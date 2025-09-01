मैंने स्पोर्ट्स चैनल बंद कर दिए...; बोलीं युजवेंद्र चहल की एक्स वाइफ धनश्री वर्मा; वीडियो हुआ वायरल
क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की एक्स वाइफ धनश्री वर्मा ने स्पोर्ट्स चैनल को लेकर दो टूक कहा जिसकी वजह से वो चर्चा में बनी हुई हैं.नए प्रोमो में नयनदीप रक्षित और धनश्री वर्मा के साथ बात करते देखा जा सकता है. 

Sep 01, 2025, 07:08 AM IST
भारतीय टीम के स्पिनर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के अलग होने के बाद भी उनके तलाक को लेकर काफी चर्चा हो रही है. दोनों ने अलग-अलग पॉडकास्ट में अपनी कुछ दिलचस्प बातें शेयर की. अब धनश्री का और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें वह कहती नजर आ रही हैं कि उन्होंने स्पोर्ट्स चैनल बंद कर दिए. दरअसल, ‘राइज एंड फॉल’ नाम का यह शो जल्द शुरू होगा. इसमें क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की एक्स वाइफ और कोरियोग्राफर धनश्री भी नजर आने वाली हैं. इस शो के ट्रेलर में वह धोखे और विश्वास टूटने की बात करती दिखाई दीं. 

इंडियन क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की एक्स वाइफ धनश्री वर्मा ने स्पोर्ट्स चैनल को लेकर दो टूक कहा जिसकी वजह से वो चर्चा में बनी हुई हैं.नए प्रोमो में नयनदीप रक्षित और धनश्री वर्मा के साथ बात करते देखा जा सकता है. इसमें धनश्री कहती हैं, क्वीन को स्टार बनने की जरूरत  नहीं होती और वैसे भी इंटरव्यू लेने वालों की लाइन लगी है. और वैसे भी पेंट हाउस में जितने भी स्पोर्ट्स चैनल हैं ना मैंने बंद कर दिए हैं. उनके इस स्टेटमेंट को चहल के साथ जोड़कर देखा जा रहा है. क्योंकि वो क्रिकेटर हैं. वहीं सोशल मीडिया पर अब ये रील काफी वायरल हो रही है. 

धोखे की बात करती दिखीं धनश्री 

इससे पहले  शो के ट्रेलर में अशनीर ग्रोवर नजर आते हैं, जो शो का कॉन्सेस्ट बताते हैं. इस बीच धनश्री नजर आती हैं, जो कहती हैं, ‘भरोसा तो मेरा बहुत पहले ही टूट चुका था.’ धनश्री के हाथ में क्रिकेट बॉल भी है. क्या इसके जरिए वह अपने एक्स हसबैंड और क्रिकेटर युजवेंद्र चहल पर तंज कस रही हैं. 

धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल का तलाक

धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल ने 2020 में शादी की थी, अब तलाकशुदा हैं. उन्हें 20 मार्च को तलाक मिल गया और वे 18 महीने से अलग रह रहे थे. तलाक के दिन युजवेंद्र के वकील नितिन कुमार गुप्ता ने एएनआई को पुष्टि की, "कोर्ट ने तलाक की डिक्री दे दी है, और दोनों अब पति-पत्नी नहीं हैं." हालांकि युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा ने एक संयुक्त बयान जारी कर अपने अलग होने की पुष्टि की, लेकिन उन्होंने तलाक के कारणों के बारे में जानकारी शेयर नहीं की. हालांकि, वरिष्ठ पत्रकार विक्की लालवानी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि उनके तलाक के पीछे उनके रहने की जगह को लेकर असहमति थी. 

