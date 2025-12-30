'जब मर्दों की बात आती है तो...'अरबाज खान से तलाक पर बोलीं मलाइका अरोड़ा- मेरी खुशी के लिए ये जरूरी था

Malaika Arora Arbaaz Khan Divore: 8 साल पहले मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान का तलाक हो चुका है. अरबाज दूसरी शादी करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं तो वहीं मलाइका तलाक के बाद अर्जुन कपूर संग ब्रेकअप के बाद सिंगल लाइफ जी रही हैं. ऐसे में हसीना ने अपने तलाक पर खुलकर बात की. साथ ही ये भी कहा कि शादी टूटने के बाद वो ज्यादा खुश हैं.

मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं

मलाइका और अरबाज खान 2016 में अलग हो गए थे. लेकिन, 2017 में दोनों का तलाक फाइनल हुआ. मलाइका उम्र में अरबाज से 6 साल छोटी थीं. तलाक के बाद मलाइका ने काफी बैकलैश झेला. इन्हीं सबको लेकर तक एक्ट्रेस ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा- 'मैंने बहुत लोगों के जजमेंट झेले और बैकलैश फेस किया.ना केवल लोगों का बल्कि परिवार और कुछ दोस्तों का भी. मेरी जिंदगी की हर च्वॉइस पर लोगों ने सवाल किया.लेकिन, मैं इस बात से खुश हूं कि मैं अपनी च्वॉइस को लेकर डटकर खड़ी रही. मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है.'

ये मूव जरूरी था

मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है. पर ये जरूर पता था कि मुझे अपनी लाइफ में ये मूव जरूर लेना है. ऐसा लगता है कि मेरी खुशी के लिए मेरा ऐसा करना जरूरी था. इसे कोई भी नहीं समझता. हर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने सबसे पहले अपनी खुशी को कैसे अहमियत दी? मुझे अकेले रहने में कोई दिक्कत नहीं थी. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मुझे कुछ समय के लिए काम नहीं मिलेगा और लोग कुछ बातें कहेंगे.

जब मर्दों की बात आती है...

इस दौरान मलाइका ने सोसाइटी के ऊपर भी बात की. एक्ट्रेस ने कहा कि अगर अगर कोई महिला वो काम करे और पुरुष भी वही काम करें तो...सोसाइटी दोनों मामलों में अलग तरह से रिएक्ट करती है. ऐसे सवाल कभी नहीं पूछे जाते. जब मर्दों की बात आती है तो कई मुद्दों पर उनसे इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते. लेकिन, जब वही काम कोई महिला करती है तो लोगों का नजरिया बदल जाता है. मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अलग करके आप लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट कर सकते हो.