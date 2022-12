Arjun Kapoor संग अफेयर पर ट्रोल करने वालों को Malaika Arora ने पहली बार दिया करारा जवाब, कहा- 'वो मर्द है और...'

Malaika Arora on Arjun Kapoor: अपने नए शो 'मूविंग इन विद मलाइका' (Moving In With Malaika) को लेकर इन दिनों मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. शो को शुरू हुए कुछ ही समय हुआ है ऐसे में खुद मलाइका भी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत से खुलासे कर चुकी हैं. हाल ही में मलाइका ने इसी शो में अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) के साथ अपनी लव लाइफ को लेकर भी बात की. इतना ही नहीं एक्ट्रेस ने अपने रिलेशनशिप और शादी के बारे में भी बात की.

मलाइका ने की अपने अफेयर पर बात

'मूविंग इन विद मलाइका' (Moving In With Malaika) के चौथे एपिसोड में मलाइका अरोड़ा ने अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) को लेकर बात की और उन्होंने उन लोगों को करारा जवाब भी दिया जो एक्ट्रेस को अर्जुन के साथ रिलेशनशिप को लेकर ट्रोल करते हैं. लेटेस्ट एपिसोड में मलाइका ने उन लोगों पर निशाना साधा है जो उनकी चाल से लेकर अरबाज खान से तलाक और अर्जुन कपूर के साथ अफेयर पर एक्ट्रेस को बुरी तरह से ट्रोल करते हैं.

लाइफ बर्बाद नहीं कर रही हैं मलाइका

अपने शो के लेटेस्ट एपिसोड में मलाइका ने अर्जुन के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्हें डेट करके वो अपनी लाइफ खराब नहीं कर रही हैं. मलाइका ने कहा अर्जुन कपूर की लाइफ बर्बाद नहीं कर रही हैं. सोशल मीडिया पर मलाइका को ट्रोल्स करने वालों को एक्ट्रेस ने करारा जवाब देते हुए कहा- 'मैं सिर्फ बूढ़ी नहीं हूं, बल्कि अपने से छोटे आदमी को डेट भी कर रही हूं. मुझमें दम है. मैं उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रही हूं.' शो में मलाइका ने आगे कहा-'ऐसा तो नहीं है कि वो स्कूल में पढ़ता है और वो फोकस नहीं कर पा रहा है. जब भी हम डेट पर जाते हैं तो अर्जुन क्लास बंक करके नहीं आता. वो एक मर्द है. जब कोई आदमी अपने से छोटी उम्र की लड़की को डेट करता है तब लोग उसे प्लेयर बुलाते हैं, मगर जब एक महिला अपने से छोटी उम्र के आदमी को डेट करे तो लोग उसे Cougar कहते है.'

