मैंने संजय दत्त को थप्पड़ मारा...बाल खींचे; जब पापा के पैरों में गिड़गिड़ाए थे संजू बाबा, फिर कबूल किया था सच!

एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने उस दौर की यादें शेयर कीं जब अभिनेता संजय दत्त को अवैध हथियार रखने के मामले में गिरफ्तार किया गया था. अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तारी के दौरान उन्होंने संजय दत्त को थप्पड़ मारा और बाल पकड़कर खींचा. 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 12, 2025, 04:17 PM IST
इन दिनों फिल्म धुरंधर को लेकर एक्टर संजय दत्त चर्चा में बने हुए हैं. इस फिल्म में एसपी चौधरी का किरदार निभाकर संजू बाबा की खूब तारीफें हो रही हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं, संजय दत्त की जिंदगी में कई विवाद रहे हैं, इससे हर कोई वाकिफ है. अब आपको संजय दत्त का 1993 में हुए बम ब्लास्ट वाला विवाद तो याद होगा ही. मुंबई में हुए कई बम धमाकों के बाद संजय दत्त  को गिरफ्तार किया गया था. अब हाल ही में इसी से जुड़ा एक किस्सा सामने आया है कि कैसे बम ब्लास्ट के बाद जब पुलिस की गिरफ्त में संजू आए तो उनका क्या हाल हुआ था और वो कैसे अपने पापा सुनीत दत्त के पैरों में पड़कर माफी मांग रहे थे.

दरअसल, हाल ही में एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने उस दौर की यादें शेयर कीं जब अभिनेता संजय दत्त को अवैध हथियार रखने के मामले में गिरफ्तार किया गया था. अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तारी के दौरान उन्होंने संजय दत्त को थप्पड़ मारा और बाल पकड़कर खींचा. यह घटना उस समय की है जब पूरा देश इस मामले से हिल गया था और फिल्म इंडस्ट्री में भी हलचल मच गई थी.  

जब पापा के पैरों में गिड़गिड़ाए थे संजू बाबा

अधिकारी ने कहा कि संजय दत्त उस वक्त बेहद घबराए हुए थे. गिरफ्तारी के बाद जब उन्हें उनके पिता और मशहूर अभिनेता-राजनेता सुनील दत्त के सामने लाया गया, तो संजय अचानक उनके पैरों पर गिर पड़े और रोते हुए बोले, 'गलती हो गई.' यह सीन वहां मौजूद सभी लोगों के लिए इमोशनल कर देने वाला था. सुनील दत्त, जो अपने बेटे के करियर और जीवन को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे, उस पल बेहद टूटे हुए दिखाई दिए.  

संजय दत्त का नाम उस समय अंडरवर्ल्ड से जुड़ने और हथियार रखने के मामले में सामने आया था. फिल्मी दुनिया के इस चहेते सितारे की गिरफ्तारी ने न केवल उनके परिवार को झकझोर दिया बल्कि उनके प्रशंसकों को भी गहरे सदमे में डाल दिया. सुनील दत्त, जो समाजसेवा और राजनीति में अपनी साफ-सुथरी छवि के लिए जाने जाते थे, अपने बेटे को इस हालत में देखकर व्यथित हो गए.  

आईपीएस अधिकारी का खुलासा

अधिकारी ने आगे कहा कि संजय दत्त का व्यवहार उस समय पूरी तरह पछतावे से भरा हुआ था. उन्होंने बार-बार अपनी गलती स्वीकार की और पिता से माफी मांगी. यह घटना संजय दत्त के जीवन का एक बड़ा मोड़ साबित हुई. बाद में उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों पर भी कहा कि उस दौर की गलतियों ने उन्हें जीवन का असली सबक सिखाया.  

आज संजय दत्त बॉलीवुड के एक जाने-माने अभिनेता हैं और उन्होंने अपने करियर में कई सफल फिल्में दी हैं. लेकिन उनके जीवन का यह अध्याय हमेशा याद दिलाता है कि शोहरत और सफलता के बीच भी गलत फैसले इंसान को गहरे संकट में डाल सकते हैं. आईपीएस अधिकारी का यह खुलासा एक बार फिर उस दौर की यादें ताज़ा कर देता है जब संजय दत्त का नाम अपराध और विवादों में घिरा हुआ था, और एक पिता अपने बेटे को संभालने की कोशिश में टूटता हुआ नजर आया.  

