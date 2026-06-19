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एक को मिली वाहवाही, दूसरी से है कमाई की उम्मीद; 1947 की कहानी पर दो बड़े डायरेक्टरों का बड़ा दांव

Main Wapas Aaunga And Batwara 1947: एक्टर वेदांग रैना और एक्ट्रेस शरवरी वाघ की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' इन दिनों सिनेमाघरों में लगी हुई है. इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी इस फिल्म की दर्शक और क्रिटिक्स काफी चर्चा कर रहे हैं. फिर भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई. ऐसे में पर्दे पर सनी देओल की 'बंटवारा 1947' से क्या उम्मीदें हैं?

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 19, 2026, 06:28 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 06:56 AM IST
एक को मिली वाहवाही, दूसरी से है कमाई की उम्मीद; 1947 की कहानी पर दो बड़े डायरेक्टरों का बड़ा दांव

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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