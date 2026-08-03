मलाइका अरोड़ा के घर आई नई 'शेरनी'! करोड़ों में खरीदी चमचमाती Thar Roxx, वीडियो हुआ वायरल

Malaika Arora Buys New Car: सावन का पहला सोमवार भगवान शिव की पूजा और नई शुरुआत के लिए बेहद शुभ माना जाता है. इसी पावन अवसर पर बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने अपने लिए नई महिंद्रा थार रॉक्स स्टार एडिशन खरीदी है.
सोशल मीडिया पर मलाइका का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी इस नई चमकदार पीले रंग की एसयूवी का स्वागत करती नजर आ रही हैं.
मलाइका अरोड़ा ने अपनी नई गाड़ी की पारंपरिक तरीके से पूजा की है. एक्ट्रेस का यह अंदाज उनके फैंस को बेहद पसंद आ रहा है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मलाइका ने कार के सामने विधि-विधान से पूजा की और फिर अपनी नई थार के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं. सावन के पहले सोमवार जैसे शुभ दिन पर नई कार खरीदना और उसकी पूजा करना लोगों का ध्यान खींच रहा है. फैंस उन्हें इस नई कार के लिए लगातार बधाइयां भी दे रहे हैं.
मलाइका अरोड़ा ने जो महिंद्रा थार रॉक्स खरीदी है, उसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 16.85 लाख रुपये है. यह कार अपने दमदार लुक और ऑफ-रोड फीचर्स के लिए मशहूर है. इसके 'स्टार एडिशन' में पियानो-ब्लैक 19-इंच अलॉय व्हील, कंट्रास्ट ब्लैक रूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और 360-डिग्री कैमरा जैसे अत्याधुनिक फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा, इसमें प्रीमियम इंटीरियर और एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं, जो इसे बेहद खास बनाते हैं.
एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा भले ही 52 साल की हैं, लेकिन खूबसूरती और फिटनेस के मामले में वह कई यंग हसीनाओं को तगड़ी टक्कर देती हैं. हसीना को देखकर यह अंदाजा लगाना काफी मुश्किल हो जाता है कि वह एक जवान बेटे की मां भी हैं. मलाइका खुलकर अपनी शर्तों पर जिंदगी जीती हैं. एक्ट्रेस कई महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी हैं.
बता दें कि मलाइका अरोड़ा अक्सर अपने बोल्ड अंदाज के लिए चर्चा में बनी रहती हैं. इसी के साथ उनकी लव लाइफ भी हमेशा सुर्खियों में रहती है. अरबाज खान संग तलाक के बाद मलाइका ने दूसरी शादी नहीं रचाई है, लेकिन उनकी डेटिंग की खबरें हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं.