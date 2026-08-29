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ऐसी फिल्म बनाने के लिए जिगरा चाहिए... जमकर ट्रोल हो रही Toxic, सपोर्ट में उतरे ‘मक्खी’ के एक्टर; यश की तारीफों के बांधे पुल

Kichcha Sudeepa Supports Toxic Movie: यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ को लेकर जहां सोशल मीडिया और क्रिटिक्स से मिले-जुले और निगेटिव रिव्यू मिल रहे हैं, वहीं कन्नड़ सुपरस्टार किच्चा सुदीप उनके मजबूत सपोर्ट में खड़े हो गए हैं. सुदीप ने ब्लॉकबस्टर के बाद रिस्क लेने और लीक से हटकर काम करने के लिए यश के कलेजे की जमकर तारीफ की है.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 29, 2026, 08:00 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 08:00 AM IST
ऐसी फिल्म बनाने के लिए जिगरा चाहिए... जमकर ट्रोल हो रही Toxic, सपोर्ट में उतरे ‘मक्खी’ के एक्टर; यश की तारीफों के बांधे पुल
Image Credit: Toxic के सपोर्ट में उतरे कन्नड़ सुपरस्टार किच्चा सुदीप (स्क्रीनग्रैब AI)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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