इम्तियाज अली ने अपना रिएक्शन दिया है.
फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' के साथ भी जबरदस्त चमत्कार हुआ है. बंटवारे के दौर की प्रेम कहानी वाली इस फिल्म की धीमी शुरुआत के बावजूद इसने बॉक्स ऑफिस पर अपनी जगह बना ली है और अब देशभर के कई सिनेमाघरों में हाउसफुल चल रही है. फिल्ममेकर के लिए यह बेहद खुशी का पल है. इम्तियाज अली की बेटी इदा अली के इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में, हाउसफुल स्क्रीनिंग के बाद फिल्म निर्माता दर्शकों से बातचीत करते और आभार जताते हुए दिखाई दे रहे हैं. उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है, 'लोगों की शक्ति में मेरी उम्मीद को फिर से जगाने के लिए धन्यवाद. मुझे लगातार कहा जाता है कि लोग समझेंगे नहीं, कि अगर आप दर्शकों को खुश करना चाहते हैं, तो सिर्फ एक खास तरह की फिल्में बनाएं. यहां आने के लिए धन्यवाद.'
इम्तियाज अली ने आगे कहा, 'मैंने अपने इंटरव्यू में लाखों बार कहा है कि अगर लोग महाभारत को समझ सकते हैं, तो वे मेरी फिल्में क्यों नहीं समझ पाएंगे? मुझमें ही कुछ कमी होगी. मैं भी आप सबके लिए सुधार करने की कोशिश कर रहा हूं.' उन्होंने आगे कहा, 'लेकिन न केवल मेरा, बल्कि इस देश की सभी भाषाओं के 100 फिल्म निर्देशकों का आत्मविश्वास फिर से जगाने के लिए धन्यवाद. बहुत-बहुत धन्यवाद.'
वहीं, फिल्ममेकर सिद्धार्थ आनंद ने 'मैं वापस आऊंगा' देखने के लिए भी समय निकाला. बुधवार को डायरेक्टर ने एक्स पर फिल्म और दर्शकों से मिल रहे अच्छे रिस्पॉन्स की तारीफ की. अपनी बात शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'कितनी खूबसूरत फिल्म है. मिड-वीक होने के बावजूद पहली लाइन तक हाउसफुल. MVA टीम को सलाम. अभी जाओ और फिर देखो.'
Just booked my tickets for Tuesday night for MainVaapasAaunga! After Dhurandhar, booked tickets for this one in ADVANCE So happy that diverse genres like these are working with our audience even today! Power of a story teller Full power to you Imtiaz Ali!!
Siddharth Anand (justSidAnand) June 21, 2026
बता दें कि फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने सिनेमाघरों में अपने पहले 12 दिनों में 35.54 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन और 29.85 करोड़ रुपये का इंडिया नेट कलेक्शन किया है. दुनियाभर में इसका ग्रॉस कलेक्शन 48.14 करोड़ रुपये पहुंच चुका है.