‘सच्ची कोशिशों के अच्छे नतीजे…’ , समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, ‘India’s Got Latent’ मामले में FIR रद्द

कॉमेडियन समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शुक्रवार, 14 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगजनों को लेकर कथित असंवेदनशील और आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में रैना और चार अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज सभी FIR रद्द करने का आदेश दिया. ये पूरा विवाद उनके पॉपुलर शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में किए गए कुछ जोक्स को लेकर शुरू हुआ था. विवाद बढ़ने के बाद अलग-अलग जगहों पर उनके खिलाफ शिकायतें और मामले दर्ज किए गए थे. इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना और दूसरे आरोपियों को उनके जोक्स के लिए कड़ी फटकार लगाई थी.
कोर्ट ने कहा था कि दिव्यांग लोगों को लेकर इस तरह की टिप्पणियां असंवेदनशील हैं. इसके साथ ही अदालत ने समय रैना और अन्य लोगों को दिव्यांगजनों के लिए जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम करने और उनकी मदद के लिए पैसे जुटाने के निर्देश भी दिए थे.
शुक्रवार, 14 अगस्त 2026 को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति जेवी मोहना की पीठ ने माना कि रैना और बाकी लोगों ने कोर्ट के निर्देशों का पालन करने की दिशा में काम किया है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने रैना समेत पांच लोगों पर 3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. अदालत ने तब कहा था कि अपने किए गए वादों को पूरा न करने से कोर्ट के साथ धोखा हुआ है.
इस बार कोर्ट ने दिव्यांग लोगों के फायदे के लिए प्रदर्शनियों और जागरूकता से जुड़े प्रोग्राम आयोजित करने के प्रयासों की तारीफ की. पीठ ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से सही दिशा में काम करता है, तो उसके अच्छे नतीजे जरूर सामने आते हैं. कोर्ट ने रैना और बाकी युवाओं को प्रतिभाशाली बताते हुए उनके सही रास्ते पर आगे बढ़ने की उम्मीद भी जताई है.
ये मामला क्योर एसएमए इंडिया फाउंडेशन की याचिका के बाद सामने आया था. याचिका में आरोप लगाया गया था कि समय रैना ने स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जैसी गंभीर बीमारी और उसके महंगे इलाज को लेकर असंवेदनशील टिप्पणी की थी. याचिका में रैना के अलावा विपिन गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदीश तंवर के नाम भी शामिल थे.
‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ का विवादित एपिसोड नवंबर में रिकॉर्ड हुआ था. इसके बाद अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर कई मामले दर्ज हुए थे. अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन सभी आपराधिक मामलों पर रोक लग गई है.