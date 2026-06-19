Main Wapas Aaunga And Batwara 1947: बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ते पहले रिलीज हुई वेदांग रैना, शरवरी, दिलजीत दोसांझ और नसीरुद्दीन शाह स्टारर फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' इन दिनों चर्चा में है. इस फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से काफी सराहना मिल रही है. फिल्मी क्रिटिक्स का मानना है कि यह इम्तियाज अली की अब तक की सबसे शानदार फिल्मों में से एक है, लेकिन इसके बावजूद फिल्म कमाई के मामले में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई.
अगर आप सिने लवर हैं तो आप जानते ही होंगे कि भारत-पाकिस्तान संबंध और युद्ध हमेशा से हमारी फिल्मों का सदाबहार विषय रहे हैं. हाल ही में 'धुरंधर' जैसी फिल्मों ने दर्शकों में जोश और उत्साह भर दिया है. हर भारतीय सिल्वर स्क्रीन के साथ-साथ बॉर्डर पर भी पाकिस्तान को हारते हुए देखना पसंद करता है. इसी वजह से सनी देओल की 'गदर' हो या फिर रणवीर सिंह की 'धुरंधर', दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाया. हालांकि इसे केवल भारत-पाकिस्तान युद्ध तक सीमित नहीं देखा जा सकता, क्योंकि दोनों देशों के बीच विभाजन का दर्द भी बार-बार उभरकर सामने आता है. भारत-पाकिस्तान बंटवारे के करीब 8 दशक पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन सिनेमा में विभाजन का दर्द कभी खत्म नहीं हुआ. एक तरफ 'धुरंधर' आई थी तो दूसरी तरफ 'इक्कीस', एक हिट रही तो दूसरी फ्लॉप.
वहीं, इन दिनों दो ऐसी फिल्में चर्चा में बनी हुई हैं, जिनमें साल 1947 के बंटवारे की कहानी को नए सिरे से दिखाया जा रहा है. पहली फिल्म इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी 'मैं वापस आऊंगा' है और दूसरी सनी देओल की 'बंटवारा 1947', जिसका निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है. इम्तियाज अली की फिल्म 12 जून को रिलीज हो चुकी है, जबकि सनी देओल की 'बंटवारा 1947' इसी साल 14 अगस्त को रिलीज होगी. इम्तियाज अली की फिल्म को क्रिटिक्स का तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन कमाई के मामले में यह कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और ऐसे में दर्शकों को सनी देओल की बंटवारा 1947 से काफी उम्मीदें है.
इसी साल की शुरुआत में आई धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' तो आप सभी को याद ही होगी. यह फिल्म 1971 की बसंतर की लड़ाई पर आधारित शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की जांबानी की कहानी पर थी, लेकिन इसमें धर्मेंद्र का किरदार यादों के सहारे जीता है. वहीं अब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की 'बंटवारा 1947' भी रिलीज होने वाली है. फिल्म को आमिर खान प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है. निर्देशक-राजकुमार संतोषी हैं और सनी देओल लीड रोल में है. बॉक्स ऑफिस पर इन दोनों की जोड़ी की कामयाबी का अपना ही इतिहास है. फिल्म में सनी देओल के साथ प्रीति जिंटा, शबाना आजमी जैसी अदाकारा भी नजर आएंगी. बंटवारा 1947 की कहानी हिंदी के फेमस लेखक असगर वजाहत के मशहूर नाटक 'जिन लाहौर नई वेख्या, ओ जम्या ए नई' पर आधारित है. इसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है.