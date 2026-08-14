‘सच्ची कोशिशों के अच्छे नतीजे…’ , समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, ‘India’s Got Latent’ मामले में FIR रद्द

कॉमेडियन समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शुक्रवार, 14 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगजनों को लेकर कथित असंवेदनशील और आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में रैना और चार अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज सभी FIR रद्द करने का आदेश दिया. ये पूरा विवाद उनके पॉपुलर शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में किए गए कुछ जोक्स को लेकर शुरू हुआ था. विवाद बढ़ने के बाद अलग-अलग जगहों पर उनके खिलाफ शिकायतें और मामले दर्ज किए गए थे. इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना और दूसरे आरोपियों को उनके जोक्स के लिए कड़ी फटकार लगाई थी.