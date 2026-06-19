इसी साल की शुरुआत में आई धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' तो आप सभी को याद ही होगी. यह फिल्म 1971 की बसंतर की लड़ाई पर आधारित शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की जांबानी की कहानी पर थी, लेकिन इसमें धर्मेंद्र का किरदार यादों के सहारे जीता है. वहीं अब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की 'बंटवारा 1947' भी रिलीज होने वाली है. फिल्म को आमिर खान प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है. निर्देशक-राजकुमार संतोषी हैं और सनी देओल लीड रोल में है. बॉक्स ऑफिस पर इन दोनों की जोड़ी की कामयाबी का अपना ही इतिहास है. फिल्म में सनी देओल के साथ प्रीति जिंटा, शबाना आजमी जैसी अदाकारा भी नजर आएंगी. बंटवारा 1947 की कहानी हिंदी के फेमस लेखक असगर वजाहत के मशहूर नाटक 'जिन लाहौर नई वेख्या, ओ जम्या ए नई' पर आधारित है. इसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है.