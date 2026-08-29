/ऐसी फिल्म बनाने के लिए जिगरा चाहिए... जमकर ट्रोल हो रही Toxic, सपोर्ट में उतरे ‘मक्खी’ के एक्टर; यश की तारीफों के बांधे पुल

कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार किच्चा सुदीप ने हाल ही में यश और डायरेक्टर गीतू मोहनदास की हालिया रिलीज फिल्म ‘टॉक्सिक’ के सपोर्ट में अपनी बात रखी है. ये फिल्म बुधवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन रिलीज के बाद से ही इसे क्रिटिक्स और दर्शकों की ओर से मिला-जुला और कुछ हद तक निगेटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसके बावजूद सुदीप का मानना है कि यश ने जो कुछ नया करने की कोशिश की है, उसकी दिल खोलकर तारीफ होनी चाहिए. सोशल मीडिया पर चल रही तमाम बहसों के बीच सुदीप का बयान काफी वायरल हो रहा है.
एक्स हैंडल (ट्विट) पर यश को टैग करते हुए सुदीप ने लिखा कि उन्होंने पिछली ब्लॉकबस्टर फिल्म के बाद वही घिसा-पिटा और सेफ रास्ता नहीं चुना. सुदीप का कहना है कि जब कोई स्टार इतनी बड़ी सक्सेस देख लेता है, तो अक्सर वो वही पुराने फॉर्मूले पर बनी फिल्में करने लगता है, लेकिन यश ने ऐसा करने के बजाय कुछ बिल्कुल नया और आउट ऑफ द बॉक्स करने की हिम्मत दिखाई. सुदीप ने आगे कहा कि इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट को बिना किसी डर के लोगों के सामने लाने के लिए अलग सोच, पक्के इरादे और सबसे ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है.
Just want to say this, @TheNameIsYash — you’ve genuinely tried something out of the box rather than taking the predictable route of making another regular, expected, formulaic follow-up to your previous commercial blockbuster.
It takes a different mindset, conviction, and most…
— Kichcha Sudeepa (@KicchaSudeep) August 28, 2026
सुदीप ने आगे बात करते हुए ‘टॉक्सिक’ को एक यूनिक और वाकई काबिले-तारीफ कोशिश बताया. उन्होंने कहा कि फिल्म के कई हिस्से ऐसे हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं और मन में जिज्ञासा पैदा करते हैं. उनके हिसाब से ऐसे सीन और एक्सपेरिमेंट लोगों और इंडस्ट्री के बीच एक बेहतरीन बहस, चर्चा और सीखने का बड़ा मौका देते हैं. उन्होंने ये भी माना कि फिल्मों में नयापन तभी आता है जब बड़े सितारे बंधे-बंधाए ढर्रे से बाहर निकलकर कुछ नया करने का साहस जुटाते हैं. आखिर में उन्होंने यश के इस साहसी फैसले को सलाम करते हुए ढेरों शुभकामनाएं भी दीं.
डायरेक्टर गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनी ‘टॉक्सिक’ को लेकर लोगों के बीच काफी ज्यादा उम्मीदें थीं. खासकर इसलिए, क्योंकि अपनी पिछली ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर कामयाबी के बाद यश पहली बार किसी बड़े सिनेमाई प्रोजेक्ट के साथ बड़े पर्दे पर लौटे थे. हालांकि, सिनेमाघरों में आने के बाद से ही इसे ऑडियंस और क्रिटिक्स की मिली-जुली राय मिल रही है. सोशल मीडिया पर भी फिल्म के ट्रीटमेंट और कहानी कहने के अंदाज को लेकर लोग दो गुटों में बंटे नजर आ रहे हैं. ऐसे दौर में सुदीप खुलकर सामने आए और यश का हौसला बढ़ाते हुए उनका सपोर्ट किया
भले ही फिल्म की कहानी को लेकर लोगों के अलग-अलग राय हों, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने पहले दो दिनों में जबरदस्त शुरुआत की है. आंकड़ों के मुताबिक, यश की इस फिल्म ने भारत में अपने पहले दो दिनों के दौरान 138.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन दर्ज किया है. वहीं, अगर दुनियाभर की कमाई की बात करें, तो दो दिनों में इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 221.45 करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है. शुरुआती आंकड़ों से साफ है कि ऑडियंस की भारी भीड़ सिनेमाघरों तक पहुंच रही है और फिल्म ने टिकट खिड़की पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई हुई है.
लगभग 500 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में तैयार हुई इस फिल्म के लिए आने वाला वीकेंड बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है. शुक्रवार की कमाई के बाद शनिवार और रविवार को होने वाला बिजनेस ये तय करेगा कि फिल्म इस शुरुआती रफ्तार को आगे कितना बरकरार रख पाती है. इतने बड़े बजट और ऑडियंस के अलग-अलग रिएक्शन के बीच किच्चा सुदीप का सपोर्ट यश की टीम के लिए एक बड़ा सहारा बनकर आया है. सुदीप ने साफ कर दिया है कि किसी भी कलाकार की ओर से सेफ जोन छोड़कर कुछ नया रचने का जज्बा हमेशा सम्मान के लायक होता है.