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‘सच्ची कोशिशों के अच्छे नतीजे…’ , समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, ‘India’s Got Latent’ मामले में FIR रद्द

Samay Raina FIR Cancelled By Court: कॉमेडियन समय रैना को कुछ समय पहले भद्दे जोक्स और आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए फटकार लगाई थी. अदालत ने उन्हें विकलांग लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने और उनकी देखभाल के लिए पैसा जुटाने का भी आदेश दिया था.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 14, 2026, 03:17 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 04:03 PM IST
‘सच्ची कोशिशों के अच्छे नतीजे…’ , समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, ‘India’s Got Latent’ मामले में FIR रद्द

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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