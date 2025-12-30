Advertisement
trendingNow13058650
Hindi Newsबॉलीवुडजब मर्दों की बात आती है तो...अरबाज खान से तलाक पर बोलीं मलाइका अरोड़ा- मेरी खुशी के लिए ये जरूरी था

'जब मर्दों की बात आती है तो...'अरबाज खान से तलाक पर बोलीं मलाइका अरोड़ा- मेरी खुशी के लिए ये जरूरी था

मलाइका अरोड़ा ने तलाक के 8 साल बाद खुलकर बात की. नए साल से पहले एक्ट्रेस ने कहा कि ये दुनिया मर्दों और औरतों के बीच डिफरेंस करती हैं. दोनों भले ही एक ही चीज करें लेकिन, दोनों को देखने का नजरिया काफी अलग होता है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 30, 2025, 05:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा
अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा

Malaika Arora Arbaaz Khan Divore: 8 साल पहले मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान का तलाक हो चुका है. अरबाज दूसरी शादी करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं तो वहीं मलाइका तलाक के बाद अर्जुन कपूर संग ब्रेकअप के बाद सिंगल लाइफ जी रही हैं. ऐसे में हसीना ने अपने तलाक पर खुलकर बात की. साथ ही ये भी कहा कि शादी टूटने के बाद वो ज्यादा खुश हैं.

मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं

मलाइका और अरबाज खान  2016 में अलग हो गए थे. लेकिन, 2017 में दोनों का तलाक फाइनल हुआ. मलाइका उम्र में अरबाज से 6 साल छोटी थीं. तलाक के बाद मलाइका ने काफी बैकलैश झेला. इन्हीं सबको लेकर तक एक्ट्रेस ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा- 'मैंने बहुत लोगों के जजमेंट झेले और बैकलैश फेस किया.ना केवल लोगों का बल्कि परिवार और कुछ दोस्तों का भी. मेरी जिंदगी की हर च्वॉइस पर लोगों ने सवाल किया.लेकिन, मैं इस बात से खुश हूं कि मैं अपनी च्वॉइस को लेकर डटकर खड़ी रही. मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है.' 

Add Zee News as a Preferred Source

ये मूव जरूरी था

मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है. पर ये जरूर पता था कि मुझे अपनी लाइफ में ये मूव जरूर लेना है. ऐसा लगता है कि मेरी खुशी के लिए मेरा ऐसा करना जरूरी था. इसे कोई भी नहीं समझता. हर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने सबसे पहले अपनी खुशी को कैसे अहमियत दी? मुझे अकेले रहने में कोई दिक्कत नहीं थी. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मुझे कुछ समय के लिए काम नहीं मिलेगा और लोग कुछ बातें कहेंगे.

 

नए साल से 2 दिन पहले 'दृश्यम 3' एक्टर मोहनलाल के घर पसरा मातम, फिल्म रिलीज से पहले सिर से उठा मां का साया

 

जब मर्दों की बात आती है...

इस दौरान मलाइका ने सोसाइटी के ऊपर भी बात की. एक्ट्रेस ने कहा कि अगर अगर कोई महिला वो काम करे और पुरुष भी वही काम करें तो...सोसाइटी दोनों मामलों में अलग तरह से रिएक्ट करती है. ऐसे सवाल कभी नहीं पूछे जाते. जब मर्दों की बात आती है तो कई मुद्दों पर उनसे इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते. लेकिन, जब वही काम कोई महिला करती है तो लोगों का नजरिया बदल जाता है. मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अलग करके आप लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट कर सकते हो.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

malaika aroraArbaaz Khan

Trending news

शेख हसीना से बेहतर या खराब? भारत के साथ कैसे रहे पूर्व पीएम खालिदा जिया के रिश्ते?
Khalida Zia
शेख हसीना से बेहतर या खराब? भारत के साथ कैसे रहे पूर्व पीएम खालिदा जिया के रिश्ते?
'तू घूर क्यों रहा है'? गुजरात में 48 घंटे से 2 गुटों के बीच संग्राम, जमकर चले पत्थर
Gujarat
'तू घूर क्यों रहा है'? गुजरात में 48 घंटे से 2 गुटों के बीच संग्राम, जमकर चले पत्थर
यहां खड़ा करना चाहते थे हंगामा, चौपट हुआ प्लान... पुलिस ने गिरफ्तार किए 11 लोग
Assam
यहां खड़ा करना चाहते थे हंगामा, चौपट हुआ प्लान... पुलिस ने गिरफ्तार किए 11 लोग
महायुति की सीट शेयरिंग से नाराज BJP की साथी ने तोड़ दिया नाता, अकले लड़ेगी BMC चुनाव
BMC Elections 2026
महायुति की सीट शेयरिंग से नाराज BJP की साथी ने तोड़ दिया नाता, अकले लड़ेगी BMC चुनाव
ध्वस्त किए आतंकी कैंप, घुटनों पर आया PAK... 2025 में भारतीय सेना की बड़ी उपलब्धियां
Indian Army
ध्वस्त किए आतंकी कैंप, घुटनों पर आया PAK... 2025 में भारतीय सेना की बड़ी उपलब्धियां
श्रीलंका की इतनी हिम्मत! समंदर में दिखा रही गुंडई; 3 और मछुआरों को पकड़ा, मचा बवाल
Indian fishermen
श्रीलंका की इतनी हिम्मत! समंदर में दिखा रही गुंडई; 3 और मछुआरों को पकड़ा, मचा बवाल
कौन हैं IPS राकेश अग्रवाल जिन्हें गृह मंत्रालय ने दिया NIA चीफ का एडिशनल चार्ज
NIA
कौन हैं IPS राकेश अग्रवाल जिन्हें गृह मंत्रालय ने दिया NIA चीफ का एडिशनल चार्ज
पुतिन के घर पर ड्रोन से हमले की सूचना, पीएम मोदी ने 'जिगरी दोस्त' के लिए क्या किया?
PM Modi-Putin
पुतिन के घर पर ड्रोन से हमले की सूचना, पीएम मोदी ने 'जिगरी दोस्त' के लिए क्या किया?
BSF केंद्र सरकार के अधीन तो बंगाल में घुसपैठ कैसे हो रही? पत्रकार ने शाह से पूछ लिया
amit shah news
BSF केंद्र सरकार के अधीन तो बंगाल में घुसपैठ कैसे हो रही? पत्रकार ने शाह से पूछ लिया
एंजेल चकमा की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, की गई ये मांग
Angel Chakma
एंजेल चकमा की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, की गई ये मांग