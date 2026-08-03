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मलाइका अरोड़ा के घर आई नई 'शेरनी'! करोड़ों में खरीदी चमचमाती Thar Roxx, वीडियो हुआ वायरल

Malaika Arora Buys New Car: सावन के पहले सोमवार के खास दिन पर बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने नई महिंद्रा थार रॉक्स स्टार एडिशन खरीदी है. हसीना ने नई चमचमाती कार की पूजा की, जिसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 03, 2026, 07:06 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 07:06 PM IST
मलाइका अरोड़ा के घर आई नई 'शेरनी'! करोड़ों में खरीदी चमचमाती Thar Roxx, वीडियो हुआ वायरल

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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